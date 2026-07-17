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СХД NAS Scale-Out Горизонтально-масштабируемые системы

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 YADRO открывает продажи H225 G4 — первого в портфеле компании сервера на базе процессоров AMD EPYC 9004/9005 1
26.08.2025 Кластерная система хранения Atlas.SA получила WORM‑защиту 1
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 3
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений 1
29.06.2018 СХД Huawei OceanStor Dorado18000 V3 сертифицирована для работы с SAP HANA 1
19.10.2017 Commvault представила новые решения для модернизации корпоративных ЦОДов 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
03.10.2017 NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования 1
12.05.2017 Thecus анонсировала новую серию четырехдисковых накопителей N4820U. 1
12.04.2017 «Рэйдикс» представила инновационную технологию кэширования данных 1
03.03.2017 Thecus анонсировала новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO 1
15.06.2016 «Рэйдикс» представила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix 1
20.04.2016 iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения 1
22.03.2016 Commvault обновила свою платформу управления данными Commvault Data Platform 1
02.03.2016 Новое слово в аналитике больших данных – гиперконвергентная инфраструктура 1
18.02.2016 Hitachi Data Systems выпускает платформу для больших данных на базе технологий Pentaho 1
04.02.2016 Hitachi Data Systems анонсировала платформу для обработки больших данных на базе технологий Pentaho 1
07.12.2015 Как оборудование Huawei обеспечивает высокую надежность корпоративных ИТ-систем 1
29.05.2015 Dell представила новые решения в области хранения данных 1
09.04.2015 Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server 1
21.03.2014 Идет мегапиксельная эволюция систем видеонаблюдения 1
22.02.2013 ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory 1
13.06.2012 СХД или ЦОД? Бизнес колеблется 1
18.11.2010 EMC приобретает американского производителя сетевых систем хранения данных Isilon Systems 2
29.10.2008 Symantec представила новую платформу НА/DR для ЦОД 2
09.12.2004 Linux-серверы захватывают рынок 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5172 7
NetApp - Network Appliance 666 4
Broadcom - VMware 2601 4
SAP SE 5588 4
Microsoft Corporation 25733 4
Huawei 4644 4
IBM - International Business Machines Corp 9688 4
SAS Institute 1079 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Commvault 187 3
Intel Corporation 12795 3
HP Inc. 5878 3
Hitachi - Хитачи 1500 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 209 3
Pentaho 63 3
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 2
Cisco Systems 5362 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 834 2
Oracle Corporation 7066 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 2
Fujitsu 2102 2
Dropbox 527 2
ESG - Enterprise Strategy Group 262 2
Darz 7 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
HP Services - HPS 27 1
Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
Honeywell Security Group 5 1
Аладата 2 1
Nutanix 112 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Amazon Inc - Amazon.com 3263 1
Lenovo Group 2438 1
Veeam Software 345 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
ИКС 523 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 770 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Автомир ГК 43 1
Разгуляй 40 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2922 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1506 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3859 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10608 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24274 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7155 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28149 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6632 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13042 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2857 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3158 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5145 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22481 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 5
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3174 5
Нагрузочное тестирование - Load testing 775 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3763 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10269 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5606 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1105 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7779 4
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 81 3
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2461 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 3
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 430 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2770 3
Pay-As-You-Grow - Оплата по мере роста 19 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 478 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6460 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1107 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 828 3
Intel x86 - архитектура процессора 2143 7
Microsoft Azure 1521 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
Hitachi HSP - Hitachi Hyper Scale-Out Platform 3 3
Cloudera - Hortonworks Data Platform - HDP 11 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 3
Apache Hadoop 469 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 3
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 87 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 2
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 2
Thecus - ThecusOS 6 2
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1202 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 683 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 2
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 2
Commvault Data Platform 35 2
Acronis True Image 97 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 2
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 1
Huawei HyperMetro 5 1
Commvault IntelliSnap 8 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
Google BigTable 7 1
Microsoft Nano Server 11 1
Veritas Access 3 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
NetApp ONTAP Select 8 1
OpenStack Cinder 17 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Lenovo System X - серия серверов 3 1
HP AppSystem 6 1
SAP Sybase Replication Server 7 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
HPE Integrity - серия серверов 140 1
Dell EMC Atmos 16 1
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 1
Moser Sean - Моузер Шон 7 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Лосев Сергей 46 1
Варламов Николай 5 1
Буш Сергей 15 1
Антониади Георгий 16 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Флёров Евгений 8 1
Новиков Николай 6 1
Заборовский Андрей 6 1
Логвиненко Владислав 7 1
Василиотти Дмитрий 2 1
Криканов Дмитрий 1 1
Федосеев Георгий 2 1
Сухов Святослав 2 1
Волковицкий Василий 3 1
Серов Денис 4 1
Buffington Jason - Баффингтон Джейсон 6 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Семчишен Антон 2 1
Емельянов Валентин 2 1
Yang Jessica - Янг Джессика 2 1
Rouda Nik - Руда Ник 3 1
Bozman Jean - Бозман Джин 6 1
Scott Hunter - Скотт Хантер 3 1
Пензов Дмитрий 19 1
Ройфман Роман 16 1
Краснов Александр 91 1
Гимранов Ринат 126 1
Яхина Ирина 40 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Шпак Василий 279 1
Платонов Сергей 13 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Копосов Максим 74 1
Пухов Евгений 12 1
Демидов Руслан 10 1
Никонов Григорий 3 1
Дубинин Денис 10 1
Guangbin Meng - Гуанбинь Мэн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 4
Европа 24922 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19025 2
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1210 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13786 1
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13776 1
Индия - Bharat 5854 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Германия - Федеративная Республика 13179 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1273 1
Великобритания - Лондон 2429 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2350 1
США - Калифорния 4821 1
Россия - УФО - Тюменская область 1355 1
Россия - СФО - Омская область 786 1
Германия - Берлин 731 1
США - Колумбия - Вашингтон 1481 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12254 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6625 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7372 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10266 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6486 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8886 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8793 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1284 1
Аудит - аудиторский услуги 1258 1
Металлы - Золото - Gold 1244 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8463 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 712 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 340 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11556 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5665 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6693 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3745 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
Открытые системы ИД 176 1
ZDnet 663 1
Ars Technica 448 1
IDC - International Data Corporation 4971 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Гартнер 3654 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 729 1
NetApp Directions 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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