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LVMH Louis Vuitton

LVMH Louis Vuitton


30.04.2025 Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки 1
27.12.2024 Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
14.11.2024 Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска 1
28.03.2024 Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM 1
25.01.2023 «Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото 1
21.11.2022 Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы 1
21.11.2022 СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники 1
08.06.2022 «Яндекс маркет» выходит на рынок ресейла люксовых и премиальных товаров 1
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает 1
24.08.2020 Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends 1
21.11.2016 Власти запрещают продавать в Рунете модельки автомобилей 1
14.10.2016 Twitter запустил функцию Periscope Producer 1
10.10.2016 В России идет зачистка «модных» интернет-магазинов 1
02.09.2016 Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80% 1
30.11.2009 Суд оштрафовал eBay на $2,5 млн за продажу духов 1
10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете 1
01.07.2008 eBay заплатит $63 млн за подделки Louis Vuitton и Christian Dior 1
30.06.2008 eBay оштрафован на €40 млн в связи с продажей поддельной продукции Louis Vuitton 1
24.09.2007 «Астор» автоматизирует два новых бутика Louis Vuitton в России 1
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
29.03.2007 Первый бутик Louis Vuitton в Украине выбрал решения «Астор» 1
27.02.2006 Австралийские видеопираты богаче наркоторговцев 1
22.02.2005 Роботы-футболисты: маленькие - самые техничные 1
15.06.2000 На следующей неделе открывается сайт по продаже товаров известных дизайнеров - eLuxury, на котором будет представлена продукция 60 фирм 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

LVMH Louis Vuitton и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12238 4
Yandex - Яндекс 7647 2
Huawei 4001 2
Xiaomi 1797 2
X Corp - Twitter 2877 2
Астор ВЦ 110 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
VK - Mail.ru Group 3481 1
Cisco Systems 5146 1
Microsoft Corporation 24804 1
BBK OPPO Electronics 391 1
LG Electronics 3635 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Amazon Inc - Amazon.com 3037 1
Samsung Electronics 10353 1
Thoma Bravo - Anaplan 69 1
МегаФон 9190 1
8422 1
Sony 6567 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
Fujitsu 2046 1
Fortnite 81 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Sony Intelligent Dynamics Laboratory 2 1
Tencent - Riot Games 11 1
Logitech 422 1
The Cultt - КУЛЬТ 1 1
Умник 36 1
Google LLC 11920 1
Garmin - Гармин 203 1
Alphabet 139 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Nvidia Corp 3552 1
Meta Platforms 76 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 9
Nike 187 4
eBay Inc 1622 4
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 4
Prada 56 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 965 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 150 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Adidas - Адидас 162 2
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 2 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Swarovski AG 73 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 1
Связной ГК 1373 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Honda Motor Company 235 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Valentino S.p.A 7 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Quiksilver 9 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 1
H&M 21 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Bulgari 5 1
MEXX 10 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
Walt Disney Company 626 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 2
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
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Apple iOS 7934 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 980 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 138 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
Microsoft Edge - браузер 1999 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1842 1
Apple iPhone 6 4863 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
NCR RealPOS 49 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
Apple iPhone 12 222 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Cisco Intersight 8 1
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 62 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Honda Asimo 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Robo-Erectus 1 1
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Apple iPad 3879 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 682 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 1
Apple AirPods - Наушники 141 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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