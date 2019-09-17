Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46961
ИКТ 4563
Организации 3095
Ведомства 1093
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 994
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Германия
Северный Рейн-Вестфалия
Кёльн

Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн


17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены 1
02.09.2019 Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры 1
25.02.2019 Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ 1
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы 1
10.01.2017 Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции 1
22.12.2016 Возрожденная Nokia напала на Apple из-за дисплеев и антенн 1
24.05.2016 Побит мировой рекорд скоростной передачи данных «по воздуху» 3
09.10.2014 Три главных новинки Photokina 2014: фотоаппараты со сменной оптикой 1
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей 1
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 1
31.07.2013 Еlectronic Аrts на Gamescom-2013 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 2
09.11.2012 До конференции WorldHostingDays в Москве осталась неделя 1
12.09.2012 Sony представила топовые фотокамеры. ФОТО 1
05.09.2012 Раскрыта спецификация топовой системной камеры Panasonic GH3 1
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 1
07.08.2012 Русская редакция «Немецкой волны» отмечает 50-летие 1
03.08.2012 Huawei протестировала на совместимость сети LTE и GSM с функцией ANR 1
20.06.2012 Electronic Arts на Gamescom 2012 2
13.02.2012 Huawei запустила функцию ANR в коммерческой сети LTE в Кёльне 3
18.08.2011 Batman: Arkham City в 3D 1
18.08.2011 Battlefield 3 - Лучшая игра Gamescom 2011 1
18.08.2011 Игра «Веселая ферма 2» от Alawar выйдет на Windows Phone 7 1
16.08.2011 Battlefield 3. Видео с Gamescom 2011 1
15.08.2011 Electronic Arts на Gamescom 2011 1
15.11.2010 Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic 1
20.09.2010 Olympus разрабатывает компактную камеру с объективом Zuiko 1
20.08.2010 Google приоткрыл магазин приложений для Chrome 1
27.07.2010 FIFA Manager 11. Подробности 1
06.03.2010 Mafia II. Видео 1
02.09.2009 «Смартбуки» могут обойтись Qualcomm в ?250 тыс. штрафа 1
31.08.2009 Mafia II - Лучшая игра GamesCom 2009 1
20.08.2009 Mafia II: GamesCom - видео 1
11.08.2009 Новую PlayStation представят на следующей неделе 1
04.08.2009 Sony продала 23,8 млн PlayStation 3, возможно, готовит снижение цен и новую приставку 1

Публикаций - 60, упоминаний - 67

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 1133 7
Samsung Electronics 6865 6
Olympus 288 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1562 6
Sony 3511 5
Apple Inc - Эппл Рус 8555 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 841 4
Microsoft Corporation 14114 4
Leica Camera 179 3
Intel Corporation 5456 3
Deutsche Telekom 309 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 359 3
Dell EMC 2988 3
Nvidia Corp 2370 3
Google LLC 8541 3
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Eastman Kodak 206 2
EA Sports 59 2
Blizzard Entertainment 266 2
Nikon 372 2
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 18 2
EA DICE 151 2
BioWare 186 2
2K Games 198 2
Telefonica O2 UK 120 2
Qualcomm Technologies 1070 2
Huawei 2865 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1447 2
Nokia Corporation 3240 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 302 1
Activision Blizzard 431 1
Facebook 3964 1
SAP SE 3635 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 21 1
AOC 75 1
Tobii Technology 16 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
Bethesda Softworks 216 1
Alawar - Алавар 32 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Лента - Сеть розничной торговли 193 2
Miele 100 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 112 2
Банк Зенит 150 2
Warner Bros. International Television Distribution 214 2
Ford 194 1
Hansa - Ханса 62 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 36 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Свобода 30 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 33 1
Castorama - Касторама 18 1
Electrolux - Электролюкс Рус 120 1
Gorenje 54 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 137 1
Carl Zeiss 232 1
Спортмастер 122 1
Adidas 106 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1415 1
eBay Inc 782 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 16 1
Правительство РФ 2298 1
Пентагон - Министерство обороны США 502 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 30 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 82 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 31 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 78 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3571 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2687 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6631 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 408 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 637 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1719 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1168 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 687 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 80 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 256 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1660 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 513 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 668 1
3G - Стандарт мобильной связи 4167 1
QWERTY-клавиатура 260 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 447 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 214 1
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 159 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 169 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 86 1
USB Type-A - USB-A 148 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1265 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1247 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 113 1
NAND flash memory - Флеш-память 260 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 8 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 176 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 264 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 37 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 829 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 184 5
Google Android 10780 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2863 4
Nvidia GeForce GTX 2413 3
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 41 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2732 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 123 3
Zenit M 3 2
Apple - App Store 2208 2
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 103 2
Nintendo Wii - игровая консоль 711 2
AMD Radeon FreeSync 84 2
Dell Alienware 101 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 790 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 385 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 110 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 44 1
GoPro HERO - экшн-камеры 9 1
SAP Sybase 105 1
EA SimCity - компьютерная игра 46 1
EA The Sims - компьютерная игра 102 1
ESET Remote Administrator 55 1
EA Titanfall - компьютерная игра 11 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 47 1
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 27 1
Dell Alienware Aurora 4 1
Dell Alienware Academy 1 1
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 26 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 18 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Microsoft Office 2339 1
Dell Alienware Command Center 7 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 647 1
Попов Сергей 75 1
Чемезов Сергей 125 1
Ожгихин Иван 30 1
Солженицын Александр 6 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Калюгин Вадим 5 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Кондарев Сергей 11 1
Сологуб Денис 17 1
Германия - Федеративная Республика 4623 26
Россия - Российская федерация - РФ 66491 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 8
Франция - Французская Республика 2707 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 5
Европа 4656 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 4
Великобритания - Лондон 1127 4
Германия - Берлин 402 3
Германия - Бавария - Мюнхен 207 3
Испания - Королевство 1546 3
США - Нью-Йорк 1401 3
США - Техас 334 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 257 2
Дания - Копенгаген 48 2
Германия - Дюссельдорф 40 2
Испания - Каталония - Барселона 583 2
США - Лос-Анджелес 392 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 71 2
Украина 4232 2
Германия - Саксония - Лейпциг 49 2
Германия - Саксония - Дрезден 52 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 467 1
Словения - Республика 137 1
США - Миссури 27 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 124 1
Испания - Мадрид 81 1
Австрия - Вена 60 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 392 1
Венгрия - Будапешт 44 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 153 1
Китай - Шанхай 305 1
Германия - Гамбург 70 1
Африка Северная 120 1
Северная Америка 1673 1
Япония 3918 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9234 1
Россия - СФО - Новосибирск 2369 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1582 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 2
Дед Мороз 87 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 1
Русский язык 1201 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 10 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 3
CNews - ZOOM.CNews 1189 3
Engadget - Блог о технологиях 394 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 464 1
The Register 641 1
DigiTimes - Издание 640 1
Ars Technica 288 1
Reg Hardware 91 1
Photokina 47 13
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 238 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CeBIT 202 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021