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BIT.Games Гильдией Героев



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
25.04.2018 Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

BIT.Games Гильдией Героев и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 5
BIT.Games 10 5
Panzerdog 10 4
Deus Craft 8 4
Pixonic 22 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 3
Swag Masha 7 3
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 2
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 2
Slightly Mad Studios 29 1
Consult Universal 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
АСК 43 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12609 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2394 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Application store - магазин приложений 1234 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 988 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
BIT.Games Домовята 9 5
VK - My.Games 71 4
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 4
Zero City - игра 8 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 2
Pixonic War Robots 21 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Apple - App Store 2923 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Hustle Castle 12 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 16 1
Магурян Василий 16 2
Сазонов Алексей 4 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Розов Владимир 2 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Черепенников Антон 84 1
Корнеев Алексей 8 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Кириенко Владимир 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 6
Беларусь - Белоруссия 5790 4
Финляндия - Финляндская Республика 3622 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 2
Кипр - Республика 566 2
Беларусь - Минск 643 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
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