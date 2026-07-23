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Тетис Кэпитал Tethys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 28
Тетис Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
|Боровиков Игорь 137 12
|Лавров Владимир 109 6
|Крихели Авраам 2 2
|Сашин Геннадий 10 2
|Cadeddu John - Кадедду Джон 5 2
|Tien Marvin - Тиен Марвин 5 2
|Мельников Александр 98 2
|Соловьева Юлия 22 2
|Асланян Сергей 104 2
|Щербаков Борис 47 2
|Коломенскис Сандис 2 1
|Саттаров Виталий 4 1
|Пыльцов Виталий 4 1
|Егоров Владислав 2 1
|Кувшинов Роман 18 1
|Грунин Андрей 10 1
|Махмудов Искандер 4 1
|Бокарев Андрей 1 1
|Седунов Петр 1 1
|Рустамов Рустам 546 1
|Макаров Валентин 251 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Бегтин Иван 61 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Вольпе Борис 92 1
|Волотовская Елена 47 1
|Рожков Александр 21 1
|Минин Александр 13 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Воронин Алексей 19 1
|Криворучко Алексей 7 1
|Ликсутов Максим 242 1
|Краснов Михаил 87 1
|Боровиков Сергей 34 1
|Беляев Илья 2 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Корсаков Денис 9 1
|Сергиенко Игорь 15 1
|Тарасов Алексей 14 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
|Рустелеком ТК 305 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.