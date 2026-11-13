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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204395
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Кириллов Кирилл

СОБЫТИЯ


13.11.2026 «Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи» 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
04.10.2016 Онлайн-сервис грузоперевозок iCanDeliver привлек более $5 млн инвестиций от фондов A&NN и Amereus 1
11.11.2014 Бизнес-ангелы вложили $3 млн в логистический ИТ-стартап iCanDeliver.ru 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кириллов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4640 1
Nike 195 1
A&NN 15 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 30 1
Adidas - Адидас 170 1
ДЭВУ - POIZON 12 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 74 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 605 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13257 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8855 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4763 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1284 1
Аксессуары 4351 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1548 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4975 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1107 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3462 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13911 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Недобросовестная конкуренция 58 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 114 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Tencent - WeChat - мессенджер 181 1
Разгуляев Виталий 2 2
Рудаков Данил 2 2
Калининская Светлана 1 1
Глинберг Владислав 1 1
Сивицкая Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
Азия - Азиатский регион 5977 1
Европа 25075 1
Китай - Шанхай 842 1
Великобритания - Лондон 2440 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 358 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6674 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 33 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 307 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9068 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2777 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1549 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1975 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2597 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8371 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1103 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5885 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 1
День молодёжи - 27 июня 1123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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