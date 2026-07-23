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Тетис Кэпитал Tethys

Тетис Кэпитал - Tethys

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации 1
29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ 1
10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
12.08.2025 Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов 1
09.04.2025 После ряда поглощений Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
11.09.2024 «Софтлайн» начал повторную международную экспансию 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 1
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 1
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq 1
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq 1
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 1
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 1
02.06.2023 Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM 1
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq 1
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
06.04.2023 Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию 1
06.04.2023 Softline меняет структуру собственности и повышает качество корпоративного управления 2
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Тетис Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3721 22
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 18
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 14
Microsoft Corporation 25748 5
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 344 4
Oracle Corporation 7069 4
Google LLC 12656 4
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 428 3
Dell EMC 5176 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 165 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн 3 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 2
Softline - Инженерная информатика 6 2
Softline - СК Софтлайн 2 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 2
АйТи 1518 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 2
СмартМолл 2 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 183 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
CodeInside - Кодинсайд 19 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Фогстрим - Fogstream 4 1
Softline - Инверсум 8 1
Orion soft - Орион софт - 309 1
Softline - Squalio - Сквалио восток 4 1
IPG Photonics 22 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 14
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 357 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
Тринфико ИГ 4 2
Аталайя 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 2
ГПБ - Газпромбанк 1266 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 70 2
Tebodin Eastern Europe 1 1
Адва 1 1
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 1
Euroclear 18 1
БалтСтрой 1 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Интернет логистик 1 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1120 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
Альфа-Банк 1971 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1889 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Синара ГК - Sinara Group 122 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 60 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Callidus Capital 1 1
Supremum Capital 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
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Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 4
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 345 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 6 1
FreePik 1820 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 1
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - LMS365 - SharePointLMS 4 1
Linux OS 11501 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 737 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 1
Joomla CMS 89 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline Finance 8 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
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Московский метрополитен - МосМетро 12 1
Боровиков Игорь 137 12
Лавров Владимир 109 6
Крихели Авраам 2 2
Сашин Геннадий 10 2
Cadeddu John - Кадедду Джон 5 2
Tien Marvin - Тиен Марвин 5 2
Мельников Александр 98 2
Соловьева Юлия 22 2
Асланян Сергей 104 2
Щербаков Борис 47 2
Коломенскис Сандис 2 1
Саттаров Виталий 4 1
Пыльцов Виталий 4 1
Егоров Владислав 2 1
Кувшинов Роман 18 1
Грунин Андрей 10 1
Махмудов Искандер 4 1
Бокарев Андрей 1 1
Седунов Петр 1 1
Рустамов Рустам 546 1
Макаров Валентин 251 1
Исмаилов Рашид 65 1
Бегтин Иван 61 1
Яппаров Тагир 110 1
Брюквин Юрий 300 1
Вольпе Борис 92 1
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Воронин Алексей 19 1
Криворучко Алексей 7 1
Ликсутов Максим 242 1
Краснов Михаил 87 1
Боровиков Сергей 34 1
Беляев Илья 2 1
Розанов Всеволод 47 1
Корсаков Денис 9 1
Сергиенко Игорь 15 1
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Португалия - Португальская Республика 955 6
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11553 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
Рустелеком ТК 305 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 310 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 117 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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