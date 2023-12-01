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GE General Electric Predix IIoT-платформа

СОБЫТИЯ

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01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
16.12.2016 Интернет вещей для энергетики 4.0 1
01.11.2016 Цифровая трансформация бизнеса почти всегда бывает провальной. Эксперты назвали причины 1
25.07.2016 Выручка Huawei за год скакнула на 40% вверх 1
19.07.2016 Платформа Predix для промышленного интернета будет доступна в «облаке» Microsoft Azure 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

GE и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 462 9
Microsoft Corporation 25723 5
Siemens AG - Siemens Group 2669 3
Hitachi - Хитачи 1500 2
Raxel Telematics 5 1
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Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 475 1
Dassault Systemes 235 1
Ramax - Рамакс 137 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 53 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
ДжиИ Хэлскеа Никомед Дистрибьюшн 3 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
РЖД - Российские железные дороги 2087 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 1
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Северсталь ПАО - Severstal 621 1
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Boeing 1030 1
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Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1829 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1084 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 709 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1178 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 353 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4491 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5654 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 527 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1102 1
Экономический эффект 1325 1
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Bloomberg 1615 1
ZDnet 663 1
Gartner - Гартнер 3653 2
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
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