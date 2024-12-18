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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Пауков Сергей



18.12.2024 «Софтлайн» заплатит до 300 миллионов за бывшего партнера «Ланита», который строит ЦОДы 1
Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса? 1
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
29.08.2023 «Крок»: две трети компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020 1
03.12.2020 Сергей Пауков, КРОК -

Бизнес старается обеспечить безопасность офисных пространств инфраструктурными решениями

 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 2
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
04.04.2018 «КРОК» объявила о структурных изменениях в компании 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Пауков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
ГЛОНАСС АО 187 3
iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
Ramax - Рамакс 115 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 2
8213 2
Huawei 3933 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Oracle Corporation 6688 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Oberon - Оберон 59 1
Код Безопасности 616 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Tetron - Тетрон 3 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком 9701 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Иннодата - Innodata 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DXDO - Ди-Икс-До 1 1
Biocad - Биокад 78 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Cisco Systems 5114 1
Samsung Electronics 10255 1
Microsoft Corporation 24625 1
Broadcom - VMware 2359 1
Lenovo Group 2292 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Hyundai Motor Company 383 1
Boeing 1009 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 8 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Газпром нефть 618 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Бурсервис НПП 2 1
Кировский завод 35 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Газпром ПАО 1342 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Daikin Industries 46 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
NVision Барьер 648 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Swiss-AS AMOS 34 1
Fenix 10 1
Siemens MindSphere 26 1
Airbus Skywise 2 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Oxygen ЦОД 4 1
Аксельрод Илья 17 3
Карпинский Алексей 42 3
Буленков Дмитрий 30 3
Губарев Валентин 15 3
Фокин Валерий 45 2
Барыкин Сергей 10 2
Парахин Виктор 8 2
Браговский Богдан 4 2
Дьяконова Наталия 19 2
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Сушко Андрей 6 1
Колесов Александр 54 1
Зайцев Евгений 13 1
Бобровников Борис 103 1
Никулин Игорь 23 1
Широков Александр 25 1
Стрижков Максим 2 1
Малышев Игорь 20 1
Сафронов Андрей 5 1
Евстратов Алексей 3 1
Коваленя Алексей 13 1
Сидоров Алексей 19 1
Шингарев Павел 16 1
Макеев Дмитрий 18 1
Беляев Владислав 84 1
Гришин Дмитрий 208 1
Шевченко Игорь 10 1
Подрябинников Алексей 19 1
Федяев Павел 2 1
Кондратюк Наталья 2 1
Саттаров Руслан 1 1
Савельев Виталий 51 1
Кулаков Павел 29 1
Сысоев Александр 41 1
Верниковский Виктор 2 1
Гавренков Сергей 12 1
Михайличенко Максим 3 1
Харин Олег 1 1
Зинкевич Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Азия - Азиатский регион 5528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Казахстан - Республика 5526 2
Европа 21767 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 34 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Индийский океан 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Экономический эффект 1067 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Аренда 2416 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Juniper Research 522 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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