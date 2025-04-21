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BIT.Games Домовята



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
25.04.2018 Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES 1
13.02.2014 Россияне создали онлайн-игру про боевых роботов для iPhone 1
17.02.2011 Pixonic выпустила игру «Домовята» в соцсетях Friendster, Hi5, StudiVZ и Sonico 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

BIT.Games Домовята и организации, системы, технологии, персоны:

Pixonic 22 7
VK - Mail.ru Group 3477 6
BIT.Games 10 6
Panzerdog 10 5
Deus Craft 8 5
Swag Masha 7 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 3
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 2
Consult Universal 2 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Apple Inc 12229 1
Slightly Mad Studios 29 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Kite Ventures 11 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
АСК 43 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 8
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 988 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12609 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1826 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2394 1
Application store - магазин приложений 1234 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
Data monetization - Монетизация данных 1684 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 882 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
VK - My.Games 71 5
BIT.Games Гильдией Героев 6 5
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 5
Zero City - игра 8 4
Pixonic War Robots 21 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 2
Apple iOS 7926 2
Apple - App Store 2923 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Consult Universal Inshoper 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Google Android 14195 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Apple iPad 3877 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Friendster - социальная сеть 42 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Hustle Castle 12 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 16 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
Сазонов Алексей 4 3
Магурян Василий 16 2
Корнеев Алексей 8 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Черепенников Антон 84 1
Розов Владимир 2 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Надежин Кирилл 1 1
Кириенко Владимир 141 1
Масолова Елена 4 1
Гладков Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 9
Беларусь - Белоруссия 5790 5
Финляндия - Финляндская Республика 3622 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 3
Беларусь - Минск 643 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 3
Азия - Азиатский регион 5595 3
Кипр - Республика 566 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 2
Африка - Африканский регион 3510 2
Америка Латинская 1833 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Европа Западная 1482 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1718 1
Украина 7654 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Ближний Восток 2971 1
Армения - Республика 2312 1
Европа 21879 1
Индия - Bharat 5517 1
Испания - Королевство 3732 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
Индонезия - Республика 972 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
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Английский язык 6718 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 1
The Bell - Издание 42 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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