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Azor Frank Эзор Фрэнк



10.01.2025 Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
07.10.2015 AMD поможет Oculus и Dell создать ПК по программе Oculus Ready 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Azor Frank и организации, системы, технологии, персоны:

Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
Dell EMC 5027 3
Intel Corporation 12197 3
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 3 2
Nvidia Corp 3487 2
Tencent - Riot Games 11 1
Tobii Technology 23 1
Oculus VR 73 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Dell Alienware Training Facility 2 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 331 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 143 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Трассирование - Трассировка 64 1
PnP - Plug&Play 313 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 127 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 961 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Вентилятор - Fan 979 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 389 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
Dell Alienware 135 3
Dell Alienware Command Center 7 2
Dell Alienware Aurora 9 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
InterSystems Cache 132 1
AMD Radeon 279 1
Dell Inspiron AIO - Dell Inspiron One - Dell Inspiron Gaming Desktop - серия моноблоков 19 1
AMD LiquidVR 6 1
Dell G - серия ноутбуков 6 1
Dell Alienware Area 10 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 125 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
AMD Radeon FreeSync 186 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
Nvidia G-Sync 148 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 16 1
Dell Alienware AlienFX 8 1
Dell Alienware Academy 1 1
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 39 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Европа 21767 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Нидерланды - Утрехт 15 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 82 1
Нидерланды 3517 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Alpine - множественное значение 38 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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