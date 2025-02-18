Virtus.pro
Virtus.pro и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 4
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
|Московская федерация футбола 2 1
|Черепенников Антон 83 11
|Усманов Алишер 301 6
|Карамакунян Арам 4 4
|Гамобрамов Денис 3 3
|Исаев Камиль 20 3
|Пикинер Константин 3 2
|Серебряникова Анна 73 2
|Петров Дмитрий 62 2
|Семенова Ирина 43 2
|Кузнецов Дмитрий 67 2
|Самохин Денис 2 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Смит Дмитрий 5 2
|Шелобков Алексей 32 2
|Белов Алексей 21 2
|Петросян Николай 3 2
|Сираканян Нарек 2 1
|Гришай Александр 1 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Савин Евгений 3 1
|Андреев Павел 1 1
|Командная Мария 1 1
|Амниев Анатолий 1 1
|Ковальчук Никита 1 1
|Корнеев Алексей 8 1
|Сазонов Алексей 4 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Надеждин Кирилл 1 1
|Колесников Алексей 22 1
|Широков Сергей 18 1
|Низовский Григорий 36 1
|Большаков Василий 10 1
|Панин Александр 9 1
|Булавинов Вадим 8 1
|Маленко Сергей 1 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
|Черкашин Руслан 1 1
|Клименко Юрий 2 1
|Гаврилин Олег 1 1
|Superdata 12 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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