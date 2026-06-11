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Индексная книга (каталог) CNews*
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ДИАТЕХ Диагностические технологии

ДИАТЕХ - Диагностические технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2026 «Сегежа Групп» успешно завершила пилот по внедрению вибродиагностики на шлифовальном оборудовании Вятского фанерного комбината в г. Киров 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 4
11.12.2017 Антон Мальков -

Как российский вендор ERP развивает партнерскую сеть

 1
20.03.2014 «ДиаТех» и Panasonic представили совместные решения для вибродиагностики узлов подвижного состава 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ДИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 615 3
Biocad - Биокад 92 3
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 9 1
ЭгидА НТЦ 1 1
SAP SE 5558 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
Oracle Corporation 7039 1
Информзащита 917 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 259 1
Telegram Group 2853 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 1
McKinsey & Company Int 287 1
Галактика - Корпорация 1534 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Цифра ГК 157 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 306 1
ХайТэк - Hi-Tech 234 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 3
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
РусВинил 4 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 163 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 695 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2055 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром нефть 697 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Транснефть 333 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1091 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1666 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 995 3
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1510 3
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7688 2
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10538 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3052 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2417 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Галактика Управление вузом 8 1
Biocad Botanique 2 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 42 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 56 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 653 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 10 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 1
Сушко Андрей 6 4
Колесов Александр 63 3
Фокин Валерий 49 3
Каюмов Шамиль 53 2
Гревцев Александр 31 2
Гулевич Руслан 32 1
Львова Галина 4 1
Барболина Елена 5 1
Кузин Вадим 37 1
Браговский Богдан 4 1
Корнеев Алексей 9 1
Колбин Евгений 86 1
Гоц Роман 56 1
Сыкулев Андрей 85 1
Годунов Николай 15 1
Мальков Антон 45 1
Бардинцев Игорь 11 1
Зайцев Евгений 15 1
Папшев Андрей 4 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Карбасов Дмитрий 7 1
Белоусов Олег 4 1
Пауков Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 163775 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 220 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 1
Казахстан - Республика 5977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1772 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52783 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7657 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 2
Экономический эффект 1302 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6421 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 1
Кибернетика - Cybernetics 252 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8728 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2675 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3406 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1869 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 627 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 692 1
Образование в России 2727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2946 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8499 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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