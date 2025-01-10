Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи

AMD обвинила Intel в дефиците своего производительного процессора Ryzen 7 9800X3D. Она заявила, что нехватка вызвана повышенным спросом, спровоцированным непосредственно Intel, которая выпустила настолько «ужасные» процессоры Arrow Lake, что пользователи ринулись скупать продукцию AMD.

Intel помогает конкурентам

Компания AMD, стремительно развивающийся производитель процессоров с архитектурой х86, признала, что пока не в силах справиться с повсеместным дефицитом своего новейшего передового процессора Ryzen 7 9800X3D. Как пишет портал Tom’s Hardware, она свалила вину за его нехватку на своего единственного конкурента – на Intel. В AMD не сомневаются, что Intel делает слишком плохие процессоры, в результате чего потребители отдают предпочтение продукции AMD, что и вызвало дефицит Ryzen 7 9800X3D.

Сотрудники Tom’s Hardware спросили у топ-менеджеров AMD, что именно спровоцировало сложности в приобретении пользователями Ryzen 7 9800X3D в виде его частого отсутствия в магазинах. Те ответили, что спрос на этот процессор «беспрецедентный» (unprecedented), и к нему привел выпуск Intel своего «ужасного» (horrible) продукта под названием Arrow Lake.

Arrow Lake – это процессоры Core 15 поколения, и их действительно сложно назвать современными уже хотя бы за счет их устаревшего по нынешним меркам 10-нанометрового техпроцесса. Для сравнения, AMD еще несколько лет назад освоила нормы 5 нм, а новейший Ryzen 7 9800X3D, дебют которого состоялся в конце октября 2024 г., выпускается и вовсе по топологии 4 нм. Она одна из самых передовых в настоящее время – впереди лишь 3 нм, но такие процессоры есть пока только у нескольких компаний, например, Apple и Qualcomm.

AMD Процессоры AMD теперь объективно лучше чипов Intel

«Мы знали, что создали отличное устройство. Но мы не знали, что конкурент (Intel – прим. CNews) создал ужасный чип, – заявил Tom’s Hardware руководитель игрового направления AMD Фрэнк Азор (Frank Azor). – Поэтому спрос оказался немного выше, чем мы прогнозировали».

Почти на четверть быстрее

Процессор Ryzen 7 9800X3D еще на старте продаж зарекомендовал себя в качестве весьма достойного с точки зрения производительности решения для игровых компьютеров. Он построен на архитектуре Zen 5 и, по данным AMD, работает на 8% быстрее своего предшественника – Ryzen 7 7800X3D. Также его тактовая частота выше на 0,5 ГГц.

Восьмиядерный Ryzen 7 9800X3D – первый представитель серии процессоров Ryzen 9000X3D. AMD оснастила его дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache второго поколения объемом 64 МБ. Также это первый процессор линейки X3D с официальной поддержкой разгона.

Во время анонса AMD не преминула сравнить свой новейший процессор с флагманским Intel Core Ultra 9 285K – как раз из серии Arrow Lake. Его премьера тоже состоялась осенью 2024 г. Если верить AMD, то ее детище на в среднем 20% опережает новинку Intel в игровых тестах.

В популярном Cyberpunk 2077 новый Ryzen 7 9800X3D оказался производительнее своего конкурента на 59%. И это при том факте, что чип AMD содержит лишь восемь ядер (16 потоков), тогда как Intel Core Ultra 9 285K – это 24-ядерное решение. Многопоточность флагманский процессор Intel не поддерживает.

Попытки все исправить

Эксперты Tom’s Hardware подтвердили, что флагманский Intel Arrow Lake показал неудовлетворительную игровую производительность на старте. После провала Intel пообещала исправить все при помощи патчей, но пока что слово свое не сдержала.

Специалисты портала протестировали патч, который должен повысить производительность новых процессоров Intel в играх, и выяснили, что с поставленной перед ним задачей он не справляется.

Тест проходил на двух разных материнских платах. К тому же новая версия Windows 11, необходимая для корректной работы патча Intel, гораздо лучше работает с чипами AMD, нежели с новыми Arrow Lake. Это сделало конкурентное положение Intel Arrow Lake еще хуже, чем оно было на старте продаж.

По сути, Intel гораздо менее конкурентоспособна, чем предполагала AMD, что, отчасти, тоже стало причиной дефицита Ryzen 7 9800X3D. Чтобы решить проблему нехватки этого чипа, AMD уже передала заказ на выпуск дополнительных его экземпляров компании TSMC, которая на протяжении многих лет производит для нее процессоры. Однако потребуется некоторое время, чтобы новые чипы добрались до магазинов.

«Мы наращиваем наши производственные мощности, или ежемесячный, ежеквартальный выпуск X3D, это серия 7000, а также линейка 9000X3D», — сказал руководитель AMD Дэвид Макафи (David McAfee). – Это безумие, насколько мы увеличили производство в сравнении с запланированным. Я бы сказал, что спрос, который мы увидели на 9800X3D и 7800X3D, был беспрецедентным».

По словам Макафи, производство процессоров, в которых используется память 3D V-Cache, занимает больше времени в сравнении с выпуском обычных чипов, что тоже сказывается на дефиците Ryzen 7 9800X3D. Он добавил также, что создания таких CPU требует более трех месяцев и заявил, что ситуация с доступностью Ryzen 7 9800X3D в магазинах улучшится в первой половине 2025 г.

Нечем крыть

AMD планомерно захватывает рынок х86-процессоров с 2017 г., когда появилось первое поколение чипов Ryzen и Threadripper на базе самой первой ревизии архитектуры Zen. К концу 2024 г. стало совершенно очевидно, что справиться с натиском конкурента Intel пока не в силах – у компании грандиозные финансовые проблемы, в том числе и из-за неспособности выпускать чипы по действительно современным нормам, и вытащить ее из ямы не смог даже ее ветеран с более чем 30-летним стажем Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Он управлял Intel с начала 2021 г., но в декабре 2024 г. был снят с должности ее генерального директора.

Как пишет Tom’s Hardware, пока что Intel совершенно неспособна ответить на технологию AMD 3D V-Cache, и это продолжается в течение длительного времени. Планов у Intel много, но их реализация затягивается.

AMD со своей стороны работает со своими 3D V-Cache X3D процессорами уже три поколения. Она интегрирует эту память во все большее количество продуктов, переносит на мобильные устройства и т. д., и эксперты портала уверены, что эта тенденция продолжится. По сути, Intel никак на это не отреагировала и теперь фактически уступает высокорентабельный, премиальный игровой сегмент AMD.

Эти тезисы эксперты Tom’s Hardware озвучили корпоративному вице-президенту и по совместительству генеральному директору по клиентским разработкам Intel Джиму Джонсону (Jim Johnson), но тот ничего не смог противопоставить. «Наша цель – лидирующий продукт в каждом сегменте, и я не собираюсь говорить о неанонсированных продуктах», – заявил он.

При отсутствии официальных заявлений Intel о более быстрых технологиях и отсутствии утечек или других отраслевых разговоров, указывающих на то, что Intel разрабатывает новую конкурирующую технологию, AMD, продолжит доминировать на мировом рынке игровых процессоров в 2025 г., уверены аналитики Tom’s Hardware.