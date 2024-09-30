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Газпром нефтехим Салават Салаватнефтеоргсинтез СНОС Мономер

Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер

ООО «Газпром нефтехим Салават» — один из  нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году. Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». «Газпром нефтехим Салават» производит более 150 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.

СОБЫТИЯ

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30.09.2024 В России создана цифровая модель для промышленного объекта размером с город 3
17.06.2024 В России создано ПО для диагностики опасных промышленных объектов с помощью смартфона 2
05.10.2015 «Линия24» организовала автоматизированный центр приема телефонных заявок для внутренней ИТ-службы «Газпром нефтехим Салават» 2
22.08.2014 МТС стала поставщиком услуг фиксированной связи для «Газпром нефтехим Салават» 1
18.08.2014 МТС установила порядка 50 мини-базовых станций 3G для корпоративных клиентов Башкирии 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
20.07.2012 «Газпром нефтехим Салават» внедрил ERP-систему на базе решения SAP 2
28.11.2008 «Салаватнефтеоргсинтез» оптимизировал SAP ERP с помощью ARIS 3
01.03.2006 "Рексофт" подводит итоги 2005 г. 1
14.11.2005 Российские нефтяники защищаются по-старинке 1
12.01.2005 SAP объявила о сертификации проектного решения по налоговому кодексу РФ 1
12.11.2004 "Салаватнефтеоргсинтез" внедрит СЭД на базе Documentum 5 1
06.04.2004 Автоматизация приходит на "Народные заправки" 3

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Газпром нефтехим Салават и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5571 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 2
Рексофт - Reksoft 485 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 16 1
Orion soft - Орион софт - 287 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 132 1
X Corp - Twitter 2929 1
InfoWatch - Инфовотч 1165 1
Softline - Софтлайн 3664 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 1
VK - Mail.ru Group 3588 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
Radware 61 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
SAP Consulting 36 1
Линия24 8 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Газпром ПАО 1480 7
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Континентал Пласт ЛЛС 3 1
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
МонАрх Концерн 10 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Русагро Группа Компаний 364 1
Татнефть 241 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 66 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
United Capital Partners 18 1
Reebok 14 1
Резонанс НПП 403 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8741 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2548 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1898 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1238 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Gartner - Гартнер 3647 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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