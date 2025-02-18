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Virtus.pro



18.02.2025 «Ситилинк» – официальный партнер Virtus.pro 1
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 1
20.12.2023 Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе 1
30.10.2023 Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова 1
04.10.2023 МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов 1
22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro 1
20.04.2023 Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce 1
17.03.2023 VK бежит из киберспорта. Инвестиции не окупились, игровой клуб Virtus.pro продан за копейки 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 1
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 1
22.01.2018 Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн 1
26.10.2017 «Мегафон» покупает ИТ-компанию у партнера Усманова по компьютерным играм 1
15.11.2012 МКЛ: Итоги отборочных игр 1
03.03.2008 Intel Challenge Cup 2008 в регионах 1
18.04.2007 Победители Good Game Awards 1
13.04.2007 Intel Challenge Cup в России 1
09.04.2007 Результаты голосования GGA 1
03.04.2007 Билеты на Good Game Awards 1
20.03.2007 Премьера Good Game Awards 1
19.03.2007 Intel спонсирует отечественный киберспорт 1
05.10.2006 Oklick выпустил клавиатуры в алюминиевом корпусе 1
22.11.2005 Русские геймеры не дотянули до золота 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Virtus.pro и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3458 12
МегаФон 8928 7
ИКС 321 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 495 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 5
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 5
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 4
ИКС - Форпост 74 4
ИКС - Цитадель ГК 95 4
Intel Corporation 12216 4
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 4
МегаФон - Талмер - Talmer 53 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 3
Кометрика 16 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 3
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 3
Fortnite 77 2
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Ростелеком 9741 2
Samsung Electronics 10284 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Slightly Mad Studios 29 2
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 2
Virtus.pro - Esforce Angency 2 2
Virtus.pro - Epicentr 2 2
X Corp - Twitter 2848 1
EA - Electronic Arts 1287 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
BIT.Games 9 1
Swag Masha 6 1
Panzerdog 9 1
Deus Craft 7 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Pixonic 21 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Consult Universal 2 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 16
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 11
SK Gaming 14 10
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 8
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 4
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 4
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 3
EPIC Telecom Invest 203 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
Freedom International Group 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 1
Aii Capital 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 410 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
МегаФон Финанс - МФФ 13 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 4
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
Московская федерация футбола 2 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 19
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 316 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 572 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 4
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 3
Манипулятор - Manipulator 340 3
Аксессуары 3898 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16194 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 3
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FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 866 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1132 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9355 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 989 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 80 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 4
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 707 3
My.Games 69 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 2
Blizzard - World of Warcraft 353 2
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
BIT.Games Домовята 8 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 7 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Turbine Lord of the Rings 67 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
BIT.Games Гильдией Героев 5 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
Merlion - Oklick - серия клавиатур 4 1
Intel Core Quad 123 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 107 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 467 1
Intel Core - Семейство процессоров 1205 1
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 1
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 13 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Черепенников Антон 83 11
Усманов Алишер 301 6
Карамакунян Арам 4 4
Гамобрамов Денис 3 3
Исаев Камиль 20 3
Пикинер Константин 3 2
Серебряникова Анна 73 2
Петров Дмитрий 62 2
Семенова Ирина 43 2
Кузнецов Дмитрий 67 2
Самохин Денис 2 2
Шадаев Максут 1015 2
Смит Дмитрий 5 2
Шелобков Алексей 32 2
Белов Алексей 21 2
Петросян Николай 3 2
Сираканян Нарек 2 1
Гришай Александр 1 1
Стрешинский Владимир 8 1
Савин Евгений 3 1
Андреев Павел 1 1
Командная Мария 1 1
Амниев Анатолий 1 1
Ковальчук Никита 1 1
Корнеев Алексей 8 1
Сазонов Алексей 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Надеждин Кирилл 1 1
Колесников Алексей 22 1
Широков Сергей 18 1
Низовский Григорий 36 1
Большаков Василий 10 1
Панин Александр 9 1
Булавинов Вадим 8 1
Маленко Сергей 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
Черкашин Руслан 1 1
Клименко Юрий 2 1
Гаврилин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 10
Украина 7624 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 5
Германия - Федеративная Республика 12704 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 4
Европа 21802 4
Армения - Республика 2292 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Беларусь - Белоруссия 5695 2
Европа Восточная 3080 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Швеция - Королевство 3624 2
Украина - Киев 1126 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Финляндия - Финляндская Республика 3610 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1462 2
Казахстан - Республика 5556 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Канада 4891 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1738 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Китай - Тайвань 3998 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Нидерланды 3528 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Беларусь - Минск 635 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1667 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1968 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1015 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1486 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Южная Корея - Республика 6661 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5888 14
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 8
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 3
Металлы - Серебро - Silver 758 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3559 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 5
The Bell - Издание 42 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
Ведомости 1019 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Игромания 10 1
Forbes - Форбс 827 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
Superdata 12 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
День молодёжи - 27 июня 902 2
Warface Open Cup 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Asus Open 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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