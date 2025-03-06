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Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 4
|Oracle Corporation 6719 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3018 2
|Commvault 173 2
|Yandex - Яндекс 7463 1
|Check Point Software Technologies 763 1
|Red Hat 1317 1
|Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
|Цифра ГК 2443 1
|Broadcom - VMware 2381 1
|Microsoft Corporation 24695 1
|ServiceNow 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
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