Зазнобин Алексей
|27.12.2024
|ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
|10.12.2024
|ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
Зазнобин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 18 2
|Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 2
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