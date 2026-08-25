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Германия Северный Рейн-Вестфалия Кёльн

Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Федеральная разведка Германии вербует геймеров «с сильными цифровыми навыками» 1
25.07.2024 Настольная книга архитекторов 18 века и монография духовного оратора - в Туле оцифровали книжные памятники на иностранных языках 1
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
27.05.2020 Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз 1
17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены 1
02.09.2019 Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры 1
25.02.2019 Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ 1
14.10.2018 В Германии нашли способ победить пробки и одновременно заработать 1
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
17.07.2018 HP объявила о спонсорском партнерстве с киберспортивной организацией Na’Vi 1
17.07.2018 НР спонсирует киберспорт 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
22.03.2017 Philips представила технологии искусственного интеллекта IntelliSpace Discovery для медицинской науки 1
24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы 1
10.01.2017 Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции 1
22.12.2016 Возрожденная Nokia напала на Apple из-за дисплеев и антенн 1
20.09.2016 GoPro представила пятое поколение камер и дрон 2
24.05.2016 Побит мировой рекорд скоростной передачи данных «по воздуху» 2
14.04.2015 Цифровая индустрия: шансы для инвестиций 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
13.11.2014 Зонд Philae два раза отскочил от кометы Чурюмова-Герасименко 1
09.10.2014 Три главных новинки Photokina 2014: фотоаппараты со сменной оптикой 1
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей 1
11.08.2014 NVIDIA основательно готовится к Gamescom 2014 1
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 1
05.09.2013 Денис Широкий назначен заместителем гендиректора по коммерции МТТ 1
31.07.2013 Еlectronic Аrts на Gamescom-2013 1
19.06.2013 Новое поколение легенды от SPEEDLINK 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 2
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 3
17.12.2012 Fast20XX – концепт гиперзвукового авиалайнера 1
09.11.2012 До конференции WorldHostingDays в Москве осталась неделя 1
12.09.2012 Sony представила топовые фотокамеры. ФОТО 1
05.09.2012 Раскрыта спецификация топовой системной камеры Panasonic GH3 1
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 1
07.08.2012 Русская редакция «Немецкой волны» отмечает 50-летие 1

Публикаций - 115, упоминаний - 126

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6744 9
EA - Electronic Arts 1317 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Deutsche Telekom 954 6
Olympus 475 6
Samsung Electronics 11089 5
Microsoft Corporation 25803 5
Nvidia Corp 4037 4
Apple Inc 13197 4
Intel Corporation 12842 4
Google LLC 12726 3
Nikon 648 3
2K Games 214 3
EA Sports 71 3
Dell Alienware Corp 152 3
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 3
IBM - International Business Machines Corp 9705 3
HP Inc. 5899 3
Philips 2100 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Leica Camera 284 3
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
EA - BioWare 205 2
EA DICE 165 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Victor Hasselblad AB 57 2
COSMOS International Satellitenstart GmbH 4 2
Telesens - Телесенс 18 2
Dell EMC 5195 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 2
Huawei 4683 2
Qualcomm Technologies 1981 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 2
GoPro Inc 64 2
Canon 1442 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 3
Castorama - Касторама 32 2
Miele - Миле 139 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Bosch - Gaggenau 36 2
eBay Inc 1641 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Ford 435 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
ЕКА Топливная компания 148 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 58 1
Метрополис ТРК 60 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Na’Vi - Natus Vincere - мультигейминговая киберспортивная организация 1 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Hansa - Ханса 114 1
Bertelsmann 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Eastman Chemical 4 1
Space Biosphere Ventures 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2964 1
Adidas - Адидас 170 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 1
Судебная власть - Judicial power 2510 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1898 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2869 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6515 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 817 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 132 1
Förderkreis Internet-Wirtschaft München - Союз поддержки развития интернет-экономики Мюнхена 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18393 23
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13286 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14802 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10732 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11563 8
Фотокамеры - Объектив - Lens 1435 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26901 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29752 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8693 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6422 7
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 7
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2431 4
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EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 7
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
EA Star Wars 60 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7641 4
Google Android 15287 4
Apple iPhone 6 4861 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4170 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 44 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 184 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1941 3
GoPro HERO - экшн-камеры 33 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 92 2
Fujifilm FinePix 107 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 2
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Huawei SingleSON 3 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 2
Sony RX 19 2
Apple - App Store 3122 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 344 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 2
HP Omen - Omen by HP 56 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Zenit M 4 2
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Wargaming - World of Warplanes 38 1
Золотарев Евгений 4 2
Мельц Сергей 4 2
Комиссаров Святослав 2 2
Luidolt Markus - Людольт Маркус 2 2
Солженицын Александр 12 1
Циолковский Константин 47 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Калюгин Вадим 18 1
Широкий Денис 20 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 1
Гамобрамов Денис 3 1
Кондарев Сергей 14 1
Сологуб Денис 75 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Левкевич Михаил 59 1
Okubo Masaharu - Окубо Масахару 1 1
Бурков Дмитрий 15 1
Чернова Татьяна 5 1
Харин Александр 7 1
Василенко Игорь 6 1
Кильдишев Степан 1 1
Крайников Анатолий 1 1
Ющенко Сергей 3 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Nobuyuki Oneda - Нобоюки Онэда 4 1
Kotick Robert - Котик Роберт 10 1
Чёрный Сергей 4 1
Бородько Сергей 4 1
Замилягин Александр 2 1
Ишутин Даниил 1 1
Шакирин Георгий 1 1
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 1
Карпушенкова Екатерина 4 1
Рябов Борис 3 1
Дашкевич Александр 2 1
Иванов Красимир 1 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Беляев Спартак 2 1
McNab Andy - МакНаб Энди 14 1
Константинов Игорь 7 1
Германия - Федеративная Республика 13241 68
Европа 24987 36
Россия - РФ - Российская федерация 166800 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 14
Франция - Французская Республика 8182 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 12
Германия - Бавария - Мюнхен 485 11
Германия - Гамбург 185 10
Германия - Берлин 734 10
Земля - планета Солнечной системы 10881 9
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 8
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 7
Великобритания - Лондон 2433 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Япония 13817 5
Италия - Итальянская Республика 4511 5
Нидерланды 3753 5
Германия - Саксония - Лейпциг 75 4
Швеция - Королевство 3784 4
США - Нью-Йорк 3184 4
Украина 7933 4
Испания - Королевство 3842 4
Германия - Штутгарт 70 3
Южная Корея - Республика 7066 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 3
Индия - Bharat 5885 3
Испания - Мадрид 178 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Япония - Токио 1021 3
Австрия - Австрийская Республика 1358 3
Европа Западная 1496 3
Китай - Шанхай 834 3
Италия - Милан 166 3
Африка Северная 262 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5499 2
Африка - Сахара - пустыня 93 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6792 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11709 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5531 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 6
Спорт - Футбол 777 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21753 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9121 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8272 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3041 3
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