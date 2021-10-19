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Платонов Михаил


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 3
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 3
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 3
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 2
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 3
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
15.05.2017 «Евроавто» оптимизировала закупку ПО с помощью Comparex Softcare 1
29.03.2017 Atos оказывает услуги аутсорсинга технической поддержки для PepsiСo 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
08.06.2016 «Ростелеком» объединит подразделения PepsiCo в России в единую сеть VPN 1
30.07.2009 Lafarge доверила GMCS свою HR-систему 1
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

Платонов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 20
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Такском - Taxcom 119 13
Cinimex - Синимекс 160 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Schneider Electric 409 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Veeam Software 250 7
Dynatrace 46 4
Naumen - Наумен 344 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Software AG 124 2
Diasoft - Диасофт 357 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Microsoft Corporation 11226 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 5 1
Biocad - Биокад 38 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
G-Core Labs 64 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Ланит ГК 1164 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 24
Газпромбанк - ГПБ 693 20
PepsiCo - Пепсико 96 20
РЖД - Российские железные дороги 1083 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 16
X5 Group 601 15
X5 Group - Пятерочка 561 15
Траско - Trasko 27 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 13
МТС банк 254 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 159 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 13
Уралсиб Банк 390 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Аэрофлот 493 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Альфа-Банк 1128 7
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 382 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
AliExpress 275 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
ВсеИнструменты.ру 10 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 17
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Big Data - Большие данные 1136 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Commvault Complete Backup&Recovery 15 1
Commvault Activate 8 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
SAP SuccessFactors 110 1
Atos BullSequana Edge 12 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 365 769 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Microsoft Skype 1479 1
WhatsApp Messenger 654 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Office 1954 1
Рыстенко Михаил 57 15
Каюмов Шамиль 34 15
Абакумов Евгений 103 14
Валчев Стоян 44 14
Путятинский Сергей 53 14
Мищенко Евгений 14 14
Антонов Александр 73 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Чаркин Евгений 182 14
Савцов Игорь 27 14
Москальков Дмитрий 23 13
Васильев Владислав 39 13
Егоров Владимир 52 13
Слышкин Василий 54 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Смык Виталий 27 13
Федечкин Сергей 19 13
Ямщиков Владимир 32 13
Бурилов Андрей 25 13
Рубин Адар 28 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Степченков Максим 36 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Сотин Денис 103 13
Клепиков Алексей 77 13
Урьяс Вадим 76 13
Генкина Екатерина 24 13
Хасин Михаил 26 13
Шадура Максим 17 13
Халматов Максим 45 13
Дьяченко Валерий 66 13
Богданов Кирилл 91 13
Вахнин Павел 51 13
Прохорова Алла 45 13
Трофимова Людмила 31 13
Лебедев Антон 28 13
Емелин Александр 25 13
Соловьев Алексей 60 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Восточная Европа 1698 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 17
Украина 3417 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Грузия 694 7
Казахстан - Республика 2661 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Земля - планета Солнечной системы 889 2
Монголия 173 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Китай - Ухань 32 1
Россия - Калужская область 575 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 18
CNews AWARDS 292 14
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
CNews ИТ-стратегия 13 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771357, в очереди разбора - 675039.
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