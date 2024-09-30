В России создана цифровая модель для промышленного объекта размером с город

Группа компаний Bimeister приступила к стадии внедрения цифровых программных продуктов для российского предприятия нефтепереработки и нефтехимии — ООО «Газпром Нефтехим Салават». Этот проект является важным шагом в цифровизации промышленности и позволит автоматизировать процессы на объекте площадью более 1381 гектара (соразмерно 2000 футбольных полей) и создать основу для дальнейшего формирования цифрового двойника предприятия. Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

ООО «Газпром нефтехим Салават» — одно из первых промышленных предприятий, внедривших комплексное решение для формирования полноценной информационной модели для трех действующих промышленных активов: нефтеперерабатывающего (НПЗ), «Мономер» и газохимического (ГХЗ).

Вызовы и задачи

Перед предприятием стоит задача масштабной цифровизации процессов проектирования, капитального строительства, технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). Важной целью также стало повышение эффективности эксплуатации промышленных активов и обеспечение их бесперебойной работы. Для решения этой задачи требовался нетривиальный подход, поскольку существующие на рынке решения не могли полностью удовлетворить всем необходимым требованиям.

«Проект отличается высокой сложностью: необходимо было охватить весь жизненный цикл промышленного актива — от проектирования до вывода из эксплуатации, что потребовало разработки уникальной автоматизированной платформы, способной интегрировать и оптимизировать все ключевые процессы», - отметил Никита Тарасов, руководитель программ проектов компании Bimeister.

Комплексное решение

Ключевой особенностью проекта стало создание единой цифровой информационной модели, которая была собрана на базе продуктов Bimeister. Эти решения были интегрированы в рамках комплексного подхода, чтобы эффективно охватить все этапы задачи. В результате каждый из продуктов стал неотъемлемой частью общей системы: Bimeister Data — централизованное управление информацией об оборудовании; Bimeister Flow — управление проектными процессами; Bimeister Construct — контроль строительных работ и документации; Bimeister Standard — управление стандартами данных; Bimeister Control — система для управления процессами ТОиР.

Bimeister Right- управление надежностью активов

Spatium — это комплексный 3D-движок для работы с трехмерными данными.

Все это крутится на 3D-сцене, позволяя объединять терабайты информации, включая пространственные инженерные данные, такие как MESh-модели, облака точек наземного лазерного сканирования (НЛС) и высокодетализированные 3D-модели, полученные с облетов БПЛА, генпланы и другие крупные массивы данных, в единой визуальной среде.

Система позволяет интегрировать все этапы жизненного цикла объекта, обеспечивая доступ ко всей необходимой информации в режиме реального времени. Это помогает сокращать временные и финансовые издержки, а также минимизировать влияние человеческого фактора на ключевые операции.

Результаты проекта

Внедрение цифровой платформы принесет следующие результаты: cокращение времени на экспертизу проектной документации до 5% благодаря ускорению процессов проверки и улучшению их качества; уменьшение времени незапланированных остановок на 30% через переход на риск-ориентированные стратегии ТОиР; снижение до 40% временных затрат на выяснение причин срывов сроков благодаря централизованному хранению всех данных.

Дополнительно проект улучшил передачу знаний между поколениями специалистов, так как вся история оборудования и накопленная экспертиза теперь хранятся в цифровой среде, а не зависят от конкретных сотрудников. Это позволяет новому поколению инженеров быстро погружаться в процессы и повышать производительность.

«Создание цифровой информационной модели для промышленного объекта такого масштаба — это не просто шаг вперед в цифровизации, а фундамент для будущего управления активами. Мы уверены, что такие технологии помогут предприятиям достигать новых уровней эффективности и устойчивости», — отметил Сергей Кузин, генеральный директор компании Bimeister.