Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся

Продажи компьютеров после суперуспешного 2021 г. обвалились на 15,3% год к году по итогам апреля-июня 2022 г. Пользователи начали экономить деньги на всем, включая технику, оглядываясь на происходящее в мире. Жесткие диски, некогда стоявшие в каждом ПК и ноутбуке, продаются еще хуже. Падение отгрузок год к году составило 33% по причине массового отказа от них в пользу более современных и надежных SSD.

Отрицательная динамика – тоже результат

Мировой рынок компьютеров по итогам II квартала 2022 г. показал стремительное падение. Год к году продажи сократились на 15,3% согласно статистике IDC.

Но еще сильнее обрушились поставки классических жестких дисков – менее скоростных и более ненадежных предшественников современных твердотельных накопителей. За год продажи рухнули на 33% (данные TrendForce), и это коснулось почти всех оставшихся игроков рынка.

В общей сложности в период с 1 апреля по 30 июня 2022 г. в мире было продано 71,3 млн ПК. Отчет IDC учитывает исключительно настольные и мобильные компьютеры, а также портативные и стационарные рабочие станции.

Тем временем, во II квартале 2021 г. этот показатель был на уровне 84,2 млн единиц. Это второй квартал подряд со снижением поставок после двух лет роста и после невероятно удачного для всего ПК-рынка 2021 г., когда поставки побили рекорд 10-летней давности.

Дефицит ПК миру в ближайшей перспективе точно не грозит - спрос на них явно ниже предложения

Снижение оказалось более весомым, нежели ожидали эксперты IDC. Обвал продаж ПК по всему миру они связывают с двумя основными факторами.

Первый – это Китай. Страна, «подарившая» миру коронавирус, на протяжении двух с половиной лет не может побороть его и до сих пор периодически устраивает локдауны и закрывает не только производство, но и магазины.

В других странах столь жесткие ковидные ограничения остались в прошлом. Но зато в них, особенно в России, нарушены логистические цепочки, что приводит к срывам поставок, росту цен и, как следствие, к неделанию населения покупать технику по завышенной цене.

Все не так уж плохо

«Опасения по поводу рецессии продолжают нарастать и ослаблять спрос во всех сегментах, – сказал представитель IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). – Потребительский спрос на ПК ослаб в краткосрочной перспективе и рискует еще сильнее сократиться в долгосрочной перспективе, поскольку потребители становятся более осторожными в своих расходах и снова привыкают использовать для работы различные гаджеты, включая смартфоны и планшеты. Коммерческий спрос на ПК тоже снизился. Он был более устойчивым в сравнении с потребительским, но начал падать, поскольку предприятия принялись откладывать закупки техники на фоне происходящего в мире».

В то же время, несмотря на ослабление спроса, общий объем мирового рынка ПК по-прежнему сопоставим с началом пандемии коронавируса. Во II квартале 2022 г. объемы продаж достигли 74,3 млн устройств. К тому же, сейчас рынок по-прежнему значительно превышает допандемийный уровень. Например, во II квартале 2018 и 2019 гг. было продано 62,1 млн и 65,1 млн компьютеров соответственно.

Досталось всем

Аналитики IDC составили топ-6 производителей ПК по итогам II квартала 2022 г. Он на 100% состоит из компаний, частично приостановивших операций на российском рынке. Некоторые из них нарастили свои доли рынка за счет конкурентов, но каждый вендор в итоге пришел к финишу с отрицательной динамикой продаж по сравнению с II кварталом 2022 г.

Первое место заняла Lenovo с долей 24,6% (23,7% годом ранее). За ней следуют HP с 18,9% (22,1% год назад) и Dell с 18,5% вместо прежних 16,6%.

Состав шестерка основных игроков ПК-рынка давно не меняется

Компания Acer на четвертой строчке. Ее доля за год упала с 7,3% до 6,9%, а у Apple (пятое место) – с 7,3% до 6,7%. Замыкает топ-6 компания Asus с долей 6,6% вместо прошлогодних 5,9%.

Кибербезопасность КИИ: от теории к практике Защита данных

Наиболее сильное падение продаж за отчетный период пережила HP – 27,6% год к году. Больше всех в этом плане повезло Asus – у нее этот показатель равен 4,6%.

Мир без жестких дисков

Покупая компьютеры, пользователи отдают предпочтение моделям с SSD-накопителями, зная, что они и быстрее, и надежнее жестких дисков. Такой же выбор они делают, приобретая портативный носитель информации.

В результате за год поставки винчестеров во II квартале 2022 г. упали на 33%. Сокращение в сравнении с I кварталом 2022 г. составило 14%. Аналитики TrendForce связывают это, во-первых, с популярностью SSD в потребительском сегменте, во-вторых, с геополитической ситуацией и проблемами с логистикой.

Основную «кассу» производителям HDD сделали высокоемкие жесткие диски категории Nearline – на них пришлось около 19 млн устройств из 45,5 млн, поставленных за отчетный период. Годом ранее этот показатель был на уровне 19,31 млн, а в предыдущем квартале – 18,8 млн.

Твердотельные накопители в шаге от окончательной победы над жесткими дисками

В то же время поставки винчестеров класса Mission Critical, применяющихся в критически важных системах и задачах, в апреле-июне 2022 г. упали на 27% год к году. Объем составил 2,5 млн устройств.

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке ИТ в банках

Хуже все показали себя 2,5-дюймовые жесткие диски, пока еще использующиеся в неттопах, ноутбуках и в качестве карманных накопителей. Их отгрузки упали на 40% всего за три месяца, откатившись до отметки в 11 млн шт.

3,5-дюймовые жесткие диски, встречающиеся в настольных ПК и в серверах, немногим лучше своих более компактных «родственников». За три месяца их поставки сократились на 30% до 13 млн.

Современный рынок HDD представлен всего тремя компаниями, давно поглотившими или просто вытеснившими всех остальных вендоров. Первое место по объему отгрузок удержала Seagate. Более того, у нее единственной получилось увеличить свою долю – 44,5% вместо 43,6% в I квартале 2022 г.

«Серебро» получила компания Western Digital, на которую пришлось 37,2% мировых поставок HDD против 37,4% тремя месяцами ранее. Третье место у Toshiba 18,3-процентной долей. В первом триместре 2022 г. у нее было 19% рынка.