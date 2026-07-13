Индексная книга (каталог) CNews*
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Белоусов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Белоусов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
|Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
|ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
|Гулевич Руслан 32 3
|Кузин Вадим 38 3
|Корнеев Алексей 9 3
|Сушко Андрей 6 3
|Колесов Александр 63 3
|Бардинцев Игорь 11 3
|Папшев Андрей 4 3
|Львова Галина 4 2
|Колосов Лев 3 2
|Годунов Николай 16 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 10 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
|Самаев Сергей 1 1
|Барболина Елена 5 1
|Пучков Олег 2 1
|Алифанов Кирилл 84 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.