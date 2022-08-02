AMD Sapphire

Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок Xeon утопают в ошибках Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связи с огромным количеством ошибок, совершенных п

Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров довым названием Alder Lake с интеллектуальным планировщиком рабочих нагрузок Intel Thread Director, а также о процессорах Intel Xeon Scalable следующего поколения для дата-центров с кодовым названием Sapphire Rapids. В ходе встречи были представлены инфраструктурные процессоры (Infrastructure Processing Units, IPU) и новые архитектуры графических процессоров, включая микроархитектуры Xe HPG

Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобр

Sapphire выпустил самый быстрый в мире Radeon HD 6950 Производитель видеокарт Sapphire выпустил самый быстрый ускоритель в мире, основанный на чипе ATi Radeon HD 6950. Видеокарта Sapphire HD 6950 TOXIC Edition представляет собой образец с разогнанным заводским спо

Новые телефоны: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte Финский производитель сотовых телефонов, компания Nokia представила два новых телефона премиум-класса: Nokia 8800 Arte и 8800 Sapphire Arte. «Новые модели являются эталоном качества и искусства, - делится вице-президент Nokia Mobile Phones Хейки Норта (Heikki Norta). – Телефоны изготовлены из высококачественных матери