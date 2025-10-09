DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi

Получите все материалы CNews по ключевому слову
09.10.2025
Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России
Суть претензий к дата-центру Итальянская De’Longhi подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против ООО «С
17.05.2021
|
Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж
De'Longhi EC 685 Стильная и компактная модель отлично впишется в любое пространство, ведь ее ширина составляет всего 15 см. Корпус De'Longhi EC 685 выполнен из металла и может быть окрашен в один из четырех цветов – черный, серебристый, белый и красный. Управление кофеваркой осуществляется всего тремя кнопками, с помощью
26.03.2021
|
7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM
орядок в процессе приготовления. Кроме того, у кофемашины есть программа для автоматического удаления накипи, возможность отрегулировать диспенсер по высоте чашки и индикация отсутствия кофе в отсеке.De’Longhi ECAM 22.360.S (Magnifica S) Еще одна кофемашина известного итальянского производителя De’Longhi, укомплектованная системой «Автокапучино» для приготовления не просто кофе, а на
14.08.2007
|
Тест кофемолки Delonghi KG 39
ска располагается на крышке сверху — тогда, включая кофемолку, мы можем одной рукой прижимать устройство к столу, обеспечивая устойчивость, вторая же рука при этом останется свободной. Кофемолка Delonghi KG 39 однозначно производит впечатление своим внешним видом Зачем производитель снабдил Delonghi KG 39 прорезиненными ножками, так и осталось для нас загадкой. Ведь при работе с
16.02.2000
|
De Longhi и Rubidium представили микроволновую печь, воспринимающую более 100 голосовых команд
На прошлой неделе в Париже итальянской компанией по производству электробытовых изделий De Longhi была представлена первая говорящая микроволновая печь, которая управляется голосовыми командами. В основе ее работы лежит технология, созданная израильской компанией Rubidium. При пом
