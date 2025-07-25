Microsoft отказалась от прав на один из своих товарных знаков в России

Уже после заявлений о прекращении деятельности в России корпорация Microsoft зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Hackbox, но внезапно решила отказаться от прав на него.



Отказ от прав

Корпорация Microsoft отказалась от исключительных прав на один из своих товарных знаков в России — Hackbox. Такую информацию ТАСС обнаружил в базе Роспатента.

Заявку на регистрацию этого бренда компания впервые подала в конце 2023 г. и затем еще в середине 2024 г., то есть после заявлений о прекращении работы в нашей стране в 2022 г.

Регистрация завершилась в январе 2025 г., а уже в феврале Microsoft решила прекратить его правовую охрану наименования Hackbox, которая должна была действовать в России до середины 2034 г.

Что такое Hackbox

Наименовании Hackbox может относиться к внутренней платформе для общекорпоративного ежегодного хакатона корпорации — Microsoft Global Hackathon, говорится в сообщении агентства.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft стали не нужны права на бренд Hackbox в России

Global Hackathon от Microsoft — это глобальный хакатон, в котором, как указано на сайте корпорации, участвуют более 70 тыс. сотрудников компании со всего мира, а также избранные приглашенные гости. Организатором выступает Microsoft Garage.

Garage — это программа компании, поощряющая сотрудников к работать над проектами, которые им интересны, даже если они не связаны с их основной деятельностью.

В 2024 г. Microsoft опубликовала в YouTube видео, на котором команда Garage рассказывала, как она развивает культуру инноваций с помощью платформы HackBox.

Зачем Microsoft товарные знаки в России

Microsoft заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 г. В июне 2022 г. ее президент Брэд Смит (Brad Smith) сказал, что корпорация решила полностью уничтожить свой российский бизнес, но не намерена решать этот вопрос быстро, сворачивание деятельности затянется и будет осуществляться постепенно.

В начале апреля 2024 г. CNews писал о наличии у компании в нашей стране, по меньшей мере, четырех юрлиц, притом некоторые из них продолжали приносить ей доход. Например, главная российская «дочка» — ООО «Майкрософт Рус» — по итогам 2024 г. получила чистую прибыль в размере 174,1 млн руб., хотя годом ранее она была на уровне 125,3 млн руб.

То есть юридически Microsoft все еще не спешит расстаться с Россией, а значит и регистрация ею товарных знаков здесь не удивительна.

Тем более, что и другие зарубежные компании проявляют активность в этом плане. В апреле 2025 г. CNews писал, что активность эта даже возросла в последние месяцы. В число тех, кто уже получил регистрацию, вошли Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA, а заявки компаний Coca-Cola, Starbucks, Merсedes, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi и многих других находятся на рассмотрении.

При этом ни одна из перечисленных компаний к моменту выхода материала не делала официальных заявлений о своих планах по возвращению в Россию.

Их целью может быть сохранение монополии своих брендов в стране, а также защита прав и возможности требовать компенсацию за нелегальное использование марок.