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Softline Sl Soft FabricaONE.AI ОМЗ ИТ ОМЗ Информационные технологии

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.05.2026 Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров 1
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов 1
12.08.2025 Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов 1
06.08.2025 Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера 1
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 3
27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 1
23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО 1
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 2
09.04.2025 После ряда поглощений Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг 1
04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» 3
21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
15.08.2024 ГК Softline купила контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные Технологии» 4
15.08.2024 «Софтлайн» получил контроль над ИТ-компанией - разработчиком решений для промышленности 3
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1

Публикаций - 16, упоминаний - 26

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3664 15
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 132 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 340 6
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 72 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 13 5
IPG Photonics 22 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 19 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 166 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 17 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 9 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 162 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 13 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 134 2
Ростелеком 10848 2
9478 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 2
АйТи 1516 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 2
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 13 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 71 2
Orion soft - Орион софт - 287 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 129 1
Printronix 9 1
УРСА ТехноЛаб 3 1
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 419 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 1
IBM - International Business Machines Corp 9671 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Autodesk 639 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 15
ГПБ - Газпромбанк 1259 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 4
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 85 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 2
Синара ГК - Sinara Group 120 2
Тетис Кэпитал - Tethys 26 2
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 1
Газпром ПАО 1480 1
Альфа-Банк 1963 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Bentley Motors 74 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 60 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
Азбука-Аттикус 7 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 14 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 14
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 2
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 72 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1221 1
ЗАРМ - Защищённое автоматизированное рабочее место 18 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5179 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1634 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1239 1
Оцифровка - Digitization 5122 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 5
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 218 2
Softline Education - СЛМетрикс ИТ-сертификация 7 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 31 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Bimeister Flow - Bimeister Right - Bimeister Control - Bimeister Standard - Bimeister Construct - Bimeister Data 4 1
Softline - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 9 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL AI Search 4 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 8 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 707 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 740 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Huawei nova - Серия смартфона 111 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 120 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 51 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 30 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 33 1
Printronix TallyGenicom 1 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 58 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 60 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 28 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 230 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Кувшинов Роман 16 5
Надеин Андрей 18 3
Боровиков Игорь 136 3
Кондратюк Алексей 7 2
Тадевосян Максим 10 2
Лавров Владимир 104 2
Хафизов Евгений 10 2
Гапонцев Валентин 13 1
Kenny David - Кенни Дэвид 6 1
Рыбаков Юрий 2 1
Тадевосян Рафаэл 1 1
Каримова Надежда 1 1
Тагирова Зульфия 1 1
Таведосян Максим 1 1
Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Солонин Сергей 110 1
Мамут Александр 133 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Волотовская Елена 46 1
Назаров Сергей 60 1
Исаев Андрей 24 1
Синюшин Константин 17 1
Лобанов Денис 47 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Приданцев Сергей 148 1
Кореш Виктор 83 1
Алаев Владимир 16 1
Злотов Дмитрий 5 1
Кузин Сергей 16 1
Резников Роман 9 1
Мальцев Виталий 2 1
Олейникова Татьяна 4 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 20 1
Каримов Роман 4 1
Клименко Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 7
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 136 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 2
Казахстан - Республика 5990 1
Европа 24893 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1234 1
Азия - Азиатский регион 5881 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Ближний Восток 3132 1
Индонезия - Республика 1049 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Узбекистан - Республика 1977 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1120 1
США - Иллинойс 338 1
США - Вирджиния - Виргиния 284 1
Сатурн - Гиперион (спутник) 12 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2827 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6566 4
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2120 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 247 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 175 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 81 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2377 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5694 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 168 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1261 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 199 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Физика - Physics - область естествознания 2913 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8153 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1817 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2337 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3912 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Fortune Business Insights 32 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1188 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 189 1
Turing Award - Премия Тьюринга 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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