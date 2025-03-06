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Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB

06.03.2025 Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
09.04.2020 Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако 1
10.12.2019 Check Point расширил возможности платформы облачной безопасности Cloudguard для поддержки сервисов Kubernetes 1
05.09.2019 Commvault приобрела компанию Hedvig 1
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1
17.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Amazon DynamoDB и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 4
Oracle Corporation 6719 3
Amazon Inc - Amazon.com 3018 2
Commvault 173 2
Yandex - Яндекс 7463 1
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MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 36 1
CWPP - Cloud Workload Protection Platform - Облачная платформа защиты рабочих нагрузок 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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