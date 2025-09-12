Разделы

Кибербезопасность CWPP Cloud Workload Protection Platform Облачная платформа защиты рабочих нагрузок


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Beeline Cloud представил на конференции Merge комплексный подход к защите данных в облаке 1
02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
24.10.2023 Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes 1
15.07.2020 Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности 1
10.12.2019 Check Point расширил возможности платформы облачной безопасности Cloudguard для поддержки сервисов Kubernetes 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 779 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 2
Цифра ГК 2514 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Yandex - Яндекс 8101 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 6 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5137 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1403 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Код Безопасности 668 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 88 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Fortinet 397 1
АйТи Бастион - IT Bastion 120 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4663 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 571 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1069 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16465 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 310 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 229 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 108 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1051 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11678 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13328 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7309 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13173 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1702 1
Оцифровка - Digitization 4814 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32986 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 128 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6761 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2982 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26577 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  708 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3473 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2540 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 748 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 701 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 179 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 108 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12683 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2868 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4337 1
Amazon DynamoDB 8 1
Amazon ECS - Amazon Elastic Container Service 5 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 10 1
Check Point CloudGuard 16 1
Amazon Kinesis 3 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4960 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 33 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 1
Microsoft Azure 1439 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 95 1
Amazon Web Services - AWS Lambda 5 1
Huawei Cloud 65 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 135 1
Хараск Максим 2 1
Пеньковский Михаил 16 1
Бенгин Владимир 37 1
Янкин Андрей 36 1
Четвертнев Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9724 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3543 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2880 1
Gartner - Гартнер 3592 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
