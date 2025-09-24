Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Корнеев Алексей


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
29.03.2017 Сервис поиска и бронирования автомобильных трансферов Kiwitaxi начал сотрудничать с Payture 1
14.02.2017 Организатор чартерных авиаперевозок Oneaero сменил провайдера онлайн-платежей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Корнеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 45 3
Biocad - Биокад 83 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 3
Payture 11 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
VK - Mail.ru Group 3508 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 2
Цифра ГК 2517 2
BIT.Games 10 2
Swag Masha 7 2
Panzerdog 10 2
Deus Craft 8 2
Pixonic 22 2
McKinsey & Company Int 259 1
SAP SE 5389 1
Oracle Corporation 6807 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Consult Universal 2 1
Orange Data 9 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 950 1
Slightly Mad Studios 29 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4360 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 1
Telegram Group 2411 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 3
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 3
РусВинил 4 3
Силовые машины 142 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Газпром нефть 655 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 67 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 103 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Kiwitaxi - Кивитакси 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3293 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3071 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1483 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7104 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5764 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1838 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1591 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9911 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3385 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6043 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1118 2
Data monetization - Монетизация данных 1766 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 325 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1056 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17633 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1206 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 691 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1386 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 713 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 918 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 312 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2414 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16810 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9157 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3207 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6106 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13251 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12742 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14436 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12734 1
VK - My.Games 74 2
BIT.Games Домовята 9 2
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 2
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 290 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Apple Pay 500 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
MasterCard MasterPass 29 1
BIT.Games Гильдией Героев 6 1
Apple iOS 8133 1
Zero City - игра 8 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 11 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 36 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 139 1
Сушко Андрей 6 3
Колесов Александр 60 3
Бардинцев Игорь 11 3
Папшев Андрей 4 3
Белоусов Олег 4 3
Гулевич Руслан 32 3
Кузин Вадим 36 3
Годунов Николай 12 2
Антонов Александр 77 2
Маслов Максим 5 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Львова Галина 4 2
Колосов Лев 2 2
Сазонов Алексей 4 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Черепенников Антон 85 1
Алифанов Кирилл 70 1
Сыкулев Андрей 84 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Самаев Сергей 1 1
Барболина Елена 5 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Щеглов Александр 2 1
Михайлов Виталий 2 1
Надежин Кирилл 1 1
Лебединский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 601 2
Беларусь - Минск 667 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 2
Беларусь - Белоруссия 5957 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Франция - Французская Республика 7945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 1
Европа 24523 1
Азия - Азиатский регион 5689 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Испания - Королевство 3747 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 206 1
Америка Латинская 1864 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Кипр - Республика 576 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14722 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17105 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 285 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
Экономический эффект 1164 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1450 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6140 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 1
Английский язык 6827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1901 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7207 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1020 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3560 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5197 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6815 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3649 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 859 1
Вахтовый метод 122 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 1
The Bell - Издание 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще