Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Reg Hardware
Публикаций - 91, упоминаний - 91
Reg Hardware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 4546 14
|Sony 2830 13
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 12
|Samsung Electronics 6088 11
|Nvidia Corp 2170 10
|Microsoft Corporation 12409 9
|Toshiba Corporation 1256 9
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 7
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 7
|Acer Group 1452 6
|AMD - Advanced Micro Devices 1826 6
|Dell EMC 2626 5
|Nokia Corporation 2699 4
|LG Electronics 2030 4
|HP Inc. 3208 3
|Lenovo Group 1700 3
|Hitachi 538 3
|Western Digital Corporation - WDC 332 3
|Sony Ericsson 554 3
|AMD Graphics Product Group - ATI 409 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 2
|Sharp Corporation 394 2
|Telefonica O2 UK 92 2
|KDDI Corporation 52 2
|MSI - Micro-Star International 294 2
|Vodafone Group 453 2
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 319 2
|Seagate Technology 311 2
|IBM 3892 2
|SEGA 243 1
|Sanyo Electric 93 1
|Rover Computers 111 1
|ElcomSoft - ЭлкомСофт 19 1
|Casio 71 1
|Fly 133 1
|Gigabyte Technology 143 1
|Olympus 203 1
|NEC 485 1
|Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 137 1
|Lenovo Motorola 1154 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 178 3
|Лента - Сеть розничной торговли 192 1
|The Walt Disney Company 191 1
|Yamaha 41 1
|Sony Pictures Entertainment 90 1
|Paramount Pictures Corporation 35 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2221 4
|FT - Financial Times 266 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 457 1
|Engadget - Блог о технологиях 386 1
|DRAMeXchange 23 1
|SlashGear 131 1
|Ars Technica 288 1
|PC Magazine - PCMag 40 1
|Associated Press 498 1
|TechRadar 71 1
|HKEPC 2 1
|DailyTech 93 1
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|NPD Group 102 2
|Gartner 2285 1
|NPD DisplaySearch 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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