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AMD Sapphire


02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок

Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связи с огромным количеством ошибок, совершенных п
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров

довым названием Alder Lake с интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о процессорах Intel Xeon Scalable следующего поколения для дата-центров с кодовым названием Sapphire Rapids. В ходе встречи были представлены инфраструктурные процессоры (Infrastructure Processing Units, IPU) и новые архитектуры графических процессоров, включая микроархитектуры Xe HPG
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров

Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобр
05.08.2011 Sapphire выпустил самый быстрый в мире Radeon HD 6950

Производитель видеокарт Sapphire выпустил самый быстрый ускоритель в мире, основанный на чипе ATi Radeon HD 6950. Видеокарта Sapphire HD 6950 TOXIC Edition представляет собой образец с разогнанным заводским спо
13.11.2007 Новые телефоны: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte

Финский производитель сотовых телефонов, компания Nokia представила два новых телефона премиум-класса: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte. «Новые модели являются эталоном качества и искусства, - делится вице-президент Nokia Mobile Phones Хейки Норта (Heikki Norta). – Телефоны изготовлены из высококачественных матери
22.12.2006 Fly LX800 Sapphire: люксовый телефон от Fly

Британский бренд Fly представил на российском рынке первую модель в линейке роскошных телефонов Fly LX800 Sapphire, первый люксовый аппарат в раскладном форм-факторе GSM-стандарта на российском рынке. Fly LX800 Sapphire В январе 2007 года Fly пробует себя в новом сегменте, предлагая покупате

Публикаций - 73, упоминаний - 73

AMD Sapphire и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4262 25
Intel Corporation 12238 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 13
Microsoft Corporation 24717 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 12
Gigabyte Technology 369 12
Nvidia Corp 3520 10
AMD Graphics Product Group - ATI 946 10
SAP SE 5302 8
ASRock 50 5
Sapphire Technology 10 5
XFX - PINE Technologies 14 5
PowerColor 13 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 5
Samsung Electronics 10307 5
HP Inc. 5698 4
Garmin - Гармин 203 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 3
Lenovo Group 2297 3
Google LLC 11864 3
Apple Inc 12181 3
Diamond Multimedia 54 3
X Corp - Twitter 2851 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Seagate Technology 742 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
IBASE Technology 7 2
Oracle Corporation 6728 2
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 25 2
Quanta Computer 210 2
Sony 6556 2
Supermicro 109 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
Nokia Mobile Phones 26 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 530 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
DFI 12 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Афимолл ТРЦ 23 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Caterpillar - 89 1
Tesla Motors 401 1
Формула Кино - Синема Парк 32 1
eBay Inc 1622 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Swarovski AG 73 1
Coats 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 2
Eclipse Foundation 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 31
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3799 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 18
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9409 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 9
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6083 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3513 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10042 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7356 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 630 17
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 9
Microsoft DirectX 708 9
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 506 8
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 8
AMD Radeon HD 281 8
Nvidia RAPIDS 17 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 7
AMD Radeon 284 6
Intel x86 - архитектура процессора 1873 5
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 5
AMD Eyefinity 23 5
Nokia Sirocco 102 5
Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Black Edition - Nokia 8800 Arte - Nokia 8800 Sapphire Arte - Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Gold Arte - Nokia 8800 Aston Martin 20 5
Nvidia GeForce GTX 522 4
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 35 4
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 4
Microsoft Windows 7 1981 4
Oracle Java - язык программирования 3103 4
Dell Alienware 135 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5000 4
Microsoft Windows 15778 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 3
AMD Radeon Anti-Lag 3 3
AMD Infinity Cache 4 3
Microsoft Azure 1414 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 3
Linux OS 10077 3
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 39 3
Google Android 14117 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 3
AMD Smart Access Memory 3 3
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 3
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 3
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Родионов Дмитрий 26 1
Родионов Максим 12 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
Юлдашева Мария 1 1
Башлыков Александр 10 1
Оганесян Артак 31 1
Дробышевский Валерий 13 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Оганесян Ашот 125 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Петухов Владимир 2 1
Гарина Руфина 1 1
Филимончук Павел 2 1
Филин Павел 2 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 55 1
Keller Jim - Келлер Джим 8 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Аралов Олег 1 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Гусева Ирина 5 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Demerjian Charlie - Демерджян Чарли 1 1
Чернышев Андрей 69 1
Kapanen Robert - Капанен Роберт 1 1
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
Скулкин Олег 41 1
Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен 8 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 7
США - Флорида - Орландо 127 4
Южная Корея - Республика 6685 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 3
Германия - Федеративная Республика 12729 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 3
Финляндия - Финляндская Республика 3613 3
Индия - Bharat 5486 2
США - Калифорния 4634 2
США - Флорида 767 2
Япония 13324 2
Филиппины - Республика 567 2
Нидерланды 3539 2
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Израиль 2743 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
США - Массачусетс 505 1
Малайзия 870 1
Таиланд - Королевство 828 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Европа 21840 1
Китай - Тайвань 4010 1
Сатурн - Титан (спутник) 474 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5001 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 6
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 5
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2515 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 591 2
Металлы - Серебро - Silver 759 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 1
Tom’s Hardware 415 5
Phoronix 42 2
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DailyTech 96 1
X-Bit Labs 83 1
Inquirer 463 1
SemiAccurate 13 1
Current Analysis 24 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
TrendForce 114 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Jon Peddie Research 41 1
VDC Research Group 10 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
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Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
SAP Sapphire Now 8 5
Intel Architecture Day 4 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 2
День молодёжи - 27 июня 908 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
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