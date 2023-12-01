Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
GE General Electric Predix IIoT-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
GE и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
|Immelt Jeffrey - Immelt Jeff - Иммельт Джеффри 13 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 224 2
|Каменский Владислав 23 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Рудаш Дмитрий 5 1
|Локтев Павел 3 1
|Лобачев Константин 4 1
|Харин Олег 1 1
|Fields Mark - Филдс Марк 5 1
|Матекина Елена 3 1
|Коптелов Андрей 134 1
|Номоконов Василий 13 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Натрусов Артем 313 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Савельев Виталий 55 1
|Воинов Сергей 13 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Пауков Сергей 18 1
|Буленков Дмитрий 43 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Gartner - Гартнер 3653 2
|IDC - International Data Corporation 4970 1
|Forrester Research 833 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.