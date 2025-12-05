Разделы

Intel VROC Intel Virtual RAID on CPU


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 DатаРу обновила линейку серверов для масштабных ИИ-нагрузок 1
25.07.2025 «Киберпротект» представляет обновленное «Кибер Хранилище» 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
26.12.2023 «Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4 1
14.02.2022 В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 2
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 2
22.09.2009 AMD представила новое платформенное решение для встраиваемых систем 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Intel VROC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 5
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 25 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
Diversified Technology 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Red Hat 1344 1
Nvidia Corp 3731 1
Ред Софт - Red Soft 995 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
OpenJDK Community 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 791 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Встраиваемые системы - Embedded system 101 1
NEBS - Network Equipment-Building System 31 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 721 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1550 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1454 1
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 103 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 1
Linux OS 10896 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 29 2
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 120 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 2
Amazon OpenSearch 33 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
Red Hat - NetworkManager 10 1
Microsoft Windows 7 1993 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Nvidia RAPIDS 19 1
AMD Sapphire 74 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
AMD V 21 1
AMD V - AMD Virtualization 9 1
Intel Pentium III 781 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Huawei Mate - серия смартфонов 404 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Welzien Patrick - Вельцин Патрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Phoronix 49 2
The Register - The Register Hardware 1696 1
Tom’s Hardware 516 1
