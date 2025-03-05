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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ориентир Запад Индустриальный парк Логистический парк


05.03.2025 Ozon добился ареста имущества на 4,5 млрд руб. у компании, которая управляла его сгоревшим складом 1
16.11.2022 Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ориентир Запад и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Банк 1781 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 2
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Tebodin Eastern Europe 1 1
Адва 1 1
БалтСтрой 1 1
Интернет логистик 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
AECOM 10 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1244 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 155 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 54 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 19 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 66 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Нидерланды 3533 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
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Аренда 2441 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1043 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 143 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 395 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 15 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2849 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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