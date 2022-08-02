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AMD Sapphire
|02.08.2022
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Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок
Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связи с огромным количеством ошибок, совершенных п
|19.08.2021
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Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров
довым названием Alder Lake с интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о процессорах Intel Xeon Scalable следующего поколения для дата-центров с кодовым названием Sapphire Rapids. В ходе встречи были представлены инфраструктурные процессоры (Infrastructure Processing Units, IPU) и новые архитектуры графических процессоров, включая микроархитектуры Xe HPG
|18.04.2017
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Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров
Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобр
|05.08.2011
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Sapphire выпустил самый быстрый в мире Radeon HD 6950
Производитель видеокарт Sapphire выпустил самый быстрый ускоритель в мире, основанный на чипе ATi Radeon HD 6950. Видеокарта Sapphire HD 6950 TOXIC Edition представляет собой образец с разогнанным заводским спо
|13.11.2007
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Новые телефоны: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte
Финский производитель сотовых телефонов, компания Nokia представила два новых телефона премиум-класса: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte. «Новые модели являются эталоном качества и искусства, - делится вице-президент Nokia Mobile Phones Хейки Норта (Heikki Norta). – Телефоны изготовлены из высококачественных матери
|22.12.2006
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Fly LX800 Sapphire: люксовый телефон от Fly
Британский бренд Fly представил на российском рынке первую модель в линейке роскошных телефонов Fly LX800 Sapphire, первый люксовый аппарат в раскладном форм-факторе GSM-стандарта на российском рынке. Fly LX800 Sapphire В январе 2007 года Fly пробует себя в новом сегменте, предлагая покупате
AMD Sapphire и организации, системы, технологии, персоны:
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