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Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте

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, Текст: Игорь Королев
Пандемия коронавируса заставила холдинг Mail.ru Group отказаться от идеи создания партнерства на базе киберспортивного холдинга Esforce и списать убытки из-за его переоценки на сумму 1,3 млрд руб. Общая сумма убытков, списанных Mail.ru Group из-за Esforce, составила 5,8 млрд руб.

Mail.ru Group не смогла избавиться от Esforce

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения вынудили Mail.ru Group отказаться от планов по созданию партнерства на базе кибер-спортивного холдинга Esforce. Об этом говорится в годовом отчете Mail.ru Group.

За 2020 г. Esforce принес убытков на сумму 425 млн руб. Убыток от обесценивания актива составил 1,3 млрд руб.

До этого по итогам 2019 г. Mail.ru Group уже списывала 4,5 млрд руб. из-за переоценки Esforce. Тогда справедливая стоимость Esforce снизилась в 3,5 раза: с 6,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб. То есть всего Mail.ru Group списала из-за Esforce убытки на сумму 5,8 млрд руб., а справедливая стоимость киберспортивного холдинга снизилась в 12 раз до 500 млн руб.

Как Esforce стал частью Mail.ru Group

Холдинг Esforce был основан предпринимателем Антоном Черепенниковым на базе киберспортивной команды Virtus.pro. В 2015 г. холдинг USM Алишера Усманова вложил в Esforce $100 млн.

В 2018 г. Mail.ru Group приобрела 100% акций Esforce за те же $100 млн. Основным акционером Mail.ru Group является холдинг USM.

На момент сделки с Mail.ru Group в состав Esforce входили киберспортивные команды Virtus.pro и SK Games, организатор киберспортивных турниров Epic eSports Events, кибер-спортивная арена Yota Arena, сайты о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, студия видео-продакшена RuHub и др.

Черепенников после ухода из киберспорта создал «ИКС Холдинг», объединяющий десятки ИТ-компаний. В его состав входит холдинг «Цитадель», объединяющий крупнейших разработчиков решений для СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий), разработчик систем хранения данных Yadro и др. В 2020 г. USM приобрел «ИКC Холдинг».

Неудачная попытка избавиться от Esrofce

После сделки с Mail.ru Group холдинг Esforce продал немецкую киберспортивную команду SK Gaming за $10 млн, покупателями выступили концерн Daimler и футбольный клуб «Кельн». В 2019 г. Mail.ru Group договорилась о продаже 51% акций Esforce компании Modern Pick, называющей себя «одним из крупнейшим в мире разработчиком игр без насилия».

В рамках сделки Esforce был оценен в $120 млн. Сделка должна была пройти в безденежной форме: Mail.ru Group, взамен на долю в Esforce, должен был получить 16% акций Modern Pick. С учетом уже имевшихся у Mail.ru Group 3% акций Modern Pick доля интернет-холдинга в этой компании должна была вырасти до 19%.

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Интеграция

По данным издания The Bell, владельцем Modern Pick является россиянин Денис Гамобрамов. Сделка с Mail.ru Group в итоге не состоялась. Как писало издание РБК, условием осуществления сделки была покупка Modern Pick компании - разработчика гоночных игр Slightly Mad Studios. Но данная компания была продана другому покупателю – Codemasters, сумма сделки составила $196 млн.

Разрыв сделки между Modern Pick и Slightly Mad Studios привел и к разрыву сделки между Modern Pick и Mail.ru Group. Однако Mail.ru Group продолжала поиск покупателя на Esforce. Среди основных претендентов, по данным РБК, был Сбербанк.

Как писало The Bell, еще одной для Esforce стала потеря одного из своих основных источников выручки – прав на трансляцию киберспортивных турниров ESL и Dreamhack, которые были у входящей в холдинг компании RuHub. Их выкупила компания Maincast, выделившаяся из украинского офиса RuHub.

Теперь попытки найти нового владельца Eforce прекратились. Пресс-служба Mail.ru Group заверила, что Esforce продолжает свою работу.

Неудачи Mail.ru Group на игровом фронте

Игровое направление является одним из основных для Mail.ru Group. По итогам 2020 г. оно принесло холдингу 32% от общей выручки. В то же время неудача с Esforce стала не первым провалом Mail.ru Group на данном фронте.

По итогам 2015 г. Mail.ru Group списала убытки на сумму 1,34 млрд руб., полученных из-за неудачной разработки игры Word of Speed. Разработкой занималась вышеупомянутая британская компания Slightly Mad Studio. До этого по итогам 2014 г. Mail.ru Group списала еще 408 млн руб. из-за онлайн-игр.

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