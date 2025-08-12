Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов

Фонд SK Capital, принадлежащий Фонду «Сколково» и «ВЭБ.РФ», приобрел 10% акций Softline и стал крупнейшим миноритарным акционером компании. Сумма сделки составила 5 млрд руб.

Новый инвестор Softline

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) сообщила о заключении сделки по продаже 10% своих акций фонду SK Capital. Сумма сделки составила 5 млрд руб.

Сумма соответствует капитализации Softline; исходя из котировок акций компании на Московской бирже, такой пакет стоит 4,7 млрд руб. Как сообщили CNews в SK Capital, продавцом пакета выступила дочерняя структура Softline - ООО «Инвестроекты».

SK Capital взял на себя обязательство в течение двух лет не продавать приобретенные им акции Softlne. По истечении этого срока SK Capital обязуется, что в течение одного торгового дня на Московской бирже фонд не продаст акций в объеме более 10% от общего объема торгов акциями Softline за предшествующий день.

Фото: Softline Группа Softline объявила о своей трансформации в инвестиционно-технологический холдинг

Softline заявила, что привлеченные инвестиции позволят группе ускорить развитие в ключевых и перспективных направлениях - как органическое, так и благодаря «продуманным сделкам по слиянию-поглощению (M&A)». «Компания последовательно реализует стратегию слияний и поглощений, направленную на укрепление позиций в качестве системообразующего игрока на российском ИТ-рынке, действуя по модели Buy&Build, которая полностью соответствует видению инвестиционной стратегии SK Capital», - добавили в Softline.

С 2022 г. ГК Softline завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретения малых технологий компаний, резидентов Сколково. «Это существенно расширило продуктовый портфель группы, а также открыло новые возможности для работы в высокотехнологичных и перспективных отраслях, усилив ее конкурентные преимущества, - добавили в Softline. - Одним из примером инвестиций по модели Buy&Build является покупка ГК Softline в сентябре 2024 г. контролирующей доли в одном из ведущих мировых производителей лазерных решений с собственными производственными мощностями «ИРЭ-Полюс» (переименован в VPN LaserONE). Дополнительно, стратегия ГК Softline направлена на расширение международного присутствия, включая выход на рынки дружественных стран».

Чем занимается SK Capital

Фонд SK Capital первоначально назывался «Сколково - Венчурные инвестиции» (Skolkovo Ventures) и был создан Фондом «Сколково». В разное время инвесторами фонда были «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), «Вертолеты России», IBS, основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и др. В 2022 г. фонд был переименован в «СК Капитал» (SK Capital). В 2024 г. акционерами SK Capital на паритетных началах стали Фонд «Сколково» и госокорпораций «ВЭБ.РФ».

В мае 2025 г. SK Capital, МФТИ (Московский физико-технический институт), группа ОМЗ и Softline объявили о совместной инициативе с целью стимулирования технологического развития российских компаний. Ранее Softline приобрел у ОМЗ ее системного интегратора ОМЗ-ИТ за 2,2 млрд руб., а гендиректор ОМЗ Роман Кувшинов вошел в совет директоров Softline и будет курировать новый технологический кластер внутри группы - «СФ Тех».

Краткая история Softline

Компания Softline была образована в 1994 г. в России Игорем Боровиковым и активно занималась международной экспансией. В 2022 г. ее бизнес был разделен на российский и международный. Международная часть была переименована в Noventiq. Российская часть изначально принадлежала Боровикову, но затем была продана фонду «Тетис Кэпитал».

В 2023 г. «Софтлайн» вернулась на Московскую биржу. Затем было проведено SPO (вторичное размещение акций), по итогам которого банк «Синара» приобрел 3,8% акций компании.

В 2024 г. неназванный инвестор приобрел 9,27% акций Softline. По данным РБК, этим инвестором стали структуры Газпромбанк (его же структуры владеют холдингом ОМЗ). Сейчас в Softline сообщили, что SK Ventures стал крупнейшим миноритарным акционером компании.