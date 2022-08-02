Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок

Xeon утопают в ошибках

Intel вновь откладывает вывод на рынок своих серверных процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (семейство Sapphire Rapids). По информации ресурса Igor’s Lab, корпорация вынуждена раз за разом переносить старт массового производства новейших чипов в связи с огромным количеством ошибок, совершенных при их разработке. Источник со ссылкой на внутренние документы компании сообщает, что в общей сложности ее инженерами было исправлено около 500 аппаратных багов, что потребовало выпуска 12 ревизий процессора.

Современный процессор – крайне сложное электронное устройство, состоящее из десятков миллиардов миниатюрных транзисторов. При его проектировании неизбежно возникают ошибки, которые корректируются при помощи обновлений микрокода или на уроне ПО. Вопрос только в их количестве. Как отмечает Tom’s Hardware, 500 багов – чрезмерно много, как и 12 степпингов (A0-E5) – выпуск каждого из них обходится компании в десятки миллионов долларов.

Главное – не опоздать

Однако не только дополнительные расходы должны беспокоить руководство Intel в сложившейся ситуации. Куда более болезненным может оказаться запоздалый релиз одного из самых интересных и новаторских серверных чипов корпорации. Если изначально семейство Sapphire Rapids должно было конкурировать на рынке с процессорами компании AMD Epyc третьего поколения (Milan), то теперь, скорее всего, продукции Intel придется столкнуться с более мощным соперником – AMD Epyc четвертого поколения (Genoa), выход которого запланирован на IV квартал 2022 г. Intel в свою очередь рассчитывает начать полномасштабные поставки в период с 6 февраля 2023 г. по 3 марта 2023 г.

У Intel были большие проблемы с разработкой серверных процессоров Sapphire Rapids

Впрочем, отдельные представители семейства Sapphire Rapids (модели начального уровня) могут появиться на рынке в 2022 г. – в промежутке между 17 октября и 13 ноября, отмечает Tom’s Hardware.

Чем интересны Xeon Scalable четвертого поколения

Будущие процессоры семейства Sapphire Rapids, как ожидается, будут использовать чиплетный дизайн – четыре кристалла на одной подложке, связанные с помощью интерконнекта EMIB.

Максимальное число ядер достигнет 60 (для сравнения: предыдущее поколение Ice Lake-SP может похвастаться не более чем 40). Чипы обеспечат поддержку множества новых инструкций и специальных ускорителей. К примеру, в Xeon Scalable четвертого поколения появится Advanced Matrix Extensions (AMX) – средство ускорения искусственного интеллекта нового поколения. Как рассказал представитель Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) в рамках Intel Architecture Day 2021, оно обеспечивает значительное увеличение скорости тензорных расчетов, которые лежат в основе алгоритмов глубокого обучения.

Кроме того, процессоры Sapphire Rapids получат поддержку оперативной памяти DDR5 и HBM2E, а также интерфейса PCIe Gen 5. В сентябре 2021 г. CNews писал о том, что именно в чипах Xeon Scalable нового поколения Intel может впервые применить механизм Software Defined Sillicon (программно-определяемый кремний, SDSi). Технология позволяет за отдельную плату активировать расширенные аппаратные возможности чипа с помощью ПО уже после приобретения и установки процессора.

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В производстве новых процессоров задействован техпроцесс Intel 7, который соответствует 10 нм. Чипы AMD Epyc Genoa будут выпускаться по более современной 5-нанометровой технологии компании TSMC.

Перенос за переносом

Первоначально поставки чипов Xeon Scalable четвертого поколения должны были стартовать в 2021 г., но Intel перенесла их на начало 2022 г., а затем и на середину 2022 г. После отгрузки пробных партий CPU отдельным клиентам корпорация вновь решила повременить с запуском массового производства, передвинув сроки начала поставок на второе полугодие 2022 г. (ориентировочно июль-август).

Затем в начале июня 2022 г. Сандра Ривера (Sandra Rivera), генеральный менеджер направления «Дата-центры и искусственный интеллект» Intel, заявила об очередном переносе старта поставок чипов Sapphire Rapids, отметив, что спрос на них по-прежнему остается высоким, а следующее, пятое, поколение Xeon Scalable под брендом Emerald Rapids появится на рынке вовремя – в 2023 г.

Черная полоса для Intel

II квартал 2022 г. оказался неудачным для Intel в финансовом плане. Выручка чипмейкера снизилась до $15,3 млрд, на 22%. Чистый убыток составил около $500 млн. Уходу бизнеса в минус поспособствовало закрытие подразделения по разработке и производству высокоскоростной памяти Optane. Компенсировать убытки компания, вероятно, будет за счет повышения цен на отдельные категории продукции. В июле 2022 г. CNews писал о том, что некоторые чипы Intel могут подорожать на 10-20%.

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Впрочем, участники рынка высказывали мнение, что компания на самом деле хочет слегка подстегнуть клиентов закупиться чипами перед грядущим повышением цен, чтобы освободить переполненные склады. Спрос на персональные компьютеры во II квартале, по данным IDC, снизился на 15,3% год к году. Закономерно снизилась и потребность в новых процессорах у OEM-поставщиков ПК.