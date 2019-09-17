Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Северный Рейн-Вестфалия
Кёльн
Публикаций - 60, упоминаний - 67
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Сергей 75 1
|Чемезов Сергей 125 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Солженицын Александр 6 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
|Кондарев Сергей 11 1
|Сологуб Денис 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru