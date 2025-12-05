Разделы

Red Hat Gluster Gluster Storage GlusterFS

Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS

05.12.2025 Подготовка инженеров повышает эффективность внедрения ПО на 70–90%. Как раскрыть потенциал российских платформ 1
28.10.2025 HCI-решение на базе zVirt и MIND uStor обеспечит альтернативу VMware vSAN 1
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 1
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 1
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU 1
26.12.2023 «Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация» 1
16.08.2022 Страховая компания «Пульс» цифровизует бизнес с помощью «Крок облачные сервисы» 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
26.11.2019 НТЦ ИТ РОСА расскажет о цифровизации здравоохранения 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 1
17.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform 1
27.06.2017 Red Hat представила гиперконвергентную инфраструктуру с открытым кодом 1
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 3
19.02.2016 Система хранения Red Hat Gluster Storage получила поддержку на уровне Google Cloud Platform 3
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
14.10.2015 «Открытые Технологии» и «Рикор» протестировали российскую СХД для облачных сервисов 1
08.07.2015 «Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных 1
14.05.2014 HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1

Red Hat 1344 6
Открытые технологии 715 4
Intel Corporation 12541 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 3
Рикор Холдинг - Rikor 152 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Nvidia Corp 3731 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
Broadcom - VMware 2490 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 1
Orion soft - Орион софт - 205 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 1
Cisco Systems 5222 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Google LLC 12255 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
Western Digital Corporation - WDC 573 1
Microsoft Corporation 25236 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Крок - Croc 1814 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 144 1
Zabbix SIA - Заббикс 133 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Dell EMC 5092 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
OpenJDK Community 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 4
OpenStack 532 4
Repository - Репозиторий 1052 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 777 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1063 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 2
Linux OS 10896 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 6
Red Hat Ceph Storage 110 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 4
Red Hat libvirt 24 3
Red Hat Ansible 125 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 3
Red Hat OpenShift 135 3
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 3
QEMU 58 3
Рикор EcoServer 22 3
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 2
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 2
Marvell Armada 22 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
Ansible 123 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
Red Hat OpenStack Platform 31 2
Red Hat Cloud Forms 22 2
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 2
Red Hat OpenShift Container Platform 40 2
Red Hat Customer Portal 23 2
Red Hat OpenShift Dedicated 8 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 2
Microsoft Windows 16327 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 40 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 2
OpenNebula 40 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 2
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 2
Red Hat oVirt 56 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
OpenStack Cinder 14 1
Red Hat OpenShift Enterprise 6 1
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 100 1
Лихачевский Андрей 3 3
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 3
Иванов Борис 60 3
Березин Максим 131 2
Новодворский Алексей 110 2
Трандин Сергей 104 1
Ваулин Андрей 1 1
Строгий Максим 15 1
Кухтинов Александр 1 1
Крупнов Андрей 8 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Рустамов Рустам 513 1
Горшков Георгий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
FMI - Future Market Insights 8 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
TrendForce 136 1
