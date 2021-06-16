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Commvault Activate

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса 1
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 1
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
28.04.2020 Важные мелочи: о чем стоит дополнительно позаботиться при переходе бизнеса в онлайн 5
09.04.2020 Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако 1
18.07.2018 Commvault представила новые продукты и партнерскую программу 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Commvault Activate и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 9
Oracle Corporation 7074 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Google LLC 12690 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
Veeam Software 345 2
Cisco Systems - Splunk 76 2
Rubrik 8 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Acronis - Акронис 489 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Комплит - Complete 114 1
Salesforce 498 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
ServiceNow 111 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Траско - Trasko 32 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 2
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 48 2
Наушники - Headphones 4479 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 1
СХД - NAS - Scale-Out - Горизонтально-масштабируемые системы 28 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 7
Microsoft Azure 1526 6
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 3
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 2
Commvault Data Platform 35 2
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 2
Google BigQuery 24 2
Google BigTable 7 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Linux OS 11533 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Office 365 1042 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
Alibaba AliCloud ECS - Alibaba Cloud Elastic Compute Service - Alibaba Cloud Intelligence 4 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Commvault on-Demand Learning Library 1 1
Commvault Disaster Recovery 5 1
Commvault Hedvig Distributed Storage Platform 3 1
Commvault Command Center 4 1
Amazon DynamoDB 9 1
Commvault IntelliSnap 8 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
Commvault Orchestration - Commvault Orchestrate 1 1
Commvault File Storage Optimization 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Rakuten Viber 665 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
NetApp HCI 11 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Scott Hunter - Скотт Хантер 3 2
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Рыстенко Михаил 62 1
Пухов Евгений 12 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Савченко Виталий 10 1
Мосеенков Фарид 1 1
Гришин Владислав 2 1
Засохлин Иван 9 1
Платонов Михаил 42 1
Печенин Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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