Softline ОМЗ ИТ BIMeister Bimeister Flow
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 18 3
|Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 2
|Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 13 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Зазнобин Алексей 2 2
|Есипов Леонид 2 2
|Тарасов Никита 2 1
|Кузин Сергей 11 1
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