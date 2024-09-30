Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер

ООО «Газпром нефтехим Салават» — один из нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году. Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». «Газпром нефтехим Салават» производит более 150 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.