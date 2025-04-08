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Sapphire Werewolf Хакерская группировка
|08.04.2025
|Bi.Zone: половина кибергруппировок, атакующих российскую энергетику, нацелена на шпионаж 1
|27.05.2024
|Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями 1
Sapphire Werewolf и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
|Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 38 2
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 749 1
|AMD Sapphire 74 1
|Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 106 1
|Скулкин Олег 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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