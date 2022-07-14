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Intel капитулировал перед инфляцией. Цены на процессоры заметно вырастут

Intel готовится повысить цены на отдельные категории выпускаемой продукции осенью 2022 г. Некоторые микросхемы могут стать дороже на 10-20%, считают представители индустрии. Соответствующее решение чипмейкера продиктовано рекордной инфляцией и ростом издержек. Способен ли данный шаг принести пользу компании – вопрос дискусионный. На фоне и так существенно снижающегося спроса на компьютерную и прочую технику резкий скачок цен вряд ли способен мотивировать потребителя вложить свои кровно заработанные в обновление «железа».

Intel пересматривает ценовую политику

Intel уведомила своих клиентов о грядущем повышении цен на большую часть ассортимента своей полупроводниковой продукции, пишет Nikkei Asia.

Изменение цен затронет флагманскую электронную продукцию компании в сегментах серверных и десктопных процессоров, где компания традиционно сильна. Периферийные чипы, в частности интегральные микросхемы беспроводной связи Wi-Fi и других коммуникационных стандартов, тоже подорожают.

В Intel необходимость пересмотра ценовой политики объясняют возросшими производственными затратами и удорожанием сырья для производства полупроводниковых устройств. Масштаб роста цен пока не известен – в компании с этим до конца не определились. Однако, по данным одного из источников Nikkei Asia, следует ожидать скачка вплоть до 10-20% на некоторые виды продукции.

Решение о поднятии цен Intel приняла на фоне всплеска инфляции как в родных для корпорации США, так и в остальном мире. Американские власти сообщили о росте потребительских цен на 9,1% по итогам июня 2022 г. – это худший показатель за последние 40 лет.

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Продукция Intel подорожает вплоть до 10-20% осенью 2022 г.

На вероятное изменение ценовой политики Intel намекала еще в апреле 2022 г. В частности, финансовый директор компании Дэйв Циммер (Dave Zimmer) тогда заявил, что «рассматривается возможность целевого повышения цен в определенных сегментах».

В разговоре с Nikkei Asia представитель Intel подтвердил намерение компании пересмотреть стоимость некоторых товарных групп в связи с инфляционным давлением. Он также отметил, что компания действительно начала уведомлять клиентов об этих изменениях.

Повышение цен грозит проблемами

Как отмечает Nikkei Asia, эксперименты с ценами в текущих реалиях чреваты негативными последствиями для бизнеса Intel. Растущие издержки, включающие подорожание товаров, материалов логистических услуг и трудовых ресурсов, безусловно оказывают серьезное давление на полупроводниковую промышленность.

Однако безудержная инфляция заставляет и потребителя более ответственно подходить к вопросу расходования средств, и подорожавшие процессоры могут оказаться не в приоритете у вынужденных затянуть пояса потуже граждан и предпринимателей.

Спад потребительского интереса к технике

Справедливость опасений, высказанных изданием, косвенно подтверждают аналитики компании IDC. По их подсчетам во II квартале 2022 г. поставки персональных компьютеров в масштабах планеты снизились на 15,3% год к году. Gartner приводит похожие цифры – спад на уровне 12,6%, называя его худшим за последние девять лет.

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Согласно прогнозу аналитика Barclays Блейна Кертиса (Blayne Curtis), по итогам 2022 г. объем выпуска портативных компьютеров снизится на 17%. Просадку производства в полной мере на себе ощутят чипмейкеры AMD и Intel.

Потребительский интерес снижается не только к персональным компьютерам, но и к смартфонам. В конце июня 2022 г. CNews писал о том, что на складах дистрибьюторов Samsung скопилось в сумме около 50 млн нераспроданных смартфонов. Существенное снижения спроса на мобильники под брендом Galaxy вынудило южнокорейского гиганта сократить производство вдвое.

Многие из ключевых клиентов Intel, занятых в производстве ПК, в частности, Acer и Asus, не скрывают наступившего спада. Так, председатель Acer Джейсон Чен (Jason Chen) в среду, 13 июля 2022 г. заявил журналистам, что его компания больше не испытывает дефицита чипов. По его словам, недавно с ним связывались главы нескольких поставщиков микросхем и уговаривали прикупить у них чипов.

Конкуренты и поставщики не отстают

Intel не единственная компания в индустрии, оказавшаяся готовой повысить цены на свою продукцию. Контрактные производители чипов – тайваньская TSMC и китайская SMIC – поступили так же.

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Крупные компании, снабжающие полупроводниковую промышленность материалам, не остались в стороне. О повышении цен по меньшей мере на 20% своим клиентам сообщили Shin-Etsu Chemical, Showa Denko и Sumco. Полупроводниковые пластины, выпускаемые GlobalWafers, тоже подорожают, подтвердила главный исполнительный директор компании Дорис Хсю (Doris Hsu).

Россию Intel не обслуживает

В апреле 2022 г. на фоне событий на Украине Intel свернула все свои деловые операции в России и закрыла от россиян свой сайт. Официально продукция компании в нашу страну больше не поставляется.

Тем не менее, в конце марта 2022 г. был легализован так называемый параллельный импорт – процедура, которая позволяет предпринимателям ввозить товар из утвержденного Минпромторгом списка без разрешения его производителя. В соответствующий список вошли в том числе и процессоры Intel.

Дмитрий Степанов

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