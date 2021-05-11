Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PepsiCo Pepsi Bottling Пепсико
Публикаций - 152, упоминаний - 197
PepsiCo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Платонов Михаил 42 27
|Урьяс Вадим 81 20
|Халматов Максим 48 20
|Карпов Иван 46 20
|Чаркин Евгений 203 16
|Сыкулев Андрей 67 15
|Вахнин Павел 52 15
|Казарин Станислав 115 15
|Каюмов Шамиль 37 15
|Абакумов Евгений 110 15
|Валчев Стоян 48 15
|Сороченков Алексей 26 14
|Семенихин Игорь 40 14
|Слышкин Василий 63 14
|Лебедев Антон 35 14
|Мискевич Евгений 32 14
|Портной Михаил 26 14
|Емелин Александр 29 14
|Генкина Екатерина 27 14
|Клепиков Алексей 80 14
|Сотин Денис 106 14
|Савцов Игорь 28 14
|Путятинский Сергей 57 14
|Соловьев Алексей 66 14
|Рыстенко Михаил 61 14
|Федечкин Сергей 19 14
|Васильев Владислав 42 14
|Егоров Владимир 61 14
|Трофимова Людмила 34 14
|Прохорова Алла 48 14
|Ямщиков Владимир 35 14
|Горчаков Денис 29 14
|Степченков Максим 42 14
|Антонов Александр 75 14
|Богданов Кирилл 106 14
|Рубин Адар 31 14
|Дьяченко Валерий 69 14
|Москальков Дмитрий 26 14
|Смык Виталий 30 14
|Нестеров Алексей 84 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru