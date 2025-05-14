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Кувшинов Роман
УПОМИНАНИЯ
Кувшинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 56 4
|ГПБ - Газпромбанк 1105 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
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