«Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4

Компания «Ред Софт» выпустила четвертый корректирующий релиз «Ред ОС» версии 7.3 стандартной редакции - «Ред ОС» 7.3.4.

Релиз «Ред ОС» 7.3.4 представлен в трех установочных образах: классический ISO-образ - имеет три конфигурации («Рабочая станция», «Сервер с графическим окружением» и «Сервер минимальный»); LiveUSB-образ - (конфигурация «Рабочая станция») - дает возможность запустить систему без установки и затем установить ее на диск непосредственно из Live-режима; OEM-образ - (конфигурации «Рабочая станция») - дает возможность установки на диск без какой-либо предварительной настройки, работать с системой можно сразу же после принятия лицензионного соглашения. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» 7.3.4 включает в себя пакеты последних версий со всеми исправлениями, улучшениями и обновлениями безопасности, накопленными с момента выпуска «Ред ОС» 7.3.3. Все пользователи 7.3 стандартной редакции могут перейти на 7.3.4 штатным обновлением системы (dnf update).

«Ред ОС» 7.3.4 построена на LTS-версии ядра Linux 6.1.52. В релизе обновлен набор компиляторов GCC до версии 11. В установочном образе решены проблемы установки на программный RAID, в том числе на Intel VROC. В репозитории «Ред ОС» 7.3 появился Foreman 3.7, OpenJDK 17, OpenSearch 2.11, OpenSSL 3.2.0. В репозитории обновлены прочие пакеты с целью исправления ошибок и устранения уязвимостей.

«Ред ОС» 7.3.4 является корректирующим релизом «Ред ОС» версии 7.3 стандартной редакции. Дистрибутив собран на пакетной базе репозитория 7.3 и включает в себя пакеты последних версий со всеми исправлениями, улучшениями и обновлениями безопасности, накопленными с момента выпуска «Ред ОС» 7.3.3. Все пользователи «Ред ОС» 7.3 стандартной редакции могут перейти на 7.3.4 штатным обновлением системы (dnf update). Узнать подробнее об истории версий и релизов «Ред ОС» можно в статье «Версии «Ред ОС» и сроки поддержки».

Обновление «Ред ОС» 7.3.4 представлено в виде трех установочных образов: классический ISO-образ «Ред ОС» с тремя конфигурациями: «Рабочая станция», «Сервер с графическим окружением» и «Сервер минимальный»; LiveUSB-образ (конфигурации «Рабочая станция»). Позволяет запустить систему без установки, опробовать ее в работе, и непосредственно из Live-режима установить систему на диск; OEM-образ (конфигурации «Рабочая станция»), для установки на диск без какой-либо предварительной настройки. Установщик делает автоматическую разбивку диска, пользователь root по умолчанию заблокирован. При первом запуске системы достаточно принять лицензионное соглашение, задать логин и пароль для пользователя (будет по умолчанию администратором) и приступить к работе с системой.

Основные изменения в установочном образе «Ред ОС» 7.3.4

LTS-версия ядра Linux 6.1.52. Исправлена проблема установки на программный RAID, обеспечена корректная установка на Intel VROC.

Обновлена конфигурация DNF – теперь при удалении пакета не удаляются неиспользуемые зависимости (опция clean_requirements_on_remove=false). Набор компиляторов GCC обновлен до версии 11.

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Браузер Chromium обновлен до версии 119. Обновлены прочие пакеты в связи с исправлением ошибок и устранением уязвимостей.

Репозиторий

Появился Foreman версии 3.7 (находится в подключаемом репозитории http://repo.red-soft.ru/redos/7.3/x86_64/extras/foreman37-73/), а также версии 3.6, 3.5, 3.4 для возможности ступенчатого перехода с версии 3.3.

Обновлена версия OpenSearch до 2.11. Появился OpenJDK версии 17.

Добавлен OpenSSL версии 3.2.0 (пакет openssl3 - может быть установлен совместно сверсией 1.1.1). Драйверы NVIDIA обновлены до версии 535.113.01.

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