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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PepsiCo Pepsi Bottling Пепсико

PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико


11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук
16.07.2019 «Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси
14.06.2019 PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата
04.10.2018 КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу
18.12.2017 PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс
05.12.2017 Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке
08.06.2016 «Ростелеком» объединит подразделения PepsiCo в России в единую сеть VPN
16.01.2014 PepsiCo: Мы активно смотрим на digital marketing, social технологии и Big Data
07.11.2011 «Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo
21.06.2011 PepsiCo запустила программу по поддержке европейских ИТ-стартапов
28.04.2011 Pepsi сделала автомат по дарению напитков
03.03.2011 PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP
15.01.2008 Pepsi будет сотрудничать с музыкальным сервисом Amazon
24.04.2007 Реклама Pepsi опробует Bluetooth
20.03.2007 Pepsi продолжает автоматизировать мобильную торговлю
11.06.2004 SAP побил Oracle в борьбе за Pepsi
17.08.2000 Pepsi и Yahoo! начали совместную рекламную акцию в Сети
23.03.2000 Yahoo и Pepsico проведут совместную маркетинговую кампанию

Публикаций - 152, упоминаний - 197

PepsiCo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8713 33
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 231 19
Cinimex - Синимекс 166 16
Yahoo! 3599 16
Schneider Electric 490 15
Schneider Electric Secure Power 47 14
Rimini Street 41 14
Центр2М - Center2М 50 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 216 14
Ситилабс 28 14
Такском - Taxcom 200 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 14
Microsoft Corporation 22315 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 297 13
Ситилинк - Citilink 255 13
SAP SE 4522 11
Apple Inc 10552 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7653 7
Samsung Electronics 9227 6
Amazon Inc - Amazon.com 2621 6
Oracle Corporation 5977 6
Sony 6109 6
Veeam Software 277 6
VK - Mail.ru Group 2997 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6428 5
AOL Inc 1525 5
Транснефть-Технологии 8 5
Google LLC 10078 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8256 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 157 4
Naumen - Наумен 453 4
1С-ИжТиСи 5227 4
1С-Битрикс - Bitrix 423 4
IBM - International Business Machines Corp 8878 4
5829 4
Dynatrace 54 4
Intel Corporation 11161 4
Biocad - Биокад 44 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5398 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5123 26
ПГК - Первая грузовая компания 117 22
X5 Group 685 21
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 20
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 19
РЖД - Российские железные дороги 1437 18
Societe Generale - Росбанк 434 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2067 17
OKS Group 34 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 358 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 15
Segezha Group - Сегежа Групп 94 15
МТС банк 281 14
Траско - Trasko 29 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 14
Аэрофлот 636 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 14
Уралсиб Банк 474 14
Ингосстрах СПАО 300 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 14
ГПБ - Газпромбанк 833 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 47 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 45 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
МКБ - Московский кредитный банк 317 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 88 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 11
Совкомбанк ПАО 169 11
Альфа-Банк 1453 10
Mary Kay - Мэри Кэй 87 10
Почта России ПАО 1839 10
Coca-Cola Company 235 9
Май - Российская торговая компания 306 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 8
ПСБ - Промсвязьбанк 665 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1297 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2123 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7849 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1205 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 6
Правительство РФ 7668 5
Правительство Москвы 1561 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2019 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1037 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1429 3
Федеральное казначейство России 1259 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2126 2
Президент Российской Федерации 3422 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10570 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1301 2
МКС - Международная космическая станция 1416 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 145 1
ГКП Самарской области - Государственное казенное предприятие Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 687 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 14 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 456 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 64 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 127 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 1
МИК - Московский инновационный кластер 69 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 339 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1559 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 3
АФТ - Ассоциация Финтех 186 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
Greenpeace - Гринпис 114 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 243 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23382 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15367 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 8423 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6103 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6848 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2806 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9753 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9411 17
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2896 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 606 16
Big Data - Большие данные 3052 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1124 16
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 1539 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1715 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 355 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39253 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1160 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5645 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4341 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9310 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1118 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 569 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2972 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4228 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1483 7
Website - Вебсайт 6676 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4383 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1838 6
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2206 6
Сервер - Серверные платформы 7523 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8268 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4657 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 270 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1813 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1479 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1118 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 1873 4
Социальные сети - Соцсети 2585 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 720 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2169 3
1С:ERP Управление предприятием 252 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 45 14
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 405 14
Microsoft Windows 10 11366 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2625 5
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 40 5
Apple iTunes Store 1046 5
Google Android 11813 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 4
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 82 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 120 4
Google YouTube - Видеохостинг 2220 4
Procter&Gamble - Gillette 36 3
Apple macOS 1415 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 639 2
Avast Business 5 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 543 2
Apple iMac - Серия моноблоков 435 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 2
OpenText Documentum 348 2
Rakuten Viber 481 2
Microsoft Office 3215 2
Microsoft Skype 1921 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 168 2
Google Maps - Карты Google 645 2
Yelp 43 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1168 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 288 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 295 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 48 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 52 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 1
Google Chrome - браузер 1246 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6091 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 630 1
Microsoft Windows 7 1773 1
Apple AirPods - Наушники 84 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
Платонов Михаил 42 27
Урьяс Вадим 81 20
Халматов Максим 48 20
Карпов Иван 46 20
Чаркин Евгений 203 16
Сыкулев Андрей 67 15
Вахнин Павел 52 15
Казарин Станислав 115 15
Каюмов Шамиль 37 15
Абакумов Евгений 110 15
Валчев Стоян 48 15
Сороченков Алексей 26 14
Семенихин Игорь 40 14
Слышкин Василий 63 14
Лебедев Антон 35 14
Мискевич Евгений 32 14
Портной Михаил 26 14
Емелин Александр 29 14
Генкина Екатерина 27 14
Клепиков Алексей 80 14
Сотин Денис 106 14
Савцов Игорь 28 14
Путятинский Сергей 57 14
Соловьев Алексей 66 14
Рыстенко Михаил 61 14
Федечкин Сергей 19 14
Васильев Владислав 42 14
Егоров Владимир 61 14
Трофимова Людмила 34 14
Прохорова Алла 48 14
Ямщиков Владимир 35 14
Горчаков Денис 29 14
Степченков Максим 42 14
Антонов Александр 75 14
Богданов Кирилл 106 14
Рубин Адар 31 14
Дьяченко Валерий 69 14
Москальков Дмитрий 26 14
Смык Виталий 30 14
Нестеров Алексей 84 14
Россия - Российская федерация - РФ 105420 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32981 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12426 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45167 24
Украина 6053 19
Европа Восточная 2904 18
Европа 11185 11
Казахстан - Республика 4425 10
Грузия 1053 9
Беларусь - Белоруссия 3440 8
Земля - планета Солнечной системы 7175 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11381 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12175 7
США - Нью-Йорк 2603 5
Того - Тоголезская Республика 25608 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13207 5
Германия - Федеративная Республика 8574 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1696 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 414 4
Индия - Республика 4219 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 947 3
Великобритания - Лондон 2009 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 559 3
Бразилия - Федеративная Республика 1932 3
Канада 3183 3
Южная Корея - Республика 4090 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 687 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3017 2
Африка - Африканский регион 2799 2
Ближний Восток 2540 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1342 2
Россия - ЦФО - Калужская область 756 2
Узбекистан - Республика 1273 2
Индонезия - Республика 784 2
Турция - Турецкая республика 1649 2
Япония 9766 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 640 2
Польша - Республика 1536 2
Австралия - Австралийский Союз 2746 2
Россия - ПФО - Казань 2026 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3038 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5336 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 12889 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2563 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9564 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 62 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3824 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1601 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1181 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1938 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13158 5
Бизнес-акселератор 244 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1656 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 232 2
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 77 2
Экономический эффект 628 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1292 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2401 2
Английский язык 708 2
Мошенничество - Махинации 1466 2
Черкизон - Черкизовский рынок 119 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1975 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1608 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 982 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 813 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 20 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 4370 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 70 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 389 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 1
Русский язык 4507 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1127 1
Инвестиции венчурные 523 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 542 1
Аутсорсинг 1021 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 863 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 7
Thomson Reuters - Рейтер 5726 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Forbes - Форбс 585 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 132 2
PC Magazine - PCMag 75 2
CNET - Издание 1578 2
Главбух 8 1
Times 458 1
Mashable 364 1
MacWorld 136 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Upside Today 59 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
InformationWeek 231 1
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