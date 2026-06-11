Индексная книга (каталог) CNews*
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ДИАТЕХ Диагностические технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 10
ДИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сушко Андрей 6 4
|Колесов Александр 63 3
|Фокин Валерий 49 3
|Каюмов Шамиль 53 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гулевич Руслан 32 1
|Львова Галина 4 1
|Барболина Елена 5 1
|Кузин Вадим 37 1
|Браговский Богдан 4 1
|Корнеев Алексей 9 1
|Колбин Евгений 86 1
|Гоц Роман 56 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Годунов Николай 15 1
|Мальков Антон 45 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Зайцев Евгений 15 1
|Папшев Андрей 4 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Карбасов Дмитрий 7 1
|Белоусов Олег 4 1
|Пауков Сергей 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8499 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.