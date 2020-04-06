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Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе Конференции

23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».

23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».

Основные вопросы к обсуждению:

Цифровизация промышленности: векторы развития

  • Отставание законодательной базы как ключевой барьер внедрения интернета вещей на предприятиях промышленности;
  • Сквозные технологии в промышленности: перспективы и первые результаты;
  • Перспективы выхода российских ИТ-решений для промышленности на зарубежный рынок.

Основные задачи цифровизации

  • Цифровизация технологических процессов как способ повышения производительности труда;
  • Аналитика и прогнозирование нештатных ситуаций на производстве;
  • Интеллектуальные подсказки: исключение ошибок и сокращение травматизма на производстве;
  • Как обеспечить обучение техперсонала без отрыва от производства с помощью мобильных решений;
  • Цифровизация систем систем ТОиР: прогнозирование ремонтов и неполадок оборудования;
  • Цифровизация бизнес-процессов предприятия: как решить проблемы лоскутной автоматизации.

Инструменты, технологии, кейсы

  • Как 3D-печать сокращает время вывода продукта на рынок;
  • AR/VR и цифровые двойники: решения, ускоряющие процесс разработки;
  • Внедрение носимых устройств для производственного персонала: кейсы;
  • Сбор данных на промышленном предприятии: проблемы и решения;
  • Отечественные решения для анализа данных в промышленности;
  • Беспилотные аппараты на производстве: когда выгода перевесит риски;
  • Управление производственными процессами: подводные камни внедрения MES-систем;
  • Как обеспечить безопасность и доступность собираемых данных.

Подтвердили выступление с докладом:

Валерий Фокин, руководитель департамента информационных технологий, АО «ОХК «Уралхим»;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad;
Виктор Верниковский, директор по информационным технологиям, Кировский завод;
Сергей Пауков, CIO, Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева;
Богдан Браговский, руководитель проектов, Alrosa;
представитель компании SberCloud.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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