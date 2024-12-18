Пауков Сергей
Пауков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксельрод Илья 17 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Буленков Дмитрий 30 3
|Губарев Валентин 15 3
|Фокин Валерий 45 2
|Барыкин Сергей 10 2
|Парахин Виктор 8 2
|Браговский Богдан 4 2
|Дьяконова Наталия 19 2
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Сушко Андрей 6 1
|Колесов Александр 54 1
|Зайцев Евгений 13 1
|Бобровников Борис 103 1
|Никулин Игорь 23 1
|Широков Александр 25 1
|Стрижков Максим 2 1
|Малышев Игорь 20 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Евстратов Алексей 3 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Сидоров Алексей 19 1
|Шингарев Павел 16 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Беляев Владислав 84 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Федяев Павел 2 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Саттаров Руслан 1 1
|Савельев Виталий 51 1
|Кулаков Павел 29 1
|Сысоев Александр 41 1
|Верниковский Виктор 2 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Михайличенко Максим 3 1
|Харин Олег 1 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Juniper Research 522 1
|РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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