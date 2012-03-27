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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Reg Hardware



27.03.2012 Samsung проговорился о планшете с огромным экраном 1
07.03.2012 Acer представил ультрабук с дискретной графикой и DVD 1
31.01.2012 Новый планшет Samsung может обрести то, чего лишили iPad 2 1
02.03.2011 Фотографии iPad 2 появились за несколько часов до анонса 1
24.12.2010 Sony забирает у Toshiba завод по производству процессоров для PlayStation 3 1
23.12.2010 Asustek выпустит планшет с Windows 7 и процессором Intel Core i5 1
03.09.2010 Планшет Toshiba представлен официально. ФОТО 1
27.07.2010 Motorola может выпустить собственный планшетный компьютер в 4-м квартале 2010 г. 1
02.02.2010 Apple обвинили в плагиате 1
27.01.2010 3D ЖК-панели запущены в серийное производство 1
25.12.2009 Емкость батарей для ноутбуков выросла на 7% 1
17.12.2009 Завершена разработка стандарта Blu-ray 3D 1
20.11.2009 Владельцы PlayStation 3 смогут играть в трехмерные игры 1
02.11.2009 Европейский вариант Motorola Droid – с технологией мульти-тач 1
16.10.2009 RIM представила второй смартфон с сенсорным экраном 1
21.08.2009 Выход спецификации PCI Express 3.0 откладывается до 2010 г. 1
04.08.2009 Sony продала 23,8 млн PlayStation 3, возможно, готовит снижение цен и новую приставку 1
31.07.2009 Intel опровергает информацию о задержке новых мобильных чипов 1
21.07.2009 Процессор Intel Core i5 дебютирует 6 сентября, вместе с новыми Core i7 1
30.06.2009 Dell готовит целый ряд устройств на платформе Android 1
15.05.2009 В Испании разработан нетбук с солнечной батареей 1
24.04.2009 В процессорах Intel Atom нашлись проблемы совместимости с Windows XP 1
22.04.2009 Sharp выпустил нетбук с сенсорным экраном вместо тачпэда 1
30.03.2009 На Acer подали в суд за то, что Vista тормозит 1
30.03.2009 Оперативная память и Windows Vista стали предметом судебного иска 1
30.03.2009 Apple сама взламывает свои iPhone? 1
05.03.2009 Panasonic анонсировал вторую камеру формата Micro Four Thirds 1
25.02.2009 Самый маленький ноутбук поступил в продажу 1
24.02.2009 Microsoft официально выпустит красную Xbox 360 1
06.02.2009 В iPhone 3 будет использоваться процессор Nvidia? 1
30.01.2009 В Японии появился телефон с 3D-дисплеем 1
23.01.2009 10-дюймовый Aspire One дебютировал в Британии 1
14.01.2009 Аналитик предсказал снижение цен на игровые консоли 1
12.12.2008 Покупателям нетбуков не нужна SSD-память 1
04.12.2008 В Японии приступили к выпуску безопасных аккумуляторов 1
05.11.2008 Intel оценил четырехъядерные процессоры Core i7 1
24.10.2008 Sony Ericsson избавится от 20% модельного ряда 1
06.10.2008 Sega выпустит конкурента PlayStation Portable 1
19.09.2008 Apple выпустит ограниченную партию iPod nano 4 ГБ 1
18.09.2008 Toshiba показала свой клон EeePC. ФОТО 1

Публикаций - 91, упоминаний - 91

Reg Hardware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4546 14
Sony 2830 13
Apple Inc - Эппл Рус 8073 12
Samsung Electronics 6088 11
Nvidia Corp 2170 10
Microsoft Corporation 12409 9
Toshiba Corporation 1256 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 7
Acer Group 1452 6
AMD - Advanced Micro Devices 1826 6
Dell EMC 2626 5
Nokia Corporation 2699 4
LG Electronics 2030 4
HP Inc. 3208 3
Lenovo Group 1700 3
Hitachi 538 3
Western Digital Corporation - WDC 332 3
Sony Ericsson 554 3
AMD Graphics Product Group - ATI 409 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 2
Sharp Corporation 394 2
Telefonica O2 UK 92 2
KDDI Corporation 52 2
MSI - Micro-Star International 294 2
Vodafone Group 453 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 319 2
Seagate Technology 311 2
IBM 3892 2
SEGA 243 1
Sanyo Electric 93 1
Rover Computers 111 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 19 1
Casio 71 1
Fly 133 1
Gigabyte Technology 143 1
Olympus 203 1
NEC 485 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 137 1
Lenovo Motorola 1154 1
Walmart - Wal-Mart Stores 178 3
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
The Walt Disney Company 191 1
Yamaha 41 1
Sony Pictures Entertainment 90 1
Paramount Pictures Corporation 35 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 938 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 6
DDR - Double data rate 1111 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 596 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 3
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 114 3
3G - Стандарт мобильной связи 3920 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 910 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 2
Smartphone - Смартфон 778 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 344 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 97 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 113 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 112 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 15 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 193 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 322 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 587 1
ARM64 - Архитектура процессора 1029 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 375 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 89 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 11
Nvidia GeForce GTX 2213 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 8
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 7
Apple iPad 3263 5
Microsoft Windows XP 1051 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 5
Intel Core 2 Duo 352 4
Intel Nehalem - микроархитектура процессоров 62 4
Intel Core - Семейство процессоров 873 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 219 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 125 4
Nintendo Wii - игровая консоль 637 4
Microsoft Windows 10 7196 4
Google Android 10773 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 3
Apple iPod 702 3
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 34 3
Apple iPod Touch 674 3
Apple iPhone 3 383 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 2
Nvidia SLI 78 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 67 2
Apple macOS X 1018 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 125 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 2
Microsoft DirectX 422 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 137 1
Microsoft Xbox Live 239 1
Apple iPhone OS 132 1
Evernote 178 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Steve Jobs - Стив Джобс 770 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 10
Япония 3181 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 5
Европа 4102 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 798 2
США - Огайо 67 2
Китай - Шанхай 274 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Китай - Тайвань 653 1
США - Калифорния 1113 1
США - Сан-Франциско 759 1
Европа Западная 675 1
Южная Корея - Республика 1591 1
Южная Корея - Сеул 154 1
Германия - Ганновер 82 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 461 1
Германия - Кельн 54 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 4
FT - Financial Times 266 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
Engadget - Блог о технологиях 386 1
DRAMeXchange 23 1
SlashGear 131 1
Ars Technica 288 1
PC Magazine - PCMag 40 1
Associated Press 498 1
TechRadar 71 1
HKEPC 2 1
DailyTech 93 1
IDC - International Data Corporation 2892 2
NPD Group 102 2
Gartner 2285 1
NPD DisplaySearch 211 1
Intel Developer Forum 41 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 117 1
CeBIT 120 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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