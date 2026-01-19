Разделы

Inditex S.A. Индитекс сеть магазинов Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe

Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe

19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
04.06.2024 CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
25.01.2023 «Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото 1
29.11.2022 «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 1
14.10.2022 CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант 1
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 2
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 2
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 2
09.02.2017 Мошенники раздают «подарочные сертификаты» пользователям Facebook 1
15.09.2016 Интернет-мошенники под маской известных брендов предлагают поддельные подарочные сертификаты 1
17.05.2016 Сколковский стартап Retail Rocket запустил операции в Испании 4
08.04.2016 Владимир Рахтеенко - Кризис заставляет компании заниматься развитием 1
15.10.2015 Под прицелом киберпреступников — пользователи WhatsApp 1
19.11.2013 Россия заняла 13 строчку в мировом рейтинге онлайн-торговли 1
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
20.08.2013 HTC готовит смартфон с улучшенным стереозвуком. Фото и характеристики 1
17.05.2013 Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире 2
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC 1
23.12.2010 В Рунете запустили виртуальную примерочную - BeMyDress.ru 1
10.12.2010 Законы розницы: без ИТ эффективности не будет 1
10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете 1
02.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин «Страдивариус» в Екатеринбурге 2
27.03.2009 «Пилот» автоматизировал новые магазины Inditex в ТРК «Метрополис» 1
22.09.2008 Топ-10 брендов мира: половина из ИТ 1
10.09.2008 «Пилот» автоматизировал бутик ZARA в Екатеринбурге 3
25.07.2008 Магазины сети ZARA автоматизированы на базе мобильного решения «Пилота» 3
09.07.2008 «Пилот» автоматизировал четыре магазина Inditex в Краснодаре 1

Samsung Electronics 10656 6
Apple Inc 12676 6
IBM - International Business Machines Corp 9561 6
Amazon Inc - Amazon.com 3148 5
Lenovo Motorola 3530 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 4
Sony 6637 4
Zebra Technologies 147 4
Google LLC 12300 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Microsoft Corporation 25289 3
Xiaomi 1989 3
Meta Platforms - Facebook 4543 3
ESET - ESET Software 1147 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 239 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 2
Intel Corporation 12562 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 200 1
America Movil 55 1
Haier Group 209 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 46 1
Denodo Technologies 8 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Supra 35 1
Apple Beats Electronics 15 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
Roblox Corporation 78 1
Nordic ID 7 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
Broadcom - VMware 2506 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
SAP SE 5447 1
Yandex - Яндекс 8537 1
Lenovo Group 2369 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Adidas - Адидас 167 11
H&M 22 10
Nike 191 6
Uniqlo 11 6
IKEA - ИКЕА 163 6
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 4
Dyson 133 4
Спортмастер - Sportmaster 194 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 4
LEGO 255 3
Starbucks 91 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 202 3
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 21 3
Hugo Boss 9 3
PVH Corp - Calvin Klein 18 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 3
BAON 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1051 3
McDonald’s - Макдоналдс 216 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1670 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 109 3
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Полипластик 14 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 89 2
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Метрополис ТРК 59 2
Miele - Миле 137 2
ASOS 10 2
Black Star 5 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 2
Gucci - Дом моды Гуччи 35 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Stockmann - Стокманн 17 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Маркировка - Marking 1234 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13019 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Аксессуары 4133 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1215 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 2
Пилот - POSprint FP ККТ - Контрольно-кассовая техника 13 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Google YouTube - Видеохостинг 2904 2
Google Android 14753 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 2
Apple iTunes Store 1115 1
HTC Desire - серия смартфонов 153 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Fujitsu Esprimo 36 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 29 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 1
IBM SurePOS 36 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
HTC Zara 1 1
Inditex Record Management 1 1
1С:Розница - 1С:Управление розницей 2 1
FreePik 1465 1
ByteDance - TikTok 323 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3054 1
Microsoft Windows 16389 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2021 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 1
Okdesk - Облачные Решения 65 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 125 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 67 1
Apple iPod 1550 1
Ковалев Сергей 28 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 63 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Пивоваров Дмитрий 5 2
Листров Роман 3 2
Юсупов Реваз 28 2
Шарак Андрей 66 1
Абрамович Роман 46 1
Стрелова Ольга 36 1
Заржецкий Александр 37 1
Бакальчук Владислав 18 1
Сидоров Алексей 20 1
Гук Андрей 39 1
Потанин Владимир 79 1
Фролов Антон 24 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Бочкова Ольга 5 1
Попова Мария 141 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Ларкина Анна 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 9
Испания - Королевство 3763 8
Европа 24657 7
Германия - Федеративная Республика 12947 7
Италия - Итальянская Республика 4432 6
Швеция - Королевство 3718 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 4
Украина 7802 4
Южная Корея - Республика 6868 3
Япония 13557 3
Беларусь - Белоруссия 6055 3
Польша - Республика 2003 3
Франция - Французская Республика 7986 3
Нидерланды 3639 3
Казахстан - Республика 5821 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СФО - Новосибирск 4681 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 2
Турция - Турецкая республика 2500 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 61 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 22 1
Украина - Чернобыль 60 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3234 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1154 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Армения - Республика 2376 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 6
Fashion industry - Индустрия моды 322 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 3
Английский язык 6880 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1167 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Экономический эффект 1217 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 2
VK - Mail.ru Новости 33 1
Forbes - Форбс 920 1
Bloomberg 1425 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
Ведомости 1268 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Discovery Research Group 22 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Gartner - Гартнер 3615 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 1
Forrester Research 828 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
SimilarWeb 58 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
