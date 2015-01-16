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AMD Radeon HD

СОБЫТИЯ

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16.01.2015 Analogic выбрала встраиваемые GPU AMD Radeon HD 7850 в качестве платформы для ультразвуковых аппаратов BK Ultrasound bk3000

Встраиваемые графические процессоры AMD Radeon HD 7850 обеспечивают требуемый уровень производительности ультразвуковым аппаратам
16.01.2015 AMD Radeon HD 7850 ускорит процесс ультразвукового исследования

роведения УЗИ BK Ultrasound bk3000, созданные компанией Analogic, используют графические ускорители AMD Radeon HD 7850. AMD Radeon HD 7850 был выбран производителем аппаратов УЗИ за хоро
20.06.2013 Обзор ультрабука Samsung ATIV Book 8: "малышка" на две тысячи долларов

одительность в 109 Гфлопс, что является одним из лучших значений среди мобильных процессоров. Помимо встроенного в процессор графического ядра, присутствует также дополнительная дискретная видеокарта AMD Radeon HD 8870M, способная взять на себя нагрузку в требовательных задачах. Восьми гигабайт оперативной памяти DDR3, работающей на частоте 1600 МГц, достаточно даже для мощного сервера. То

23.05.2013 AMD выпустила самый быстрый графический адаптер для ноутбуков

Компания AMD объявила о выпуске самого быстрого графического адаптера для ноутбуков - AMD Radeon HD 8970M. В тестах, проведенных AMD в апреле 2013 г., Radeon HD 8970M показала

25.04.2013 AMD добавила Radeon 7990 силы HD

Компания AMD представила флагманскую двухпроцессорную видеокарту Radeon HD 7990. AMD Radeon HD 7990 имеет классический двухслотовый дизайн с воздушной системой охлаждения. Го
25.02.2013 Tomb Raider. Системные требования

dows XP Service Pack 3, Windows Vista, 7, 8 (32bit/64bit) Видеокарта с поддержкой DirectX 9, 512Mb: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600 Двухъядерный процессор: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), I
16.01.2013 BioShock Infinite. Системные требования

р: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHz Память: 2 GB Свободное место: 20 GB Видеокарта: DirectX10 ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 Видеопамять: 512 MB Рекомендуем
11.01.2013 AMD выпустила новые графические процессоры

Компания AMD представила мобильные графические процессоры AMD Radeon HD 8000M, обеспечивающие производительность уровня дискретных видеокарт при обрабо
27.06.2012 AMD выпустил свой самый быстрый графический процессор

Компания AMD объявила о выпуске графического процессора AMD Radeon HD 7970 GHz Edition, являющегося, по результатам тестов производителя, самым быстрым в
27.05.2012 Max Payne 3. Скриншоты

ual Core 2.4 GHZ или AMD Dual Core 2.6 GHZ Память: 2GB Видеокарта: NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB или AMD Radeon HD 3400 512MBРекомендуемые низкие требования (LOW): Windows 7/Vista/XP PC (32 или

24.04.2012 Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует

ore i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с AMD Radeon HD 6770M 2048 MB (плюс встроенная в процессор Intel HD Graphics 3000). Перед нами унив
20.03.2012 AMD выпустил графическую «тройку»: 3 графических процессора за 3 месяца

рной графики: выпуске менее чем за 3 месяца полной линейки графических процессоров нового поколения AMD Radeon HD 7000, которые уже поставляются заказчикам во всем мире. В декабре 2011 г. AMD в
16.02.2012 Видеокарты AMD Radeon преодолели барьер в 1 ГГц

Компания AMD объявила о выходе видеокарт AMD Radeon HD 7770 GHz Edition и HD 7750. AMD Radeon HD 7770 GHz Edition - это первая

22.12.2011 AMD выпустил топовую видеокарту Radeon HD 7970

ию с продуктами предыдущего поколения в расчете на один квадратный миллиметр площади кристалла. AMD Radeon HD 7970 содержит 32 блока, которые в сумме содержат 2048 вычислительных ядер - на трет
23.11.2011 AMD будет продавать старые видеокарты под видом новых?

со ссылкой на «осведомленные источники» опубликовал информацию о том, что часть новых видеокарт AMD Radeon HD 7000-серии на самом деле будет являться перемаркированными картами предыдущей 6000-
30.08.2011 Hard Reset. Дата и системные требования

um 4 / AMD Athlon 64 RAM: 2 GB 4 GB свободного места Видеокарта: 512 MB NVIDIA GeForce 8800GS / ATI Radeon HD 3870 или лучше DirectX 9.0c DirectX - совместимый звукРекомендуемые требования: Win
05.08.2011 Sapphire выпустил самый быстрый в мире Radeon HD 6950

Производитель видеокарт Sapphire выпустил самый быстрый ускоритель в мире, основанный на чипе ATi Radeon HD 6950. Видеокарта Sapphire HD 6950 TOXIC Edition представляет собой образец с разогнанным заводским способом до 880 мегагерц процессором (стандартная частота – 800 мегагерц) и двум
13.07.2011 AMD представила мобильный графический процессор Radeon HD 6990M

Компания AMD выпустила новый графический процессор для портативных ПК Radeon HD 6990M, позволяющий значительно повысить вычислительную мощность систем, предназначе
05.05.2011 Системные требования DiRT 3

Athlon 64 X2 2,8 GHz, Intel Pentium D 2.8 GHz Память: 2 GB 15 GB свободного места Видеокарта: серии AMD Radeon HD 2000 256 MB, Geforce 8000 256 MBРекомендуемые требования: DirectX 11 Vista или

09.03.2011 AMD представил самую мощную видеокарту в мире

Компания AMD анонсировала на своем сайте создание самой мощной в мире видеокарты - AMD Radeon HD 6990, набравшей 11865 очков в тесте 3DMark11. Вычислительная мощность решения с оди
16.12.2010 AMD выпустила топовые видеокарты для геймеров

Компания AMD объявила о выходе первых двух видеокарт новой топовой серии Radeon HD 6900, предназначенных для геймеров и энтузиастов технологий, - Radeon HD 697
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман»

как заявляет производитель. Напомним, что ПК «К-Системс» с неанонсированными моделями видеокарт AMD Radeon HD 6250, 6390 и 6510 недавно поступили в продажу в крупные розничные сети. В ближайшее
10.12.2010 AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты

ернет-магазинов появились компьютеры Irbis производства «К-Системс» с видеокартами AMD серии 6000 - Radeon HD 6250, 6390, 6510. Вскоре на прилавках MediaMarkt должны появиться и ПК Depo Compute
25.11.2010 AMD выпускает открытый драйвер для Fusion Ontario

держка графических функций в новых драйверах будет соответствовать уровню Open Source-драйверов для Radeon HD 5000 Evergreen. Доработка этих драйверов до более совершенного состояния будет осущ
21.10.2010 Acer: Россиянам сбывают старые видеокарты AMD под видом новых

ственных сборщика ПК в ближайшее время начнут продавать в розничных сетях компьютеры с видеокартами Radeon HD серии 5000 под видом Radeon HD серии 6000. Об этом CNews заявил Иван Пудонин
28.07.2010 Apple обновила iMac, Mac Pro и расширила линейку устройств

Гц, 4 ГБ оперативной памяти (DDR3 1333 МГц), жестким диском на 500 ГБ и графическим процессором ATI Radeon HD 4670 с 256 МБ памяти (GDDR3). Модель стоимостью $1499 предлагает более мощный проце
24.02.2010 Just Cause 2 без поддержки Windows XP

Свободное место: 10GB Видеокарта: DX10-совместимая карта с 256 MB памяти (Nvidia GeForce 8800/ ATI Radeon HD 2600 Pro) Звук: 100% DirectX 10-совместимая карта Microsoft DirectX 10Рекомендуемые
18.11.2009 AMD объявила о выпуске самой мощной в мире видеокарты

Компания AMD объявила о выходе ATI Radeon HD 5970. Согласно тесту производителя по оценке 3DMark Vantage Extreme, данная карта н
02.11.2009 AMD на "ИгроМире 2009"

ыставки «Игромир-2009» посетить стенд AMD В7. На стенде AMD будет представлена новейшая графика ATI Radeon HD 5000 серии. Благодаря семейству ATI Radeon HD 5000 серии игроки могут получи
23.10.2009 Star Wars: The The Force Unleashed. Системные требования

оцессор: Dual-core CPU 2.4 GHz (Intel core 2 Duo или Athlon X2) Память: 2 GB Видео: SM 3.0, 256 MB (Radeon HD 2900 или Geforce 8800) Место на диске: 24 GB + 1 GB swapРекомендуемые требования: П
27.07.2009 Resident Evil 5: Системные требования

: Intel Core2Quad Processor или лучше, AMD Phenom X4 или лучше Память: 2GB (Windows Vista) / 1GB (Windows XP) Место на жестком диске: 8.0GB Видео: 512MB или больше, NVIDIA GeForce 9800 или лучше, ATI Radeon HD 4800 или лучшеСкачать бенчмарк Resident Evil 5 можно здесь (576,9 МБ).
18.05.2009 Графический чип достиг рубежа в 1 ГГц

в мире графического процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Построенная на его основе видеокарта ATI Radeon HD 4890 обладает вычислительной мощностью 1,6 петафлоп. Это на 50% больше в сравнении

28.04.2009 AMD выпустил первую видеокарту с 40-нм процессором

Компания AMD выпустила ATI Radeon HD 4770 – первую в мире видеокарту с процессором, изготовленным на базе 40-нм технолог
10.04.2009 Вышел свободный драйвер для графических карт AMD RadeonHD 1.2.5

Сообщество разработчиков свободного видеодрайвера RadeonHD объявило о выходе версии 1.2.5, передает Phoronix.com. Новые возможности RadeonHD включают поддержку ускорения 2D для чипов R600/700 (при использовании ядра Linux 2.6.30 и выше)
23.10.2008 AMD выпустил 150-долларовую видеокарту с поддержкой DirectX 10.1

Компания AMD представила широкой общественности свою новую видеокарту – ATI Radeon HD 4830 с рекомендуемой розничной стоимостью $150. Как и все другие карты ATI Radeon H
10.09.2008 Новая линейка видеокарт ATI категории мейнстрим

Компания AMD объявила о запуске новой линейки видеокарт среднего ценового диапазона ATI Radeon HD 4600, подходящих для большинства пользователей. В настоящий момент линейка включает
12.08.2008 Самая быстрая видеокарта в мире от AMD. ФОТО

Анонсированная компанией AMD видеокарта ATI Radeon HD 4870 X2 — самая быстрая в мире. По результатам теста 3DMark06 эта видеокарта н
17.07.2008 ATI Radeon HD 4870 X2 оказалась быстрее топового решения Nvidia

Новейшая двухпроцессорная видеокарта ATI Radeon HD 4870 X2 от компании AMD, официальный запуск которой ожидается только лишь в сле
03.07.2008 AMD выпустит «убийцу» Nvidia GeForce GTX 280 в августе

Компания AMD вслед за запуском ATI Radeon HD 4850 и 4870 планирует в августе выпустить новую видеокарту с двумя процессорами ATI
26.06.2008 Мощность видеокарты достигла 1 Тфлопса

Компания AMD объявила о начале продаж нового поколения видеокарт ATI Radeon HD 4850 и HD 4870 с мощностью 1 и 1,2 Тфлопса. В компании говорят, что мощность устрой

Публикаций - 282, упоминаний - 502

AMD Radeon HD и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 165
AMD Graphics Product Group - ATI 973 135
Nvidia Corp 4002 99
Intel Corporation 12811 78
Acer Group - Acer Inc 2776 39
Apple Inc 13156 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
HP Inc. 5883 29
Sony 6739 29
VAIO 475 25
Samsung Electronics 11065 21
Microsoft Corporation 25775 21
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 21
Lenovo Group 2447 16
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 16
Dell EMC 5180 14
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 12
Toshiba Corporation 2980 11
Dell Alienware Corp 149 8
K-Systems - К-Системс 140 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Capcom 290 6
Новый диск 963 6
Altec Lansing 22 5
9594 4
Бука - Buka Entertaiment 493 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 4
2K Games 215 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
Diamond Multimedia 54 3
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Fujitsu 2105 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Samsung - Harman - JBL 243 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 28 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Assist - Ассист 218 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Puma - Пума 50 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
101Hotels.com 456 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Dassault Aviation 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Sheraton - Шератон 21 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Родник 91 1
Белый Ветер 365 1
Warner 540 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 217
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 175
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 123
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 102
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 78
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 57
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 56
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 52
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 45
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 45
DDR - Double data rate 3083 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 40
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 39
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 37
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 36
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 32
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 30
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 30
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 29
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 28
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 24
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 23
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 23
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 19
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 19
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 102
Microsoft DirectX 723 83
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 60
Microsoft Windows 7 2007 59
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 55
Microsoft Windows 16882 52
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 52
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 49
Nvidia GeForce GTX 525 47
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 46
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 46
Intel Core - Семейство процессоров 1251 44
AMD Phenom 127 36
Microsoft Windows XP 2431 35
Nvidia GeForce GT 337 34
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 32
Intel Core i - Cерия процессоров 534 30
Intel HD Graphics - графический процессор 233 24
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 21
AMD Radeon 295 19
AMD - ATI CrossFireX 30 19
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 17
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 16
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 15
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 15
Linux OS 11533 13
Apple iMac - Серия моноблоков 468 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
Apple MacBook Pro 559 12
AMD Turion 169 12
AMD Radeon X 94 12
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 12
Intel Core Quad 123 12
Dolby Home Theater 96 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
Intel Turbo Boost Technology 216 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
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Пудонин Иван 7 3
Bergman Rick - Бергман Рик 13 3
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Головин Даниил 34 1
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Прянчин Антон 2 1
Sobon Leslie - Собон Лесли 4 1
Barry Brent - Барри Брент 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
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Прянишников Николай 316 1
Каталов Владимир 9 1
Гусева Ирина 5 1
Эскин Сергей 39 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Европа 24964 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Америка - Американский регион 2206 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Япония 13807 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
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Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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