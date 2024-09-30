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Газпром нефтехим Салават Салаватнефтеоргсинтез СНОС Мономер
ООО «Газпром нефтехим Салават» — один из нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году. Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». «Газпром нефтехим Салават» производит более 150 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.
СОБЫТИЯ
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Газпром нефтехим Салават и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирсанов Андрей 1 1
|Черняк Дмитрий 1 1
|Тарасов Никита 2 1
|Бехер Сергей 1 1
|Сезева Елена 1 1
|Выплавень Владимир 1 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Дуров Павел 324 1
|Оганесян Ашот 149 1
|Усманов Алишер 311 1
|Баринов Александр 44 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Коротин Павел 31 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Марков Вадим 3 1
|Левиев Лев 31 1
|Щербович Илья 10 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Журавлев Роман 22 1
|Разумов Илья 13 1
|Самодаев Николай 8 1
|Кузин Сергей 16 1
|Гераськин Станислав 1 1
|Ананьев Михаил 3 1
|Мирилашвили Михаил 6 1
|Кузин Дмитрий 10 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1238 1
|CSI - Computer Security Institute 15 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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