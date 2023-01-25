«Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото

«Авито» начнет проверять подлинность брендовой одежды, представленной на сервисе. Для этого ресурс запускает специальную услугу проверки. Специалисты по фотографиям будут определять оригинальность бренда. После этого объявлению будет присвоен значок «Оригинал».



Оригинальность на «Авито»

«Авито» запускает услугу по подтверждению оригинальности брендовой одежды. Ранее такая опция была доступна только для сумок и обуви. Об этом CNews сообщили представители компании.

После того, как объявление о продаже одежды пройдет проверку, на нем появится значок «Оригинал». Пользователи сервиса также смогут фильтровать только проверенные объявления по всей России.

Услуга пока запущена в тестовом режиме, отмечают представители интернет-сервиса.

Как будут проверяться объявления

Аутентификация объявлений заключается в оценке представленных продавцом фотографий. Профессиональный эксперт анализирует товар по серии фото, сделанных по специальным требованиям, и выдает свое мнение о подлинности изделия, говорится в сообщении «Авито».

«Авито» проверит товары на оригинальность

Аутентификацию проводит партнер «Авито» — один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий. Каждый товар проверяет от двух до четырех опытных аутентификаторов.

Для проверки на подлинность доступны все категории одежды (более 90 популярных брендов), за исключением детской. Разброс цен находится в интервале от 3 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

«Проверка происходит исключительно онлайн и по желанию продавца товара, пользователю не нужно оплачивать доставку до центра аутентификации и обратно», — говорится в релизе. На период тестирования услуги она будет предоставляться продавцам бесплатно. В дальнейшем эта опция станет платной. На данный момент услуга доступна части проверенных продавцов с высоким рейтингом.

Пользователи «Авито доставки» при покупке товаров с меткой «Оригинал» дополнительно получат фотографии с проверки. Таким образом, при получении в пункте выдачи заказов товар можно будет сравнить с теми фотографиями, которые продавец отправлял аутентификатору. Так покупатель будет знать, что получил именно ту вещь, которая прошла проверку, и которую он заказывал.

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В случае, когда аутентификаторам не требуются дополнительных фотографий, проверка занимает 24 часа.

Статистика продаж

Категория одежды, обуви и аксессуаров заняла на «Авито» первое место по продажам за 2022 г. По данным ресурса, рост продаж в ней составил 83%.

Например, в марте-ноябре 2022 г. россияне активно покупали товары таких брендов как Zara, Adidas, Nike, H&M. Их продажи на платформе выросли в два раза. Кроме того, популярностью пользуется и люксовая одежда брендов Chanel, Louis Vuitton и др.

Представители «Авито» отмечают, что приобретая вещь онлайн, пользователям бывает сложно оценить подлинность брендового товара по фотографиям. В октябре 2022 г. сервис запустил аналогичный сервис проверки обуви и аксессуаров. С момента старта услуги ей воспользовались более 2,5 тыс. раз, а бейдж «Оригинал» получили свыше 9 тыс. товаров. По данным «Авито», объявления с бейджиком «Оригинал» в категории «Обувь и аксессуары» привлекают на 25% больше внимания пользователей.

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По данным сервиса Mediascope, количество активных объявлений на «Авито» сегодня составляет более 130 млн, месячная аудитория — свыше 58 млн человек.