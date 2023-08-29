«Крок»: две трети компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов

«Крок» опубликовала выводы исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023». Результаты показали, что 60% компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. Участие в исследовании приняли более 100 компаний (87 – с выручкой более 2 млрд руб.), работающих в сфере ритейла и электронной коммерции, FMCG и АПК, финансового сектора, промышленности, ТЭК, транспорта, логистики и услуг.

На первое место по сложности решения респонденты поставили кадровый вопрос (78%). Особенно не хватает опытных и квалифицированных инженеров третьей линии поддержки. На втором месте (71% опрошенных) – сложности адаптации к новым условиям. Под этим подразумеваются изменения на рынке, смена поставщиков и дистрибьюторов, условий, сроков закупки и поставок оборудования. 65% компаний сталкиваются с проблемами при интеграции решений различных вендоров. 52% респондентов отметили нарекания по поводу незрелости сервиса российских производителей, которым часто не хватает компетенций и опыта, отсутствует стандартизация.

Все это вызвало радикальные изменения схем поддержки ИТ-ландшафта по сравнению с 2021 г. 56% опрошенных компаний в 2023 г. отдали инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру (что на 27% больше, чем в 2021 г.). Теперь ключевыми критериями его выбора стали компетентность инженеров и полнота склада ЗИП, а цена опустилась на третье место, хотя раньше возглавляла список. До ухода иностранных вендоров 47% опрошенных компаний отдавали инфраструктуру им на поддержку. Сегодня доля прямой вендорской поддержки составляет только 12%. Треть компаний сопровождают инфраструктуру полностью своими силами.

В ходе исследования «Крок» проанализировал запросы рынка за 2021-2023 гг. по сервисной поддержке ЦОД, ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений.

«В 2023 г. восстанавливается спрос на поддержку инженерных систем ЦОД, хотя в прошлом году заказчики отдавали приоритет сервису вычислительной и сетевой инфраструктуры. Чаще всего компании обращаются за комплексным сервисным обслуживанием ЦОД (почти половина компаний). Также растет спрос на сервис систем бесперебойного электроснабжения, автоматики и диспетчеризации, систем кондиционирования. Оборудование в ЦОД имеет огромное количество ресурсных компонентов, которые необходимо своевременно менять, следить за состоянием всего парка и регулярно его обслуживать. При выборе сервисного партнера компании стремятся к тому, чтобы это мог сделать один провайдер, – сказал Сергей Пауков, директор департамента инженерных и мультимедийных систем «Крок». – В 2024-25 гг. ожидается рост спроса на сервис инженерных систем ЦОД, в том числе новой инфраструктуры и поддержки альтернативных вендоров».

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Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов «Крок», сказал: «Анализируя запросы на поддержку ИТ-инфраструктуры (вычислительного и сетевого оборудования, системного ПО и пр.), мы увидели, что этот сегмент пользуется наибольшим спросом. За прошедший год порядка 60% входящих запросов в «Крок» приходилось именно на сервис инфраструктуры. Кроме того, за год количество оборудования на поддержке в «Крок» увеличилось в 2 раза, а команда инженеров выросла на треть. Актуальная ситуация на рынке такова, что 95% компаний продолжают поддерживать имеющуюся инфраструктуру и стремятся максимально продлевать срок ее службы. Однако в то же время отличительным трендом этого года стал рост спроса на тестирование альтернативных решений – как российских, так и азиатских производителей. По нашим оценкам, за этот год количество запросов на тестирование выросло в 3 раза. Более того, проекты внедрения альтернативных решений уже есть. И это показатель не просто живого интереса, но доверия среди заказчиков к функциональным возможностям новых решений».

Наталия Дьяконова, директор департамента телекоммуникаций «Крок», отметила, что рынок поддержки бизнес-решений в среднем вырос на 30%: «Ключевой тренд в области поддержки бизнес-решений – более чем двукратный рост спроса на управляемые сервисы и размещение в облаке. При этом происходит передел ИТ-рынка: появляются новые вендоры, дистрибьюторы и сервисные компании. И сегодня более 86% заказчиков тестируют новые, альтернативные решения в части ПО. Также наблюдается тренд на самостоятельное создание заказчиками ПО и адаптацию open source-решений, поскольку 47% компаний испытывают сложности в поиске на рынке редкого специализированного софта. Кроме того, мы видим очень высокий спрос на тестирование интеграционных решений для контактных центров».