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PepsiCo Pepsi Bottling Пепсико

PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико

СОБЫТИЯ

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11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук

Pepsico успешно завершила пилотный запуск системы контроля за биобезопасностью «Direktiva: Санитария» от российского стартапа Connectome.ai на Царицынском молочном комбинате (входит в группу компаний Pepsico). Решение представляет собой «умный рукомойник» и использует технологии искусственного интеллекта и видеоаналитики для защиты сотрудников и клиентов от бактерий, вирусов и других болезн
16.07.2019 «Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси

«Ситимобил» в партнерстве с RideBar, Mars и PepsiCo объявили о запуске совместного проекта — установке мобильных онлайн магазинов в московских такси. Уже сейчас пассажиры могут приобрести напитки и снэки в салонах автомобилей «Ситимобил»
14.06.2019 PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга

Всего за два месяца эксплуатации телематической системы доля водителей компании PepsiCO, превышающих скорость и совершающих опасные маневры на дорогах, в СНГ снизилась с 23 до 4%. Как итог – существенное уменьшение количества ДТП с участием корпоративного транспорта, страх
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата

tal, дочерняя компания НСК) сообщила о расширении линейки интерактивных рекламных форматов на мобильных устройствах. Первую рекламную кампанию с новым форматом селлер провел для чипсов Lay's компании PepsiCo совместно с агентством Resolution (входит в группу OMD). По итогам кампании с использованием специально созданного для Lay's интерактивного видео показатель взаимодействия с роликом пре
04.10.2018 КРОК создал для PepsiCo глобальную цифровую телеком-платформу

развернул Wi-Fi-инфраструктуру для территориально-распределенных подразделений, входящих в компанию PepsiCo в России. Это позволило объединить сотрудников в общую информационную среду, ускорить
18.12.2017 PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс

нтегрировала более 1100 планшетов Samsung для оснащения экспедиторов компании, обеспечивающих доставку товаров для более 10 тысяч клиентов по всей России, электронными кассами. Свыше 1000 сотрудников PepsiCo перейдут на работу с планшетами Samsung Galaxy Tab Active, которые, вместе с кассовыми аппаратами, будут использованы для оформления кассовых и электронных чеков. Проект направлен на мо
05.12.2017 Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке

явление РоссельхознадзораРоссельхознадзор подозревает американского производителя продуктов питания PepsiCo в совершении хакерской атаки на сети российского ведомства с целью получения секретно
08.06.2016 «Ростелеком» объединит подразделения PepsiCo в России в единую сеть VPN

«Ростелеком» по результатам тендера заключил договор с «Пепсико Холдингс» (бренд PepsiCo) на организацию VPN сети на территории России, а также предоставление международных к
16.01.2014 PepsiCo: Мы активно смотрим на digital marketing, social технологии и Big Data

CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia? Сергей Коротков: Компания PepsiCo – крупнейший производитель продуктов
07.11.2011 «Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo

Компания «Микротест» сообщила о завершении проекта по созданию системы обработки данных в компании «Лебедянский», российском подразделении компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. Накопление больших объемов финансовой информации приводит к повышению потребностей бизнеса в системах хранения и обработки данных, которые являются фундамен
21.06.2011 PepsiCo запустила программу по поддержке европейских ИТ-стартапов

Компания PepsiCo объявила о том, что начинает поиск лучших технологических стартапов в Европе. PepsiCo
28.04.2011 Pepsi сделала автомат по дарению напитков

Компания Pepsi анонсировала специальный автомат по продаже напитков с функцией отправки их как подарка друзьям и любым другим людям
03.03.2011 PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP

Российское подразделение компании PepsiCo, мирового производителя продуктов питания и напитков, компания Molga Consulting и кор
02.02.2010 Развивать «Скай Линк» в регионах будет специалист по Red Bull и Pepsi

родился в 1975 г. в Москве. В 1998 г. окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ). В 1997 – 1998 г. возглавлял отдел продаж Star Foods International. С 1998 по 2007 гг. работал в компании Pepsi Bottling Group Russia, где последовательно занимал должности территориального менеджера по продажам, директора по развитию розничных каналов продаж, вице-президента по развитию взаимоотно
06.11.2008 Дистрибьютор «Балтики» и Pepsi освоил мобильную торговлю «Оптимум»

ок») в Новосибирске, завершила проект автоматизации торговых представителей компании «Эллипс» в городе Усть-Кут (Иркутская область). «Эллипс» является дистрибьютором пивоваренной компании «Балтика» и Pepsi Bottling Group в Иркутской области. Решение об автоматизации мобильной торговли было принято руководством компании для повышения скорости и точности исполнения заказов, снижения количеств
15.01.2008 Pepsi будет сотрудничать с музыкальным сервисом Amazon

Компании Amazon.com и Pepsi объявили о подписании соглашения, согласно которому покупатели напитков Pepsi смогут бесплатно скачивать песни на музыкальном онлайн-магазине Amazon. По словам представителей Pe
24.04.2007 Реклама Pepsi опробует Bluetooth

Компания-производитель «Пепси-колы», Pepsi, начала рекламную кампанию через Bluetooth. Пользователям устройств, оборудованных этой технологией, предлагают загрузить бесплатный видеоклип, сообщил Moconews. Радиоточки в рекламных щи
20.03.2007 Pepsi продолжает автоматизировать мобильную торговлю

Мировой производитель безалкогольных напитков Pepsi Bottling Group расширяет штат автоматизированных торговых представителей в России. Напо
27.07.2004 "Диком" поставил компьютерное оборудование для "Пепсико Холдингс"

теров, расходных материалов, а также программного обеспечения на российские предприятия корпорации «Пепсико Холдингс». «Диком» будет в течение 2004 года осуществлять модернизацию ИТ-инфраструкт
11.06.2004 SAP побил Oracle в борьбе за Pepsi

жестве подразделений компании системы управления. По словам представителей SAP, мотивом, побудившим PepsiCo сменить поставщика, явилась платформа SAP NetWeaver, позволяющая интегрировать решени
17.08.2000 Pepsi и Yahoo! начали совместную рекламную акцию в Сети

Pepsi Co. совместно с компанией Yahoo! начала достаточно необычную рекламную акцию. Американцы, покупающие бутылки с такими напитками, как Pepsi, Diet Pepsi, Pepsi ONE, Wild Cherry Pepsi и Mountain Dew, находят под крышкой код, который потом нужно ввести на сайте Pepsistuff.com. Взамен человек получает некотор
23.03.2000 Yahoo и Pepsico проведут совместную маркетинговую кампанию

Компании Yahoo и Pepsico объявили о планах проведения совместной маркетинговой кампании, под названием PepsiStuff.com. Идея этой любопытной онлайново-оффлайновой кампании состоит в том, что потребители, покупая

Публикаций - 209, упоминаний - 249

PepsiCo и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
9594 33
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 30
Schneider Electric 614 27
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 26
Rimini Street 77 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 24
Schneider Electric Secure Power 65 24
Такском - Taxcom 256 24
Центр2М - Center2М 67 24
Ситилабс 44 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 24
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 24
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 24
Microsoft Corporation 25775 17
Yahoo! 3726 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
МегаФон 10742 12
SAP SE 5601 11
Apple Inc 13156 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Samsung Electronics 11065 9
Oracle Corporation 7074 9
Ростелеком 10948 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Google LLC 12690 7
Veeam Software 345 7
Intel Corporation 12811 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Sony 6739 7
AOL Inc - America Online 1883 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Yandex - Яндекс 9216 6
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 37
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 33
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
OKS Group 51 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 25
Ингосстрах СПАО 478 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Почта России ПАО 2370 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 18
Траско - Trasko 32 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 14
Кораблик-Р 20 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
Unilever - Юнилевер Русь 171 13
Mary Kay - Мэри Кэй 104 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Альфа-Банк 1979 13
Coca-Cola Company 261 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 29
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 25
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 24
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 24
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
1С:ERP Управление предприятием 841 25
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 24
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 24
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 6
Microsoft Windows 16882 6
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Android 15244 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 4
Oracle PeopleSoft 426 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Apple iPod 1553 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 3
СКАУТ Платформа 24 3
HP - palmOne - Tungsten 76 3
Procter&Gamble - Gillette 38 3
Apple macOS 2419 3
Rakuten Viber 665 3
НКТ - Р7-Офис 543 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
SAP Ariba 309 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Apple iMac - Серия моноблоков 468 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Yelp 45 2
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 34 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Gen Digital - Avast Business 7 2
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Платонов Михаил 42 39
Халматов Максим 64 30
Урьяс Вадим 98 30
Карпов Иван 79 30
Каюмов Шамиль 53 26
Чаркин Евгений 317 26
Абакумов Евгений 227 25
Сыкулев Андрей 85 25
Казарин Станислав 175 25
Валчев Стоян 48 25
Клепиков Алексей 121 24
Сотин Денис 216 24
Слышкин Василий 129 24
Семенихин Игорь 56 24
Нестеров Алексей 175 24
Степченков Максим 65 24
Соловьев Алексей 97 24
Васильев Владислав 59 24
Мискевич Евгений 50 24
Ямщиков Владимир 51 24
Генкина Екатерина 43 24
Лебедев Антон 53 24
Рубин Адар 47 24
Смык Виталий 46 24
Емелин Александр 45 24
Портной Михаил 42 24
Москальков Дмитрий 43 24
Сороченков Алексей 42 24
Горчаков Денис 48 24
Юсупов Шамиль 41 24
Трофимова Людмила 50 24
Прохорова Алла 66 24
Богданов Кирилл 112 24
Дьяченко Валерий 96 24
Вахнин Павел 53 21
Емельченков Сергей 141 18
Натрусов Артем 313 17
Рыстенко Михаил 62 15
Гордиенко Ростислав 28 15
Путятинский Сергей 112 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
Европа Восточная 3138 33
Европа 24964 28
Украина 7928 24
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Казахстан - Республика 6048 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Грузия 1332 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Южная Корея - Республика 7052 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Индия - Bharat 5870 5
Канада 5082 5
Япония 13807 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
США - Калифорния 4829 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ЦФО - Брянская область 402 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 9
Черкизон - Черкизовский рынок 178 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Английский язык 7030 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 6
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
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Dow Jones - MarketWatch 334 3
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Netimperative 20 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
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Wired - Издание 276 1
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Главбух 13 1
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Царьград - телеканал 29 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
InformationWeek 241 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
USA Today 153 1
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S&P 500 565 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Bear Stearns 79 2
Grand View Research 25 1
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
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Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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