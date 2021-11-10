Получите все материалы CNews по ключевому слову
Золотарев Евгений
УПОМИНАНИЯ
Золотарев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Deletron - Делетрон 3 2
|PUBG Corporation 46 2
|HP Inc. 5728 2
|ICL ГК 429 1
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 140 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
|Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 1
|Na’Vi - Natus Vincere - мультигейминговая киберспортивная организация 1 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 216 1
|Мельц Сергей 4 2
|Комиссаров Святослав 2 2
|Смирнова Юлия 11 1
|Щербаков Сергей 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.