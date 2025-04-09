После ряда поглощений Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг

Группа Softline, совершив ряд крупных приобретений, трансформируется их поставщика решений в инвестиционно-технологический холдинг. В холдинг войдут кластеры, связанные с решениями на базе искусственного интеллекта, информационной безопасности и производством высокотехнологичного оборудованию.

Реорганизация Softline

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) объявила о проведении реорганизации и смене позиционирования. Группа трансформируется из поставщика решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности в «инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации», говорится в сообщении группы.

Изменение позиционирования и структуры управления группы Softline призваны повысить ее привлекательность для акционеров и инвесторов, а также для высокотехнологичных компаний, которые выступают целью сделок по слиянию и поглощениям. Внутри группы Softline будет сформировано несколько кластеров, куда будут включены как текущие компании группы, так и вновь приобретаемые в результате сделок по слияниями и поглощениям компании.

Какие кластеры появятся внутри Softline

Кластеры будут сформированы по направлениям: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Фото: Softline Группа Softline объявила о своей трансформации в инвестиционно-технологический холдинг

За последние три года в периметр группы Softline вошло более 15 новых компаний. Продуктовый портфель компании расширился за счет инновационных решений в области искусственного интеллекта, лазерных технологий, облачных вычислений и информационной безопасности. Количество сотрудников выросло с 5 тыс. до 11 тыс. человек, более половина которых – инженеры и разработчики.

Указанные события потребовали изменения позиционирования группы Softline и ее структуры управления. Softline станет платформ для консолидации высокотехнологичных компаний и формирования новых кластеров. «Новая структура позволит усилить синергию между компаниями кластеров и предлагать заказчикам лучшие комплексные решения для бизнеса в различных отраслях, - полагают в Softline. – Совместная работа внутри кластера способствует созданию инновационных решений, которые смогут быстрее масштабировать и быть востребованными на рынках присутствия группы».

При этом внутри группы Softline будут сохранены единые стандарты отчетности, кадровой политики и отношений с инвесторами. Но, благодаря конфедеративному принципу управления, каждый кластер получит комфортную среду для роста бизнеса и поддержку для развития экспертизы».

Финансовые показатели Softline

В 2024 г. оборот Softline вырос на 32% и составил 120,6 млрд руб. В структуре оборота 72% (86 млрд руб,) пришлось на сторонние решения, 28% - на собственные решения. Валовая прибыль увеличилась на 57% до 36,9 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – выросла на 58% до 7,1 млрд руб. В то же время чистая прибыль за год снизилась на 18% до 2,6 млрд руб.

История Softline

Softline была создана в 1993 г. в России Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на зарубежных рынках и в 2021 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный. Российская часть была продана Боровикову за символический $1 и преобразована в ПАО «Софтлайн». Остальные акционеры Softline, в качестве компенсации получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них ценную бумагу. После этого доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.

Сама международная часть Softline была переименована в Noventiq. Компания провела делистинг с LSE и Московской бирже и планировала выйти на американскую биржу Nasdaq путем слияния со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, но затем от этих планов было решено отказаться.

Затем российская часть «Софтлайн» была продана фонду «Тетис Кэпитал». Затем «Софтлайн» два раза провела оферты на обмен GDR (глобальные депозитарные раписки) Noventiq на свои акции для российских инвесторов, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Акции ПАО «Софтлайн» с 2023 г. котируются на Московской бирже. После этого было проведено SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. Изначально планировалось, что «Софтлайн проекты» («дочка» «Софтлайна») продаст до 25 млн акций (8% от общего числа), но в итоге было продано 4 млн акций (1,3% от общего числа).

Затем банк «Синара» приобрел 12 млн акций (3% от общего числа) «Софтлайна». Доля «Синара» в «Софтлайне» составила 7%. Осенью 2024 г. неназванные инвестор приобрел у «Софтлайн Проекты» 9,27% акций «Софтлайна» (30 млн акций). По данным РБК, речь идет о структурах Газпромабнка.

Крупные покупки Softline

Осенью 2024 г. «Софтлайн» приобрела контрольную долю в компании НТО «ИРЭ – Полюс», владеющую в подмосковном Фрязино заводом по производству волоконных лазеров. Продавцом выступила группа IPG Photonics, сумма сделки составила 4,5 млрд руб. НТО «ИРЭ-Полюс» станет основой для кластера высокотехнологичного оборудования внутри «Софтлайн».

Также в 2024 г. за 2,2 млрд руб. была приобретена контрольная доля в холдинге «ОМЗ-ИТ», входящим в состав группы ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»). В 2023 г. «Софтлайн» купила контроль над компанией «Борлас», занимающейся внедрением решений на базе «1С», за 1,62 млрд руб.