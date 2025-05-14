Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Кувшинов Роман


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности 1
15.08.2024 ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии» 1
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 1
10.04.2024 Разработчик ИT-продуктов для промышленности Bimeister вошел в состав группы ОМЗ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кувшинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 6 2
Softline - Софтлайн 2958 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 2
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 21 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 35 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 56 4
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3163 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 786 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1393 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 808 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1122 1
Клименко Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 237 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 136 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3195 1
Список системообразующих предприятий РФ 293 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153