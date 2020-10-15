Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

VK Mail.Ru Games Ventures

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
25.04.2018 Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES 1
19.02.2018 Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве 2
19.09.2017 Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog 2
25.04.2017 Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в игровую индустрию 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 5
Epic Games 172 2
BIT.Games 10 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Panzerdog 10 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Pixonic 23 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Consult Universal 2 1
Square Enix 215 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Slightly Mad Studios 29 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Tencent 190 1
Google LLC 12690 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Swag Masha 7 1
Deus Craft 8 1
Aii Capital 2 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 30 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
EPIC Telecom Invest 212 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Application store - магазин приложений 1463 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 4
BIT.Games Домовята 9 2
BIT.Games Гильдией Героев 6 2
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
Epic Games - Unreal Tournament 66 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 1
VK - My.Games 81 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Карпинский Илья 6 3
Сазонов Алексей 4 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
Никифоров Дмитрий 15 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Добродеев Борис 97 1
Черепенников Антон 86 1
Розов Владимир 2 1
Магурян Василий 16 1
Корнеев Алексей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Беларусь - Минск 706 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
The Bell - Издание 42 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще