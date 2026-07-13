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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197705
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Белоусов Олег

СОБЫТИЯ


13.07.2026 В «Росатоме» разработали решение для создания ИИ-агентов 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
15.10.2009 «Астерос» наладила информационный обмен ФТС с ведомствами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Белоусов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Biocad - Биокад 94 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
Oracle Corporation 7062 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Цифра ГК 160 2
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 7 1
SAP SE 5586 1
Telegram Group 2899 1
McKinsey & Company Int 291 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
РусВинил 4 3
Силовые машины 166 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 3
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 715 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 4
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2049 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 646 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1709 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7766 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 600 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10591 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1192 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6455 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3567 2
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1298 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2658 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13807 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 705 1
Data monetization - Монетизация данных 1952 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9848 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1586 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12135 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 778 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3645 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6490 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2202 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1111 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2735 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Гулевич Руслан 32 3
Кузин Вадим 38 3
Корнеев Алексей 9 3
Сушко Андрей 6 3
Колесов Александр 63 3
Бардинцев Игорь 11 3
Папшев Андрей 4 3
Львова Галина 4 2
Колосов Лев 3 2
Годунов Николай 16 2
Антонов Александр 77 2
Маслов Максим 10 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Самаев Сергей 1 1
Барболина Елена 5 1
Пучков Олег 2 1
Алифанов Кирилл 84 1
Сыкулев Андрей 85 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 2
Экономический эффект 1324 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6470 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1018 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3013 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1996 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 631 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7735 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2990 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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