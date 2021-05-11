PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико

Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук Pepsico успешно завершила пилотный запуск системы контроля за биобезопасностью «Direktiva: Санитария» от российского стартапа Connectome.ai на Царицынском молочном комбинате (входит в группу компаний Pepsico). Решение представляет собой «умный рукомойник» и использует технологии искусственного интеллекта и видеоаналитики для защиты сотрудников и клиентов от бактерий, вирусов и других болезн

«Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси «Ситимобил» в партнерстве с RideBar, Mars и PepsiCo объявили о запуске совместного проекта — установке мобильных онлайн магазинов в московских такси. Уже сейчас пассажиры могут приобрести напитки и снэки в салонах автомобилей «Ситимобил»

PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга Всего за два месяца эксплуатации телематической системы доля водителей компании PepsiCO, превышающих скорость и совершающих опасные маневры на дорогах, в СНГ снизилась с 23 до 4%. Как итог – существенное уменьшение количества ДТП с участием корпоративного транспорта, страх

GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата tal, дочерняя компания НСК) сообщила о расширении линейки интерактивных рекламных форматов на мобильных устройствах. Первую рекламную кампанию с новым форматом селлер провел для чипсов Lay's компании PepsiCo совместно с агентством Resolution (входит в группу OMD). По итогам кампании с использованием специально созданного для Lay's интерактивного видео показатель взаимодействия с роликом пре

КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу развернул Wi-Fi-инфраструктуру для территориально-распределенных подразделений, входящих в компанию PepsiCo в России. Это позволило объединить сотрудников в общую информационную среду, ускорить

PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс нтегрировала более 1100 планшетов Samsung для оснащения экспедиторов компании, обеспечивающих доставку товаров для более 10 тысяч клиентов по всей России, электронными кассами. Свыше 1000 сотрудников PepsiCo перейдут на работу с планшетами Samsung Galaxy Tab Active, которые, вместе с кассовыми аппаратами, будут использованы для оформления кассовых и электронных чеков. Проект направлен на мо

Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке явление РоссельхознадзораРоссельхознадзор подозревает американского производителя продуктов питания PepsiCo в совершении хакерской атаки на сети российского ведомства с целью получения секретно

«Ростелеком» объединит подразделения PepsiCo в России в единую сеть VPN «Ростелеком» по результатам тендера заключил договор с «Пепсико Холдингс» (бренд PepsiCo) на организацию VPN сети на территории России, а также предоставление международных к

PepsiCo: Мы активно смотрим на digital marketing, social технологии и Big Data CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia? Сергей Коротков: Компания PepsiCo – крупнейший производитель продуктов

«Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по созданию системы обработки данных в компании «Лебедянский», российском подразделении компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. Накопление больших объемов финансовой информации приводит к повышению потребностей бизнеса в системах хранения и обработки данных, которые являются фундамен

PepsiCo запустила программу по поддержке европейских ИТ-стартапов Компания PepsiCo объявила о том, что начинает поиск лучших технологических стартапов в Европе. PepsiCo

Pepsi сделала автомат по дарению напитков Компания Pepsi анонсировала специальный автомат по продаже напитков с функцией отправки их как подарка друзьям и любым другим людям

PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP Российское подразделение компании PepsiCo, мирового производителя продуктов питания и напитков, компания Molga Consulting и кор

Развивать «Скай Линк» в регионах будет специалист по Red Bull и Pepsi родился в 1975 г. в Москве. В 1998 г. окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ). В 1997 – 1998 г. возглавлял отдел продаж Star Foods International. С 1998 по 2007 гг. работал в компании Pepsi Bottling Group Russia, где последовательно занимал должности территориального менеджера по продажам, директора по развитию розничных каналов продаж, вице-президента по развитию взаимоотно

Дистрибьютор «Балтики» и Pepsi освоил мобильную торговлю «Оптимум» ок») в Новосибирске, завершила проект автоматизации торговых представителей компании «Эллипс» в городе Усть-Кут (Иркутская область). «Эллипс» является дистрибьютором пивоваренной компании «Балтика» и Pepsi Bottling Group в Иркутской области. Решение об автоматизации мобильной торговли было принято руководством компании для повышения скорости и точности исполнения заказов, снижения количеств

Pepsi будет сотрудничать с музыкальным сервисом Amazon Компании Amazon.com и Pepsi объявили о подписании соглашения, согласно которому покупатели напитков Pepsi смогут бесплатно скачивать песни на музыкальном онлайн-магазине Amazon. По словам представителей Pe

Реклама Pepsi опробует Bluetooth Компания-производитель «Пепси-колы», Pepsi, начала рекламную кампанию через Bluetooth. Пользователям устройств, оборудованных этой технологией, предлагают загрузить бесплатный видеоклип, сообщил Moconews. Радиоточки в рекламных щи

Pepsi продолжает автоматизировать мобильную торговлю Мировой производитель безалкогольных напитков Pepsi Bottling Group расширяет штат автоматизированных торговых представителей в России. Напо

"Диком" поставил компьютерное оборудование для "Пепсико Холдингс" теров, расходных материалов, а также программного обеспечения на российские предприятия корпорации «Пепсико Холдингс». «Диком» будет в течение 2004 года осуществлять модернизацию ИТ-инфраструкт

SAP побил Oracle в борьбе за Pepsi жестве подразделений компании системы управления. По словам представителей SAP, мотивом, побудившим PepsiCo сменить поставщика, явилась платформа SAP NetWeaver, позволяющая интегрировать решени

Pepsi и Yahoo! начали совместную рекламную акцию в Сети Pepsi Co. совместно с компанией Yahoo! начала достаточно необычную рекламную акцию. Американцы, покупающие бутылки с такими напитками, как Pepsi, Diet Pepsi, Pepsi ONE, Wild Cherry Pepsi и Mountain Dew, находят под крышкой код, который потом нужно ввести на сайте Pepsistuff.com. Взамен человек получает некотор