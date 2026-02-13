Разделы

Top Systems T-Flex CAD T‑Flex CAE


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2026 Softline: российский нефтегаз ускоряет переход на отечественное инженерное ПО и внедряет ИИ в производственные контуры 1
27.11.2025 «Топ Системы» выпустила обновление T-Flex CAD 17.1.36.0 2
08.10.2025 Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа. 3
24.09.2025 Решения T-FLEX адаптированы для работы на «Ред ОС» 8 2
29.05.2025 «ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM 1
28.05.2025 Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений 2
12.03.2025 Обновление T-Flex CAD 17.1.25.0 и приложений 2
10.02.2025 «Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области 1
13.11.2024 «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 1
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
23.09.2024 Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники 1
05.09.2024 T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности 5
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 2
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 4
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 1
21.03.2022 T-Flex CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux 2
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
30.07.2020 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-FLEX CAD 4
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 3
21.07.2016 «Топ Системы» выпустила новую версию САПР T-Flex CAD 2
20.04.2016 «Ростех» запускает интернет-магазин модулей для САПР 1
25.03.2016 «Топ Системы» подтвердили совместимость рабочих станций MSI с T-Flex CAD 1
12.12.2014 Мобильные рабочие станции MSI совместимы с САПР T-Flex CAD 1
11.12.2014 Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии 3
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
03.03.2006 T-FLEX CAD 10: началось бета-тестирование 2
26.11.2003 В России начинается «глубокая» автоматизация 1
28.03.2002 "Топ Системы" представила T-FLEX CAD на CeBIT 2002 1
28.02.2002 "Топ Системы" подписала соглашение с Sri Chaitanya Infosys о распространении T-FLEX CAD в Индии 1
01.02.2002 "Топ Системы" отметил 10-летний юбилей 1
09.06.2000 Компания Топ Системы выпустила новую версию системы автоматизированного моделирования T-FLEX CAD на ядре Parasolid 1
28.07.1999 Компания SPIRIT продолжает активное расширение на международном рынке. 1

Публикаций - 35, упоминаний - 59

Top Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 79 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2597 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 3
Microsoft Corporation 25338 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 444 3
SAP SE 5466 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
ANSYS 88 2
Oracle Corporation 6902 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 2
Dassault Systemes 223 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
CIMdata 8 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 114 1
Fidesys - Фидесис 28 1
СИГМА Технология 1 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Lenovo Group 2374 1
9114 1
Ред Софт - Red Soft 1053 1
Autodesk 625 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1086 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Омега 87 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 76 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
ГМС Группа - ГМС ИПГ - НефтеМаш ГМС 5 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Автомобильный промышленный кластер - Ассоциация организаций машиностроения 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 17
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1909 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14908 12
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 479 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 9
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 228 9
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 805 8
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13400 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 5
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 134 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26108 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1377 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 909 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4695 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12412 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1555 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 3
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10146 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3561 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7664 2
Top Systems - T-Flex PLM 26 14
Top Systems - T-Flex Docs 17 14
Linux OS 11023 7
Microsoft Windows 16437 6
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 247 4
Autodesk AutoCAD 364 3
Dassault Systemes - SolidWorks 126 3
Siemens Teamcenter 68 3
Top Systems - T-Flex Динамика 2 2
Top Systems - T-Flex Электротехника 2 2
Top Systems - T-Flex Viewer 2 2
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 2
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 28 2
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 2
Top Systems - T-Flex ЧПУ 3 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 2
Top Systems - T-Flex Библиотеки 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 19 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
Актив - Рутокен Guardant 66 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 429 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 6 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Lotsia PDM Plus - Lotsia PartY PLUS 7 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Intermech - Cadmech 1 1
Dassault Systemes - Delmia 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Top Systems - T-Flex NC Tracer 1 1
GE SmartSignal 3 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Новые облачные технологии - МойОфис 910 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1373 1
Microsoft Teams - MS Teams 629 1
Козлов Сергей 43 4
Бикулов Сергей 2 2
Кураксин Сергей 3 2
Артамонов Александр 4 1
Константинов Константин 32 1
Хозин Леонид 11 1
Гарринчев Сергей 5 1
Корепин Вадим 5 1
Лобачев Константин 4 1
Трубочев Алексей 34 1
Седов Александр 2 1
Туленинов Алексей 1 1
Семеняченко Александр 1 1
Бабичев Сергей 1 1
Дачева Анна 1 1
Бовкун Алексей 1 1
Греф Герман 469 1
Калинин Александр 179 1
Гарбук Сергей 18 1
Хомяков Сергей 62 1
Климов Андрей 88 1
Андреева Екатерина 54 1
Попова Мария 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 4
Германия - Федеративная Республика 12963 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 2
Европа 24684 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Индия - Bharat 5733 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Китай - Тайвань 4147 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 652 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
СССР и США - Холодная война 213 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Английский язык 6890 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6957 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1290 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Образование в России 2568 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3233 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
DaraTech 5 1
Gartner - Гартнер 3622 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 612 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

