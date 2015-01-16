Analogic выбрала встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 в качестве платформы для ультразвуковых аппаратов BK Ultrasound bk3000 Встраиваемые графические процессоры AMD Radeon HD 7850 обеспечивают требуемый уровень производительности ультразвуковым аппаратам

AMD Radeon HD 7850 ускорит процесс ультразвукового исследования роведения УЗИ BK Ultrasound bk3000, созданные компанией Analogic, используют графические ускорители AMD Radeon HD 7850. AMD Radeon HD 7850 был выбран производителем аппаратов УЗИ за хоро

Обзор ультрабука Samsung ATIV Book 8: "малышка" на две тысячи долларов одительность в 109 Гфлопс, что является одним из лучших значений среди мобильных процессоров. Помимо встроенного в процессор графического ядра, присутствует также дополнительная дискретная видеокарта AMD Radeon HD 8870M, способная взять на себя нагрузку в требовательных задачах. Восьми гигабайт оперативной памяти DDR3, работающей на частоте 1600 МГц, достаточно даже для мощного сервера. То

AMD выпустила самый быстрый графический адаптер для ноутбуков Компания AMD объявила о выпуске самого быстрого графического адаптера для ноутбуков - AMD Radeon HD 8970M. В тестах, проведенных AMD в апреле 2013 г., Radeon HD 8970M показала

AMD добавила Radeon 7990 силы HD Компания AMD представила флагманскую двухпроцессорную видеокарту Radeon HD 7990. AMD Radeon HD 7990 имеет классический двухслотовый дизайн с воздушной системой охлаждения. Го

Tomb Raider. Системные требования dows XP Service Pack 3, Windows Vista, 7, 8 (32bit/64bit) Видеокарта с поддержкой DirectX 9, 512Mb: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600 Двухъядерный процессор: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), I

BioShock Infinite. Системные требования р: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHz Память: 2 GB Свободное место: 20 GB Видеокарта: DirectX10 ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 Видеопамять: 512 MB Рекомендуем

AMD выпустила новые графические процессоры Компания AMD представила мобильные графические процессоры AMD Radeon HD 8000M, обеспечивающие производительность уровня дискретных видеокарт при обрабо

AMD выпустил свой самый быстрый графический процессор Компания AMD объявила о выпуске графического процессора AMD Radeon HD 7970 GHz Edition, являющегося, по результатам тестов производителя, самым быстрым в

Max Payne 3. Скриншоты ual Core 2.4 GHZ или AMD Dual Core 2.6 GHZ Память: 2GB Видеокарта: NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB или AMD Radeon HD 3400 512MBРекомендуемые низкие требования (LOW): Windows 7/Vista/XP PC (32 или

Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует ore i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с AMD Radeon HD 6770M 2048 MB (плюс встроенная в процессор Intel HD Graphics 3000). Перед нами унив

AMD выпустил графическую «тройку»: 3 графических процессора за 3 месяца рной графики: выпуске менее чем за 3 месяца полной линейки графических процессоров нового поколения AMD Radeon HD 7000, которые уже поставляются заказчикам во всем мире. В декабре 2011 г. AMD в

Видеокарты AMD Radeon преодолели барьер в 1 ГГц Компания AMD объявила о выходе видеокарт AMD Radeon HD 7770 GHz Edition и HD 7750. AMD Radeon HD 7770 GHz Edition - это первая

AMD выпустил топовую видеокарту Radeon HD 7970 ию с продуктами предыдущего поколения в расчете на один квадратный миллиметр площади кристалла. AMD Radeon HD 7970 содержит 32 блока, которые в сумме содержат 2048 вычислительных ядер - на трет

AMD будет продавать старые видеокарты под видом новых? со ссылкой на «осведомленные источники» опубликовал информацию о том, что часть новых видеокарт AMD Radeon HD 7000-серии на самом деле будет являться перемаркированными картами предыдущей 6000-

Hard Reset. Дата и системные требования um 4 / AMD Athlon 64 RAM: 2 GB 4 GB свободного места Видеокарта: 512 MB NVIDIA GeForce 8800GS / ATI Radeon HD 3870 или лучше DirectX 9.0c DirectX - совместимый звукРекомендуемые требования: Win

Sapphire выпустил самый быстрый в мире Radeon HD 6950 Производитель видеокарт Sapphire выпустил самый быстрый ускоритель в мире, основанный на чипе ATi Radeon HD 6950. Видеокарта Sapphire HD 6950 TOXIC Edition представляет собой образец с разогнанным заводским способом до 880 мегагерц процессором (стандартная частота – 800 мегагерц) и двум

AMD представила мобильный графический процессор Radeon HD 6990M Компания AMD выпустила новый графический процессор для портативных ПК Radeon HD 6990M, позволяющий значительно повысить вычислительную мощность систем, предназначе

Системные требования DiRT 3 Athlon 64 X2 2,8 GHz, Intel Pentium D 2.8 GHz Память: 2 GB 15 GB свободного места Видеокарта: серии AMD Radeon HD 2000 256 MB, Geforce 8000 256 MBРекомендуемые требования: DirectX 11 Vista или

AMD представил самую мощную видеокарту в мире Компания AMD анонсировала на своем сайте создание самой мощной в мире видеокарты - AMD Radeon HD 6990, набравшей 11865 очков в тесте 3DMark11. Вычислительная мощность решения с оди

AMD выпустила топовые видеокарты для геймеров Компания AMD объявила о выходе первых двух видеокарт новой топовой серии Radeon HD 6900, предназначенных для геймеров и энтузиастов технологий, - Radeon HD 697

Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» как заявляет производитель. Напомним, что ПК «К-Системс» с неанонсированными моделями видеокарт AMD Radeon HD 6250, 6390 и 6510 недавно поступили в продажу в крупные розничные сети. В ближайшее

AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты ернет-магазинов появились компьютеры Irbis производства «К-Системс» с видеокартами AMD серии 6000 - Radeon HD 6250, 6390, 6510. Вскоре на прилавках MediaMarkt должны появиться и ПК Depo Compute

AMD выпускает открытый драйвер для Fusion Ontario держка графических функций в новых драйверах будет соответствовать уровню Open Source-драйверов для Radeon HD 5000 Evergreen. Доработка этих драйверов до более совершенного состояния будет осущ

Acer: Россиянам сбывают старые видеокарты AMD под видом новых ственных сборщика ПК в ближайшее время начнут продавать в розничных сетях компьютеры с видеокартами Radeon HD серии 5000 под видом Radeon HD серии 6000. Об этом CNews заявил Иван Пудонин

Apple обновила iMac, Mac Pro и расширила линейку устройств Гц, 4 ГБ оперативной памяти (DDR3 1333 МГц), жестким диском на 500 ГБ и графическим процессором ATI Radeon HD 4670 с 256 МБ памяти (GDDR3). Модель стоимостью $1499 предлагает более мощный проце

Just Cause 2 без поддержки Windows XP Свободное место: 10GB Видеокарта: DX10-совместимая карта с 256 MB памяти (Nvidia GeForce 8800/ ATI Radeon HD 2600 Pro) Звук: 100% DirectX 10-совместимая карта Microsoft DirectX 10Рекомендуемые

AMD объявила о выпуске самой мощной в мире видеокарты Компания AMD объявила о выходе ATI Radeon HD 5970. Согласно тесту производителя по оценке 3DMark Vantage Extreme, данная карта н

AMD на "ИгроМире 2009" ыставки «Игромир-2009» посетить стенд AMD В7. На стенде AMD будет представлена новейшая графика ATI Radeon HD 5000 серии. Благодаря семейству ATI Radeon HD 5000 серии игроки могут получи

Star Wars: The The Force Unleashed. Системные требования оцессор: Dual-core CPU 2.4 GHz (Intel core 2 Duo или Athlon X2) Память: 2 GB Видео: SM 3.0, 256 MB (Radeon HD 2900 или Geforce 8800) Место на диске: 24 GB + 1 GB swapРекомендуемые требования: П

Resident Evil 5: Системные требования : Intel Core2Quad Processor или лучше, AMD Phenom X4 или лучше Память: 2GB (Windows Vista) / 1GB (Windows XP) Место на жестком диске: 8.0GB Видео: 512MB или больше, NVIDIA GeForce 9800 или лучше, ATI Radeon HD 4800 или лучшеСкачать бенчмарк Resident Evil 5 можно здесь (576,9 МБ).

Графический чип достиг рубежа в 1 ГГц в мире графического процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Построенная на его основе видеокарта ATI Radeon HD 4890 обладает вычислительной мощностью 1,6 петафлоп. Это на 50% больше в сравнении

AMD выпустил первую видеокарту с 40-нм процессором Компания AMD выпустила ATI Radeon HD 4770 – первую в мире видеокарту с процессором, изготовленным на базе 40-нм технолог

Вышел свободный драйвер для графических карт AMD RadeonHD 1.2.5 Сообщество разработчиков свободного видеодрайвера RadeonHD объявило о выходе версии 1.2.5, передает Phoronix.com. Новые возможности RadeonHD включают поддержку ускорения 2D для чипов R600/700 (при использовании ядра Linux 2.6.30 и выше)

AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1 Компания AMD представила широкой общественности свою новую видеокарту – ATI Radeon HD 4830 с рекомендуемой розничной стоимостью $150. Как и все другие карты ATI Radeon H

Новая линейка видеокарт ATI категории мейнстрим Компания AMD объявила о запуске новой линейки видеокарт среднего ценового диапазона ATI Radeon HD 4600, подходящих для большинства пользователей. В настоящий момент линейка включает

Самая быстрая видеокарта в мире от AMD. ФОТО Анонсированная компанией AMD видеокарта ATI Radeon HD 4870 X2 — самая быстрая в мире. По результатам теста 3DMark06 эта видеокарта н

ATI Radeon HD 4870 X2 оказалась быстрее топового решения Nvidia Новейшая двухпроцессорная видеокарта ATI Radeon HD 4870 X2 от компании AMD, официальный запуск которой ожидается только лишь в сле

AMD выпустит «убийцу» Nvidia GeForce GTX 280 в августе Компания AMD вслед за запуском ATI Radeon HD 4850 и 4870 планирует в августе выпустить новую видеокарту с двумя процессорами ATI