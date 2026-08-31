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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мирилашвили Вячеслав

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России 1
08.10.2025 В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела 1
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов 1
31.07.2025 В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных» 1
08.02.2024 Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов 1
19.04.2023 ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
23.03.2022 Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
16.03.2016 В дата-центре хостера «Вконтакте» пожар. Фото 1
24.10.2014 LiveTex запустил сервис X-widget 1
16.09.2014 Mail.ru полностью поглотила «Вконтакте» 1
03.07.2014 Сооснователи «ВКонтакте» вложили $4 млн в платформу онлайн-коммуникаций Livetex 1
07.04.2014 Глава «Вконтакте» Павел Дуров вступил в войну со своими акционерами 1
18.03.2014 Mail.Ru захватила контрольную долю «Вконтакте» 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
29.05.2012 Mail.ru отдала Павлу Дурову контроль над «ВКонтакте» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Мирилашвили Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 20
Selectel - Селектел 550 11
VK - Mail.ru Group 3610 9
МегаФон 10823 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 5
Ростелеком 10982 3
Softline - Софтлайн 3766 3
Telegram Group 2965 3
Broadcom - VMware 2616 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 2
Yandex - Яндекс 9284 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 373 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 440 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2674 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
Imperva - Incapsula 9 1
IQ Technology - Ай-Кью Технолоджи 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 1
Alibaba Group 476 1
X Corp - Twitter 2940 1
Microsoft Corporation 25813 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Veeam Software 345 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 295 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 655 1
Intel Corporation 12847 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 794 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
Крок - Croc 1970 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9523 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
United Capital Partners 19 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 4
Vaizra Capital 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1267 2
Газпром ПАО 1496 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 74 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 144 2
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 192 1
МонАрх Концерн 10 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 1
ГПБ - Газпромбанк 1278 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 1
Альфа-Банк 1983 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Альфа-Групп 745 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Лента - Утконос 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 331 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3959 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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